Что сулит встреча с самим собою?

У каждого человека есть двойник, а то и не один. С некоторыми судьба нас сводит случайно, других - для тщательно охраняемых персон - подбирают сотрудники спецслужб.

Кадр из фильма Няньки

Считается, что встретить свое зеркальное отражение, значит встретить свою смерть. Но вот увидеть не собственного, а двойника другого человека, ничем страшным вам не грозит, скорее, наоборот, как правило, эта встреча оборачивается курьезом.

В 1989 году автор этих строк служил военным переводчиком в Западной Группе войск, расквартированных в ГДР. Как-то днем в дверь постучал посыльный: "Товарищ старший лейтенант, вас вызывает комбат".

Надев китель и фуражку, я быстро спустился по лестнице и остолбенел. Краем глаза я видел командира разведывательного батальона и еще пару старших офицеров, но мой взгляд был прикован к... Пьеру Ришару. Высокий блондин стоял не в черном ботинке - на нем была белая футболка и игривые шорты по колено.

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В голове успело пронестись, что моего знания французского языка вряд ли хватит для беседы со знаменитым актером. Но может быть он говорит по-немецки, как его соотечественница Патрисия Каас? Певица только входила в моду, и было известно, что она родом из Лотарингии, где говорят на немецком. Пробиться на эстраду ей помогал Жерар Депардье, который снимался вместе с Ришаром в нескольких фильмах.

Поток сознания прервал комбат, который сказал, что передо мной директор лагеря отдыха, в который поедут офицерские дети. Так состоялось мое знакомство с гражданином ГДР, который как две капли воды был похож на известного французского киноактера. Правда, он был моложе Ришара, но тем более поразительным было сходство со знаменитостью, что немец выглядел точно так же, как француз в пору своих самых успешных киноролей.

Кажется, практически все в жизни могли встречать людей, более или менее на кого-то похожих. Такого сходства, как у этого немца с Ришаром мне, признаться, больше не приходилось встречать. Видел на разных столичных тусовках двойников Ленина, Сталина, Брежнева и еще ряда исторических персон. Но это была либо откровенная подделка, либо явная лабуда.

Если взять художественную литературу, то тема двойничества как явление возникла в период романтизма. А поскольку это направление в беллетристике в свое время было отдано на откуп немцам, то вскоре и получило свое немецкое название Doppelgänger, которое распространилось по всему свету и попало даже в тайский язык. До эпохи романтизма европейская литература практически не знала темы двойничества. Зато потом рассказы и романы о двойниках посыпались как из рога изобилия. Даже краткий их перечень занял бы целую страницу.

В комедии Уильяма Шекспира "Двенадцатая ночь" появляются брат и сестра близнецы, а в его "Комедии ошибок" действуют сразу две пары близнецов. Но двойники ни в коем случае не близнецы, они даже не родственники (хотя бы и дальние). Это абсолютно разные по крови, но похожие друг на друга люди.

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"Понятие «двойник», подсказанное или развившееся благодаря зеркалам, воде и близнецам", по мнению Хорхе Луиса Борхеса, существовало во многих странах. Помните, советский писатель Виталий Губарев в сказочной повести представил двух школьниц Олю и ее зеркальное отражение Яло. В одноименном кинофильме их сыграли сестры-близняшки, хотя кино способно и из одного человека наплодить двойников.

Достаточно открыть интернет и посмотреть на многочисленных двойников голливудских звезд, среди которых Натали Портман и Кира Найтли, Джиннифер Гудвин и Селена Гомес, Виктория Джастис и Нина Добрев. Не отстают от них и мужчины. Среди парочек подобрались: Роберт Паттинсон и Том Старридж, Джеффри Дин Морган и Хавьер Бардем. Не так давно сообщалось, что в Великобритании живет и изучает актерское мастерство испанская актриса Лина Сандс - копия Анжелины Джоли. Нашли "двойню" избраннице принца Уильяма Кейт Миддлтон. Инесть имконца.

