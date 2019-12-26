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Автор Владан Джурич

WADA против России: есть ли шансы на успех в CAS?

Спорт

В рамках санкций российские спортсмены пропустят две Олимпиады — Токио-2020 и Пекин-2022. Кроме того, Россия не сможет участвовать на чемпионате мира по футболу в Катаре под национальным флагом. Однако у российского спорта остаются небольшие шансы на обжалование дела против решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Напомним, что все началось с фальсификации данных, которые представила Московская лаборатория антидопинговой организации. После решения о вводе санкций против России спортивные сообщества начали бурно реагировать на вердикт.

На сторону России встали Международная федерация хоккея во главе с Рене Фазель и Международный олимпийский комитет (МОК). К сожалению, поддержка со стороны не может изменить окончательное решение WADA. По словам директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса, "апелляция просто отсрочит вступление решения в силу". Но все ли так очевидно?

Как проходит арбитраж

После вердикта WADA Министр спорта РФ Павел Колобков на пресс-конференции высказался о процедуре арбитража. Если РУСАДА не согласна с решением WADA, то в течение 21 дня российская антидопинговая организация готовит отчет с исковым заявлением. Документы направляются в CAS.

Арбитражный суд рассматривает дело "с нуля". В нем будут представлены все доказательства и опровержения по допинг-скандалу, а также выслушаны все свидетели. По словам Колобкова, "там будет объективный процесс".

Шансы на успех

Эксперты наблюдательного совета из РУСАДА уверены, что в арбитраже у России есть шансы. В качестве примера можно вспомнить случай по делу наших спортсменов после Олимпиады в Сочи-2014. Тогда по решению CAS участникам турнира были возращены медали.

К сожалению, это единственный пример благополучного решения CAS по делу наших спортсменов.

Шансы на успех, как минимум, выросли уже после того, как Следственный комитет РФ нашел доказательства махинаций над базами данных Московской антидопинговой лаборатории со стороны Григория Родченкова.

Напомним, что Родченков — бывший директор Московской лаборатории, и сейчас он находится в США. Дело Родченкова можно вполне использовать для защиты в CAS.

Шансы на провал

Похоже, подавляющая часть экспертов, в том числе и Юрий Ганус, считают, что шансов на успех практически нет. Лишь в теории можно доказать свою невиновность и вернуть флаг спортсменам на международных турнирах.

У РУСАДА сейчас есть два сценария действий: согласиться с решением WADA (что маловероятно) или обратиться в CAS. Далее по решению арбитража будет вынесен вердикт в пользу одной из сторон.

Если CAS сочтет решение РУСАДА убедительным, то российские спортсмены получат право выступать на международных турнирах и принимать Олимпиаду. Если CAS примет сторону WADA, то санкции уже окончательно вступят в законную силу, и РУСАДА отстранят.

При отстранении РУСАДА организация все равно может восстановиться, как это было в 2015 году. Дело, правда, затянулось до 2018 года, но РУСАДА удалось восстановиться после публичного ответа WADA.

Если более подробно вспомнить тот случай 2018 года, то WADA в своем докладе уведомили российскую сторону, что принятое решение о восстановлении — условность. При повторном нарушении правил, WADA будет применять санкции. Другими словами, WADA намекает на то, что шутки с ними плохи.

Арбитраж состоится, если РУСАДА решит отправить отчет о несогласии с вердиктом. Дело может рассматриваться вплоть до апреля 2020 года. Дальнейшие действия зависят от представителей РУСАДА и их доказательств в свою защиту. В любом случае, шансы на успех выше в теории, а на практике вероятнее провал.

Темы cas wada русада wada против россии: допинговый скандал
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WADA против России: есть ли шансы на успех в CAS?
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