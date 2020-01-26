Женская сборная России по биатлону: что с ней не так?

Биатлон вечно становится поводом для скандалов и споров. Проблем в биатлоне достаточно много — достаточно вспомнить случаи со шлифовальной машиной и задержку выплат от Союза биатлонистов России (СБР). На этот раз многих расстроило выступление женской сборной. Попробуем разобраться, что происходит со спортсменками.

Примечательно, что россиянки в начале сезона показывали хорошие результаты. Все надеялись на продолжение успешного сезона, но Кубок мира в Рупольдинге закончился неудачей для сборной.

Быстрый ход

Стоит отметить хорошие гоночные навыки россиянок во время выступлений на Кубке мира. Качество езды на турнире было на высоте, особенно хорошо выступила Светлана Миронова, показавшая отличный результат.

На Кубке мира в Хохфильцене (Австрии) женская сборная продемонстрировала хорошие результаты в плане хода. Об этом говорит бронзовая медаль, которую забрала Миронова в спринте. В эстафетном заезде сборная могла вообще выиграть, но недожали.

Впрочем, качество хода стало лучше, а значит, на этом следует делать акцент на тренировках. Хотя биатлон включает в себя массу сложных элементов, которые требуют комплексной тренировки, ход у биатлонисток действительно один из лучших.

Проблемы с патронами

Во время выступления сборной в Оберхофе (Германии) была настоящая катастрофа со стрельбой. В целом россияне не слишком удачно стреляют, но здесь еще были нюансы с патронами. Вообще с патронами было много интересных версий.

Во-первых, патроны могут быть просто не адаптированы под ствол. Это означает, что при выстреле патрон может изменять траекторию движения, плюс к этому добавить угол наклона, отдачу, скорость ветра и видимость мишени.

Во-вторых, патроны действительно могут быть неудачного производства, хотя весь инвентарь должен проходить специальную проверку на устойчивость. По словам главного тренера Леонида Гурьева, патроны на Кубке вообще не были достаточно устойчивы к ветру.

Возможно, во всем виноваты патроны немецкого качества, но не исключено мнение, что биатлонисткам нужно поработать над стрельбой. В любом случае, замена патронов на отечественные, как минимум, добавит моральной уверенности спортсменам, которая сейчас так необходима.

Комплексная усталость

На фоне постоянных проигрышей и по большей степени неудачных выступлений спортсмены быстро устают. К тому же состояние биатлона обсуждают практически все, что, естественно, сказывается на результатах.

Кроме того, постоянные перемещения из одной точки сбора в другую во время Кубка мира доставляют массу неудобств. Если к этому добавить плохую погоду — туман и сильный ветер в Оберхофе, ­- то это может сказаться и на результатах.

Причин для усталости действительно много, но плохие результаты во многом зависят и от тренерского штаба, и от отношения СБР к сборной.

Угроза дисквалификации

Во время пятого этапа Кубка мира в Рупольдинге (Германии) биатлонистка Кристина Резцова нарушила правила. Россиянка выстрелила в установку, которая была закрыта белорусской участницей.

Согласно правилам, перед стрельбой следовало поднять руку и дождаться сигнала судьи. Это бы увеличило время прохождения трассы, но по правилам судья бы вычел время при перезарядке установки.

Из-за этого на женскую сборную России могут наложить санкции. Самое страшное — дисквалификация сборной. В данном случае невозможно аннулирование результатов одной спортсменки, потому что это был эстафетный заезд.

В целом же выступление в Рупольдинге разочаровало многих, поскольку в спринте россиянки показали совсем плохой результат, и спустились на 11-ое место. Биатлонистки начинали гонку с 36-го и выше места, что также не гарантировало много шансов на победу. Хотя раньше, стартуя с большого места, биатлонистки могли забрать медали, но в Рупольдинге подвел слишком медленный ход.