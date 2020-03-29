Подделка подписи Родченкова: что скрывает МОК?

В ходе допингового дела российских биатлонисток эксперты выявили более трети подписей Григория Родченкова поддельными.

Документы с подписями направлялись в Спортивный арбитражный суд (CAS) из Международного олимпийского комитета (МОК). Что на уме у олимпийской организации и как такое могло произойти? Виноват ли в этом деле Родченков после громкого допингового скандала?

Напомним, что во время слушания по делу о нарушении антидопинговых правил со стороны Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной адвокат сообщил суду о фальсификации документов. Подделанными оказались подписи бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Экспертная проверка доказала, что 7 из 9 подписей были ненастоящими. Об этом рассказал адвокат, представляющий интересы биатлонисток в суде Алексей Панич.

Признанная версия

Проверкой документов занималась компания Group-IB. В пресс-релизе организации было написано, что подписи Родченкова оказались не просто подделанными, а скопированными.

Эксперты предположили, что подпись была перемещена с одного документа на другой. Другими словами, подпись не была изменена, но сами документы отличались друг от друга. Это возможно, когда подпись человека сохранена в виде изображения, то есть отсканирована.

Об этом же сказал и заместитель руководителя криминалисткой лаборатории компании Group-IB Сергей Никитин. Он также подтвердил, что «изображения имеют одинаковый размер, формат и хеш-сумму». Это означает, что технически документы одинаковы, но структурно - нет.

Помимо этого, скопированная подпись подтверждает тот факт, что Родченков не ставил ее лично. В таком случае есть аффидевит - право, позволяющее давать показания через представителей, и работает это только в рамках законодательства Великобритании и США.

Слова адвоката

Алексей Панич заверил, что скан подписи изначально выявила компания Group-IB, а потом признали специалисты МОК. По словам адвоката, «господин Родченков не подписывал ни одного из аффидевитов».

Известно, что Родченков давал согласие на использование электронной подписи, но эксперты выявили цифровую подпись только на двух экземплярах документов.

Остальные же документы были скопированы другим человеком. При этом никто не пытался подделать саму подпись Родченкова, и компьютерный анализ подтвердил техническую схожесть файлов.

Под мнению Панича, фальсифицированные документы могут быть изъяты из допингового дела, что значительно повлияет на дальнейшую судьбу разбирательства в отношении к биатлонисткам.

На фоне последних событий очевидны несколько моментов:

российские спортивные юристы быстрее набираются опыта в международных делах;

адвокаты стараются не просто защищать спортсменов, но и использовать активную тактику нападения;

российские юристы станут ценнее на международной арене.

Позицию Алексея Панича разделил член комитета Госдумы Дмитрий Свищев, который заявил, что адвокаты знают, что делают.

Реакция МОК

Олимпийская организация никак не комментирует случай с подделкой подписей, и на это есть несколько причин. Во-первых, никто не будет выдавать своего сотрудника. Во-вторых, МОК обладает слишком хорошей репутацией, и в такой ситуации организации не выгодно защищать себя, развивая скандал.

Олимпийский комитет также молчит о разбирательствах российских биатлонисток в CAS. Видимо МОК не хочет привлекать много внимания, поскольку имеет хорошие отношения с Олимпийским и Параолимпийским комитетами России, поэтому логичнее будет дождаться вердикта CAS, а потом комментировать ситуацию.

В любом случае поддельные подписи скажутся не только на вердикте суда, но и на отношении МОК к работе с документацией. При этом не стоит рассчитывать на то, что показания Родченкова признают полностью недействительными, поскольку и МОК, и CAS относятся к этим данным с особым интересом.