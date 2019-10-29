Ласицкене и Сидорова поделят призовые на всю команду

Российские легкоателтки Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова получили призовые от Федерации бокса России (ФБР) за победу на чемпионате мира в Дохе. Им были вручены по 5 млн рублей и автомобилю.

Столь необычное решение ФБР стало неожиданным для самих спортсменок. Ласицкене и Сидорова решили разделить призовые среди всех медалистов и участников ЧМ от России. На турнире в Дохе российские легкоателты заработали шесть наград.

Кроме того, Ласицкене подарит автомобиль своему тренеру Геннадию Габриляну.

Ранее из-за призовых легкоатлетам возник скандал. Муж трехкратной чемпионкой мира Владас Ласицкас заявил, что за победу на ЧМ Мария получит от ВФЛА "смс с букетиком".