Древние египтяне верили, что двойник ("ка"), это точная копия, которая есть и у человека, и у животных, камней, деревьев и даже у богов. Лишь посвященные жрецы могли увидеть двойников богов и получить от них оккультное знание прошлого и будущего. Поверие о приобретении пророческого дара при встрече с двойником бытовало и у евреев.

В Талмуде есть рассказ о человеке, который искал Бога и встретил самого себя. Плутарх писал, что греки называли царского посла "другой я". Из литературы европейского романтизма мы знаем, что встреча с самим собой не сулит ничего хорошего.

Однако в жизни все совершенно иначе, нежели в вымышленном мире. Великий немецкий поэт и драматург Иоганн Вольфганг фон Гете не был суеверным человеком. Он вполне профессионально изучал и занимался изучением природы. Однажды находясь в Эльзасе, он отправился к своему другу верхом на лошади и по дороге встретил самого себя, одетым в золотисто-серый сюртук.

Видение продолжалось несколько секунд. Гете не придал значения этой встрече и вскоре совершенно забыл о ней. Однако через восемь лет он снова оказался в этих самых краях. Когда он шел по проселочной дороге в золотисто-сером платье, то вспомнил, что некогда сумел ненадолго заглянуть в будущее.

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Самая известная в мире "подстава" заключается в том, что один из битлов Пол Маккартни (Paul McCartney) умер еще в 1966 году и был заменен двойником - канадским полицейским по имени Уильям Ширс Кэмпбелл (William Shears Campbell). Слухи на этот счет прожили несколько лет, пока их не опроверг сам Маккартни. Про великого комика немого кино Чарли Чаплина рассказывали такой анекдот. В 1920-е годы настоящий Чаплин принял участие в конкурсе двойников Чарли Чаплина и даже не попал в финал.

В 1996 году было рассекречено, что генерал-лейтенант, ветеран Великой Отечественной войны, Герой Социалистического Труда, профессор, академик, кавалер ордена "Золотая звезда слава Отечества" и многих других наград Феликс Гаджиевич Дадаев в течение длительного времени снимался в кинохронике как двойник И. В. Сталина.

В изданной энциклопедии Министерства обороны "Солдаты XX века" о Дадаеве (том 2, стр. 326) написано: "Делалось это, разумеется, с ведома и согласия самого Иосифа Виссарионовича. Обладая удивительным внешним сходством с вождем, Дадаев читал доклады, подражая его голосу". По признанию Дадаева, у боявшегося покушений Сталина было аж четыре двойника.

Необходимо сказать, что впоследствии "танцор, жонглер, пародист и фокусник" Феликс Дадаев, который якобы вместо генералиссимуса снимался в кинохронике и стоял на Мавзолее, оказался авантюристом. И даже Дадаевым он был по матери, а по отцу этот конферансье носил фамилию Рисман. В управлении президента по кадровым вопросам и государственным наградам подтвердили, что звание Героя Дадаеву никогда не присваивалось.

Но вот убитых двойников Гитлера многие видели своими глазами, а большинство на фотоснимках, сделанных на территории рейхсканцелярии весной 1945 года. 2 мая бойцы СМЕРШа обнаружили двух мертвых двойников фюрера. Одного нашли в подземном лабиринте бомбоубежища, второй лежал в высохшем противопожарном бассейне во дворе. Обоих убили выстрелами в голову.

Приведенный на опознание вице-адмирал Ганс Фосс, взглянув на обнаруженный в бассейне труп, сразу признал в нем Гитлера. Лишь когда командир контрразведчиков подполковник Клименко обратил его внимание, что на ногах "рейхсканцлера" заштопанные носки, Фосс "начал сомневаться". Подлинный труп Гитлера и Евы Браун был обнаружен два дня спустя.

Мы старались рассказать исключительно о феномене двойников, избегая даже упоминания о всяческих психических деривациях, как синдром Капгра или синдром Фреголи. Слишком объемной и грустной представляется тема подобных отклонений на фоне двойничества, без которого наша жизнь была бы скучнее и прозаичней.