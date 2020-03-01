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Автор Владан Джурич

Где выход из кризиса в российской легкой атлетике

Спорт

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) на пути к восстановлению после лишения аккредитации от Минспорта РФ и приостановления членства от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Кажется, что смена руководства ВФЛА не изменит состояние федерации, поскольку восстановление органа зависит от российских властей и World Athletics. При этом сами выборы не выглядят внушительными или конкурентными, поскольку роль президента ВФЛА на фоне сложившихся ситуаций непростая.

Требования к руководству ВФЛА

Можно отметить сразу несколько важных характеристик, которыми должен обладать будущий президент ВФЛА:

  • открытостью к спортсменам и публике;
  • опытом в области спортивного менеджмента;
  • готовностью принимать радикальные решения.

Независимо от того, кто стал бы президентом ВФЛА (а кандидат был всего один — предприниматель Евгений Юрченко), для выхода из кризиса ВФЛА нужны другие действия.

Разработка медицинской программы

Речь идет о методологии спортивного медицинского обслуживания спортсменов. Об этом говорил главный врач сборной России по футболу Эудард Безуглов в интервью "Спорт-Экспрессу". По словам врача, "здесь целый пласт проблем, без решения которых никакого движения вперед не будет".

Российский специалист также уверен, что специальная медицинская программа обслуживания легкоатлетов поможет снизить количество допинговых случаев.

Дело в том, что часто допинг употребляется для реабилитации и быстрого восстановления спортсменов после получения травм. Однако, по мнению Безуглова, можно разработать такую методологию, которая улучшит качество спортивной медицины.

Также важно, чтобы всю ответственность за допинг несли не только спортсмены, но и врачи, которые, как правило, всегда в курсе состояния легкоатлетов. Это было бы справедливо, поскольку в большинстве допинговых конфликтов в легкой атлетике обвиняют конкретного спортсмена, а врач, считающийся соучастником нарушения, не привлекается к ответственности.

Налаживание внутренней среды

Одна смена президиума не поможет вернуть прежнее состояние ВФЛА, если не провести работу над внутренним взаимодействием спортсменов и коллег федерации. Легкоатлеты должны быть открыты ко всем вопросам равно так же, как и сам менеджмент ВФЛА.

При прозрачной схеме взаимодействий между легкоатлетами и сотрудниками ВФЛА можно достичь оптимального уровня сотрудничества. Тогда при возникновении проблем не возникнет конфликтов, как это было при Дмитрии Шляхтине, которого отстранили в конце ноября прошлого года.

Поддержка Олега Матыцина

Несомненно, поддержка со стороны Минспорта РФ считается обязательным условием для выхода из кризиса. Здесь стоит отметить хорошую работу министра спорта Олега Матыцина, который после своего прихода сразу же приостановил работу ВФЛА, разобрался в ситуации и поговорил со спортсменами.

В своем интервью прессе Матыцин сказал:

"Надеюсь, кризис подходит к концу".

Хочется верить, что это действительно так, ведь на активность Всероссийской федерации обратил внимание и World Athletics. Одобрение World Athletics

Финальным шагом к восстановлению ВФЛА станет одобрение Международной ассоциации. Однако до этого момента придется еще подождать.

Известно, что совет World Athletics рассмотрит восстановление членства ВФЛА на заседании, которое состоится 11-12 марта. К этому моменту ВФЛА успеет сменить руководство и наладить отношения с Минспорта РФ.

Дополнительно стоит сказать, что катализатором восстановления ВФЛА послужил Олимпийский комитет России (ОКР), который уже создал рабочую группу для проведения мониторинга работы ВФЛА и восстановления федерации.

Темы вфла олег матыцин легкая атлтеика
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