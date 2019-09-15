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Автор Мария Малич

Правила поведения в спортзале

Спорт print

Спортзал — это такое же общественное место как любое другое и находясь в нём нужно придерживаться определённых правил. Особенно это относится к тем, кто окажется там в первый раз, для того чтобы не попасть в нелепую ситуацию и не стать поводом для насмешек.

Заболел — сиди дома

Даже если прожить день без спорта невыносимое испытание, при первых признаках заболевания лучше остаться дома. Во-первых, тренировка в таком состоянии вряд ли будет эффективной, а во-вторых, есть большая вероятность заразить других посетителей, да и заниматься под аккомпанемент чьего-то кашля или шмыгающего носа удовольствие сомнительное.

Не проводить много времени на одном тренажере

Очень часто, для того чтобы позаниматься на тренажёре приходится ждать (особенно в вечерний "час пик"), но это не повод для того, чтобы добравшись до снаряда провести на нём битый час. Сделайте необходимое количество подходов и вставайте — так и мышцы приработаются и другие смогу позаниматься.

Комфортная одежда

Одежда для занятий должна быть удобной и не сковывать движений, поэтому лучше отказаться от слишком обтягивающих шортов и топов. Но и слишком свободные вещи тоже не подойдут — они буду мешать во время выполнения упражнений и цепляться за тренажёры.

Не переусердствуйте с дезодорантом

Запах пота не назовёшь приятным, но поверьте ещё хуже если он смешивается с ароматом дезодоранта. Нужно учитывать, что у кого-нибудь из клиентов может быть аллергия, да и просто это будет для них неприятно. Лучше воспользоваться средствами без запаха.

Оставлять вещи в раздевалке

Всю свою одежду и сумки нужно оставлять в шкафчике в раздевалке, а ценные вещи лучше вообще не брать. Если же всё-таки пришлось взять с собой ноутбук или документы, то можно их оставить на видном месте (например, на подоконнике), но никак не в тренировочной зоне или что ещё хуже таскать их к каждому тренажёру.

Не лезть с советами

Не стоит вмешиваться в тренировочный процесс другого спортсмена, для этого в зале есть дежурный тренер. Это можно сделать только в том случае, если неправильное использование снаряда может грозить травмой или посетитель сам обратился за советом. Во всех остальных случаях, кроме раздражения непрошенная помощь ничего не вызывает.

Не пользоваться мобильным телефоном

Навряд ли незнакомым людям буду интересны перипетии чужой личной жизни или как прошёл чей-то день. В спортивном зале человек проводит 1-2 часа и на это время можно отложить телефонные разговоры.

Занимайтесь

Если уж пришли в тренажёрный зал, то будьте добры — проведите время продуктивно. Не стоит просто просиживать на тренажёрах — если почувствовали, что необходимо отдохнуть, то освободите снаряд для другого посетителя.

Не мешайте заниматься другим

Не стойте подолгу в проходах между тренажёрами, не начинайте заниматься прямо у сойки с гантелями. Если нужно отдохнуть, то покиньте тренировочную зону, не мешайте заниматься остальным.

Убирайте за собой

Гантели и гири нужно класть обратно на то место где их и взяли. Это же относится к штангам — после занятия уберите лишние блины. Другие посетители не должны тратить время убирая за кем-то гантели.

Соблюдайте гигиену

Напоминать не нужно, но всё же — одежду необходимо стирать после каждой тренировки иначе исходящий "шлейф" отпугнёт не только посетителей, но и тренера. После упражнений протрите рукоятки и скамью полотенцем, ведь заниматься на "мокром" тренажёре не только не приятно, но и опасно для здоровья риском подцепить грибок.

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