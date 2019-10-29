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Автор Владан Джурич

Призовые в легкой атлетике: сколько на самом деле заработали Ласицкене и Сидорова

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Российские спортсмены вполне успешно выступили на чемпионате мира. По окончанию мероприятий в Дохе легкоатлеты завоевали шесть медалей. Всего в чемпионате мира принимали участие 29 человек из России.

В основном спортсмены в легкой атлетике никогда не жалуются на призовые средства. Тем не менее, заработки легкоатлетов оставляют желать лучшего. Недавно по этому поводу высказался муж чемпионки мира Марии Ласицкене.

В своем Twitter он написал, что в боксе спортсмены за титулы получают машину и пять миллионов рублей, а легкоатлеты - только сообщение от федерации и букет цветов.

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Общая сумма призового фонда мероприятия превысила 7,5 миллионов долларов. Стоит отметить, что размер призовых не зависит от вида спортивной дисциплины. Единственное различие есть в подвидах соревнований: одиночные и групповые выступления.

Самое главное, что сумма не изменится из-за получения спортсменами нейтрального статуса.

Согласно открытым данным организаторов чемпионата мира, первое место получает 60 тысяч долларов, второе - 30 тысяч, а третье - 20 тысяч. Всего призовых мест - 8. Дополнительно ИААФ полностью оплачивает проживание и перелет спортсменов.

Позже представитель ВФЛА ответил Марии Ласицкене, что турнир еще не завершен, поэтому премировать спортсменку отдельно федерация не может. Семья чемпионки мира ответила, что другие мероприятия (Лондон-2017, Бирмингем-2018) уже давно завершены, но призовых так и не было получено.

Оказывается, что в обязанности федерации не входит выплата призовых средств. Организация обязуется выплачивать заработные платы только сотрудникам, работающих в ВФЛА.

Место работы профессиональных спортсменов - Министерство спорта РФ, а точнее - Центр спортивной подготовки. За медали руководство может выплачивать призовые вознаграждения добровольно. Поскольку в федерации нет сверхбогатых людей, значит, дорогих призов нет.

Министерство спорта выплатит спортсменам заработные платы только после выступлений в Токио. Они дробятся на две составляющие: основные выплаты фиксированного размера и прибавки за результаты по итогам сезона.

Ежемесячные выплаты шестерых спортсменов, которые принесли медали, составят 125 тысяч рублей. Вдобавок к заработной плате будет выплачена президентская стипендия в размере 52 тысяч рублей.

За золотую медаль также выплачивается единовременное вознаграждение в 250 тысяч рублей. За серебро спортсмены получат 170 тысяч, а за бронзу - 100 тысяч рублей.

Дополнительные выплаты могут быть совершены по спонсорским контрактам, которые спортсмены заключают с производителями экипировки. 

Помимо выплат, легкоатлеты будут нести и расходы. Эксперты предполагают, что это примерно 30% от заработной платы спортсмена.

Затраты делятся на две составляющие: процент менеджера и тренера. Как правило, на каждого участника такса составляет примерно 15%.

В целом заработные платы легкоатлетов формируются индивидуально в зависимости от договоренностей. Зарплата спортсмена в регионе в среднем составляет от 20 до 100 тысяч рублей.

Темы вфла легкая атлетика мария ласицкене анжелика сидорова
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Призовые в легкой атлетике: сколько на самом деле заработали Ласицкене и Сидорова
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