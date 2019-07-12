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Автор Яна Кузнецова

Необычные виды спорта для детей

Спорт print

 Чаще всего детей отдают в самые популярные и распространенные спортивные секции, такие как футбол, боевые искусства, волейбол и так далее. Однако иногда ребенку просто не нравится там находиться, и тогда родители ставят крест на его спортивном будущем, считая, что это просто «не его». Но существует большое количество видов спорта, которые, возможно, не обладают большой популярностью, но являются не менее интересными.

Гольф

Некоторые считают гольф скучным занятием, особенно для ребенка, но это вовсе не так. Эта игра затягивает и является золотой серединой между профессиональным спортом и увлекательным досугом. В России гольф начал получать развитие сравнительное недавно, а значит, его можно считать своего рода новинкой. В отличие от некоторых видов спорта, куда ребенка лучше отдавать с самого маленького возраста, гольф подходит для детей, у которых уже сформировались необходимые навыки для игры: сосредоточенность, умение концентрироваться, терпение и развитое стратегическое мышление. Таким образом, для начала занятий подойдет семилетний возраст. Вопреки распространенному мнению, что успех в гольфе зависит исключительно от меткости и ловкости, играть в него могут дети с разными физическими способностями.

Плюсы гольфа: игра проводится на свежем воздухе, помогает укрепить и развить мускулатуру плечевого пояса, не является травмоопасной, поэтому ребенку здесь ничего не грозит.

Сайклинг

Отлично данный вид спорта подойдет тем детям, которые обожают кататься на велосипеде. Сайклинг - профессиональная езда на велосипеде, являющаяся одним из самых популярных видов спорта во Франции. Велосипедной ездой ребенок может начать заниматься уже в четырехлетнем возрасте. Сайклинг - весьма сложный вид спорта, развивающий выносливость, способствующий развитию дыхательной системы, координации движений и полезный для сердечно-сосудистой системы. Для занятий потребуются хороший велосипед и удобная экипировка.

Спортивная ходьба

Ошибочно полагать, будто бы скандинавская ходьба - удел людей старшего возраста. Этот вид спорта будет являться отличным началом для ребенка, который пока что не способен выдерживать активные физические нагрузки на легкой атлетике. Спортивная ходьба универсальна, а главное - ею можно заниматься всей семьей. Она повышает выносливость, способствует успокоению и развивает мышцы ног, и со временем ребенок станет намного более спортивным, чем было до того. Кроме того, спортивная ходьба будет полезна для малышей, которые еще слишком малы, чтобы посещать другие спортивные секции.

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