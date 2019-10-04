Муж Ласицкене высмеял руководство ВФЛА за подарок легкоатлетке

Владас Ласицкас, муж легкоатлетки Марии Ласицкене выступил с критикой Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) за поздравление спортсменки с победой на чемпионате мира-2019 в Дохе. Подарок от федерации вызвал смех у мужа прыгуньи.

По его словам, Ласицкене руководители федерации подарили "букетик" и отправили поздравительное сообщение.

"Боксерам от их федерации за победу на чемпионате мира: машина + 5 млн рублей. Легкоатлетам от ВФЛА: смс от главы федерации с букетиком", - написал Ласицкас в Twitter.

Ранее Федерация бокса России вручила автомобили победителям чемпионата мира-2019. Ласицкене в третий раз выиграла ЧМ по легкой атлетике.

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