Владас Ласицкас, муж легкоатлетки Марии Ласицкене выступил с критикой Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) за поздравление спортсменки с победой на чемпионате мира-2019 в Дохе. Подарок от федерации вызвал смех у мужа прыгуньи.
По его словам, Ласицкене руководители федерации подарили "букетик" и отправили поздравительное сообщение.
"Боксерам от их федерации за победу на чемпионате мира: машина + 5 млн рублей. Легкоатлетам от ВФЛА: смс от главы федерации с букетиком", - написал Ласицкас в Twitter.
Ранее Федерация бокса России вручила автомобили победителям чемпионата мира-2019. Ласицкене в третий раз выиграла ЧМ по легкой атлетике.
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