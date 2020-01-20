Российский биатлон: сплошные проблемы

В биатлоне прибавляется все больше загадочных проблем. Сначала Международный союз биатлонистов (IBU) начал затягивать с выплатами, потом начались разбирательства с Екатериной Глазыриной и, вдобавок ко всему, старший тренер мужской сборной России Сергей Белозеров пожаловался на отсутствии шлифовальной машины.

Главная причина всех бед российского биатлона - деньги. Пока скандал с IBU затягивается, лыжный спорт рушится. Россияне не могут выиграть уже более 50 гонок, а ведь скоро чемпионат мира в Разун-Антерсельве (Италия).

Биатлонистам нужно готовиться к выступлениям, а они даже не уверены в том, будет ли у них шлифовальная машина. Ведь именно из-за одного элемента оборудования российские спортсмены уступили в спринте.

Хотя, с другой стороны, можно предположить еще много факторов: сказываются общая усталость спортсменов, высокая загруженность и отсутствие специалистов по шлифовке. Последнее, скорее всего, исключение.

Споры легенды и голоса биатлона

Александр Тихонов - звезда лыжного спорта и четырехкратный олимпийский чемпион в эстафетном состязании. Он единственный биатлонист, который смог забрать четыре золотые медали на Олимпийских зимних играх подряд.

Дмитрий Губерниев - главный комментатор биатлона. Он настоящий специалист, если говорить о зимних видах спорта. Зрители телеканала «Матч ТВ», на котором работает Губерниев, относятся к Дмитрию неоднозначно. Конечно же, одна часть будет восхищаться его комментариями, а другая нет. В любом случае, стоит признать, что в биатлоне Дмитрий Губерниев настоящий специалист.

Во время Кубка мира в Оберхофе (Германия) Александр Тихонов опубликовал материал о работе Губерниева во время турнира. Естественно, что Тихонова не устраивает поведение прессы и навязчивые вопросы касательно шлифмашины и состояния спортсменов. На фоне таких споров может образоваться полноценный конфликт, хотя Губерниев ответил Тихонову иронично.

Проблема в инвентаре

Биатлон - многопрофильный спорт, где задействованы не только физические умения, но и качество оборудования. Об этом часто говорят спортивные эксперты и СМИ. Однако нужно понимать разницу между умениями человека и оборудованием.

Во многом в биатлоне решает умение спортсмена совместить оборудование с его навыками. Естественно, при отсутствии качественных лыж и патронов победить нельзя, но достичь результата можно только в сумме.

В недавнем интервью «Спорт-Экспресса» с бывшим биатлонистом сборной России Андреем Маковеевым российский спортсмен отметил пристальное обсуждение инвентаря.

По словам Андрея, инвентарь превратился в объект для обсуждения. Что самое обидное - разговоры об инвентаре почему-то связывают с результатами.

На самом деле, результаты в биатлоне во многом зависят от общего состояния и подготовленности спортсмена. Для этого нужно постоянно готовить биатлонистов, причем готовить хорошо, а для подготовки требуется понимать психологию спортсменов.

Таким образом, проблема вообще не в инвентаре, а случай с шлифмашиной - лишь еще одной причиной для обсуждения результатов сборной.

Ограниченность в человеческих ресурсах

Биатлону не хватает больших профессионалов, причем во всех областях, начиная от шлифмашины и заканчивая тренерским штабом. В любом спорте рано или поздно наступит нехватка ресурсов, но в биатлоне дефицит длится долго. Особенно не хватает кадров.

В таком случае есть два решения: увеличить количество привлеченных специалистов и изменить подход к работе с кадрами. Второе более актуально для российского биатлона, поскольку в зимний спорт постоянно приходят молодые и талантливые кадры.

Что касается изменения подхода к специалистам, то им нужно дать больше возможностей для реализации. Руководство Союза биатлонистов России (СБР) не готово идти на уступки, если видит хотя бы малейший просчет.

А ведь в любом спорте требуется время на адаптацию в коллективе, поскольку к каждому спортсмену нужно найти индивидуальный подход. В некотором смысле новым кадрам требуется больше свободы, пространства для реализации. Если постоянно увольнять персонал за ошибки, то психология спортсменов страдает.

Российский биатлон преследуют одни проблемы. Чтобы повлиять на состояние спорта, придется вложить много усилий в решение кадровых вопросов и изменить подход к специалистам. Все споры сами собой отпадут, когда сборная начнет показывать другие результаты.