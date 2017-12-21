Столичный dog friendly: куда пойти с питомцем

Как-то летом я проводила время за бокалом в Tin Woodman Bar на Проспекте Мира (коктейльный бар с завтраками, которые подают весь день до ночи). В заведение зашли две девушки с очаровательным псом. Было жарко, и бармен вынес собаке воды. Она была налита в обычный стакан из-под виски. Пес с жадностью начал пить, а все посетители заведения дружно бросились фотографировать эту ми-ми-мишную сцену.

Свое фото я выложила в соцсеть и была удивлена реакции некоторых людей:

"Это что, стакан для посетителей? Пожалуй, я не закажу в этом баре больше ничего!"

"В России даже собаки пьяные…" и так далее.

И вот над чем я задумалась: в столице многие заведения гордятся своей непринужденной атмосферой. Есть локальные бары и кафе, куда посетители заходят практически в пижаме. Мы решили узнать: распространяется ли эта домашняя атмосфера на братьев наших меньших? Ведь часто решение перекусить и выпить приходит во время прогулки. И получается следующее: у магазина оставить собаку — дело привычное, ведь это всего на пару минут, а с кафе и барами сложнее? Оказалось, dog friendly заведения не только существуют — они даже в тренде.

Какой у вас друг?

Начнем с того, что с маленькими "карманными" собачками можно зайти и в самые элитные места столицы. Если у вас, скажем, среднестатистический по размеру мопс — круг сужается. А с крупными друзьями человека типа лабрадоров и тем более сенбернаров места придется поискать. Во многих кафе с этой путаницей в габаритах справились следующим образом: если ваш друг (в позе сидя) ниже 30 сантиметров — он проходит, если выше — ждет снаружи…

За кофе на поводке

Начнем с простого. В кофейнях "Даблби" не существует меню с едой, есть только кофе и чай. Зато в наличии необычные сорта кофе из разных регионов Африки и Южной Америки. Способа заварки лишь три — харио, аэропресс и лунго. В остальном — найдется и капучино, и латте, а также ванильный и цитрусовый рафы.

Эти правила для всех кофеен сети одинаковые, однако франшиза есть франшиза, так что пускать собак в свое помещение или нет — решают непосредственно владельцы. Например, хозяева заведения этой сети на Бауманской рассказали мне, что обожают животных. Их не только пускают внутрь, но имеется и специальная миска с водой. Говорят, размер не имеет значения, главное — адекватность хозяев и питомца. Самым большим псом, которого сюда приводили стал спокойный лабрадор. В остальном, если собака находится под внимательным присмотром хозяина, проблем нет.

Конечно, "Даблби" не единственная такая кофейням, на деле их много, например Surf Coffee на площадке Artplay. Место очень популярное и даже модное, так что хипстерам, неразлучным со своими собаками, тут всегда рады.

Хвост под барной стойкой

Такие бары, как "Герои" на Трубной (аскетичное место с хорошей подборкой пива) и тот самый пострадавший Tin Woodman Bar на Проспекте Мира тоже рады питомцам и всегда готовы вынести для них специальную миску.

И тут справедливо будет заметить, что возмущались хозяева питомцев и гости недолго. Ситуация, когда собакам воду выносили кто в чем — и в ведерках из-под майонеза, и в обрезанных пластиковых бутылках, и в стеклянных стаканах — исчерпала себя. Есть пару мисок — нет проблем. Теперь в "Герои", например, на бранч часто приходят жители района с собаками. "С нас вода и что-нибудь вкусненькое всегда для малышей имеется", — пишут сотрудники бара. А владелец бара Mr. Help & Friends Дима Соколов, заметив мои исследования на данную тему, пошутил, что его заведение и dog friendly, и даже monkey friendly, так что если у кого-то совершенно случайно есть обезьяна, заходите вместе с ней.

Четыре лапы и высокая кухня

Казалось бы, самыми нетерпимыми к четвероногим должны быть рестораторы. Высокая кухня и серьезные лица высокопрофессиональных официантов мало сочетаются с беготней по залу и попытками клянчить косточки от ягненка. Но времена, когда за столик ресторана можно было сесть лишь с маленькой собачкой, кажется, проходят.

Первыми в тенденцию dog friendly включились демократичные места в нью-йоркском стиле. Например, владелица ресторана Osteria Bianca Галина Дувинг не только позаботилась о мисках, подстилках и игрушках для питомцев, но известна и тем, что часто помогает приютам для бездомных животных. И если Osteria Bianca отличается монолитным интерьером с металлическими деталями и закрепленными на полу столами, то сосед по локации — винный бар Litro — это уже сложный и изысканный дизайн. При этом что в Litro, что в Touche на Трехгорной мануфактуре собакам рады и воды всегда нальют.

В ресторанах "Воронеж" и "Жеральдин" есть даже универсальный корм. Хотя это скорее формальность, поскольку хозяева, как правило, кормят питомцев в рамках определённого рациона, подобранного специалистом.

К списку ресторанов, где не только воды нальют, но и подкормят, добавляем Zotman Pizza Pie, Brisket BBQ и Pâté&Co.

Кстати, как замечают рестораторы, основная проблема собак в кафе — это вовсе не их подвижность, а попытки других гостей угостить чужого питомца со своего стола.

Наконец, хозяевам собак стоит помнить о некоторых правилах, которые хорошо сформулировали в заведении под названием Shaggy restobar на улице Льва Толстого:

— не сажайте питомца на мебель;

— не позволяйте питомцу есть из ресторанной посуды;

— не провоцируйте питомца на агрессию.

В случае проявления внезапной агрессии (в том числе лая) питомцем к окружающим, нужно принять меры для его усмирения.

Вся ответственность за причиненный вред заведению или гостям лежит на хозяевах собаки.