Почему корпоративы заканчиваются стыдом, разводами и тюрьмой

Традиционная новогодняя пора корпоративов, что называется, накрывает Россию. Правда временами яркое "служебное" завершение года россияне проводят так, что после него становится стыдно, больно или даже страшно.

Увы, но "широкая русская душа" (особенно подогретая алкоголем) изредка тянет вытворять такое, что после этого участникам новогодних корпоративных вечеринок приходится увольняться, расставаться или даже оказываться в тюрьме.

Так, например, в "европейском" Калининграде на корпоративе местных бизнесменов произошла пьяная драка между тремя гостями. Более того, когда на праздник приехала вызванная Росгвардия, драчуны начали бить силовиков — да так, что росгвардейцам пришлось применить табельное оружие. По факту нападения на сотрудников Росгвардии уже возбуждено уголовное дело, драчуны арестованы.

В Костроме же на вечеринке (корпоратив решили устроить в виде традиционной сказки) сотрудники оделись, как полагается. Был и Дед Мороз, и Снегурочка, Снежная Королева, Золушка, Красавица с Чудовищем, Робин Гуд, Русалочка. Вот только Дед Мороз, как пишет "Кострома Тудэй", вначале перепил, а после и вовсе исчез с не очень худой Белоснежкой.

Естественно, все взрослые люди поняли, как именно стали "волшебничать" провинциальные герои. В итоге, как рассказали журналистам коллеги, "Белоснежка стала преследовать своего коллегу, с которым так замечательно провела время, — она хотела срочно выйти за него замуж. Дед Мороз устал от преследований, и ему пришлось уволиться".

Страшнее история произошла на базе отдыха под Ачинском. Там не только проходил корпоратив одной из компаний, но и "для антуража" содержался бурый медведь. Причем по правилам — аж в двух клетках, чтобы посетители "не пихали руки".

Однако во время новогоднего корпоратива 52-летняя женщина залезла в пространство между клетками, чтобы "побаловать Мишку, милого такого, вкусненьким". Увы, медведь просто оторвал ей руку вместе с угощениями. Ветеринары же заметили, что дикие животные "чувствуют пьяных сильнее, чем собаки" — и причиной нападения, скорее всего, было очень "веселое" состояние женщины.

Конечно, есть и радикальные методы "борьбы" с корпоративами. Так, по итогам опросов, цитируем, "32 процента российских компаний не будут проводить предновогодние корпоративы, а еще треть компаний сократили расходы на их проведение". А в Южной Корее пошли дальше: мужчинам запретили проводить корпоративы вместе с женщинами, а если такое произошло — садиться рядом, а также потом вместе уезжать по домам. Кроме того, банкеты предписано заканчивать до 22:00.

"Есть компании, где вечеринки заменили на совместные походы в кино или на концерты. В одной из корейских фирм накануне праздничного периода всех сотрудников в обязательном порядке заставили прослушать лекции о том, как стоит себя вести на вечеринках и что именно может восприниматься как сексуальное домогательство", — пишут СМИ.

Впрочем, в России пока до этого не дошло. Хотя, как рассказали в соцсетях, в одной из госкомпаний создали правила поведения на новогоднем корпоративе.

Среди них — "запрет на фото- и видеосъемку руководства компании", "любые сексуальные действия между сотрудниками производятся вне стен объекта, в котором проводится мероприятие". Мало того, "если сотрудник внезапно ощутил себя слишком нетрезвым для участия в мероприятии, он должен обратиться к "офицерам трезвости", которые примут решение о допуске в зону отдыха, отправке домой на такси".

Также по этим правилам, "обращение руководства к конкретному сотруднику с призывом принять участие в конкурсе является настоятельно рекомендуемым для исполнения", а "вход в VIP-зону без разрешения" карается увольнениями.

Ну а где нет ни правил, ни умения ограничить себя — там случаются и казусы. В частности, скандалом и травмами закончился корпоратив в одной из строительных компаний, работающих в поселке Мосрентген.

"Небольшой коллектив со своим руководителем решил для экономии провести вечеринку в своем офисе, где употребляли спиртное, пели караоке и танцевали", — об этом сообщили участники паблика "Подслушано в Мосрентгене".

Однако две сотрудницы (21-летняя курьер компании и 35-летняя заместитель главного бухгалтера), будучи в состоянии алкогольного опьянения, устроили драку за право интима с руководителем компании, по словам коллег, имевшего симпатию к обеим девушкам.

Конфликт был прекращен самим руководителем, после чего одна из сотрудниц выложила в "Инстаграм" компании фотографию коллектива, где обе избранницы сидели на коленях шефа. Эту фотографию увидела супруга начальника, приехавшая в офис к бедному мужу. Однако, узнав о приезде жены, руководитель компании принял решение покинуть офис через окно на втором этаже. С переломом ребра и ноги он был госпитализирован.

Похожая история случилась в одной из компаний Владивостока в 2017 году — там служебный роман на троих закончился двумя похоронами и одной реанимацией. На праздничном вечере молодая сотрудница 23 лет убила ножом свою коллегу 35 лет, после того как та ударила ее тарелкой по голове из-за ревности к женатому коллеге.

Тогда же в Горнозаводске начальник цеха одного из местных предприятий на корпоративе поссорился с одним из ветеранов производства. Они обсуждали, лучше ли работать сейчас или во времена СССР. В итоге пьяный начальник избил ветерана до смерти.