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Автор Редакция рубрики "Общество"

Дебоширов занесут в "черные списки" авиакомпаний

Общество

Авиакомпании смогут составлять свои "черные списки" пассажиров уже будущим летом, когда вступит в силу закон о дебоширах. Человек из этого перечня не сможет летать рейсами данного перевозчика целый год.

Дебоширов занесут в "черные списки" авиакомпаний. 382394.jpeg
REX/Shutterstock

Об этом говорили на пресс-конференции, участие в который принял и зам гендиректора "Аэрофлота" по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров.

Кстати, он отметил, что у перевозчиков нет задачи включать в "черный список" всех подряд. По его словам, за последние чуть более 10-ти лет на рейсах "Аэрофлота" зафиксировали почти 3,5 тысячи нарушений. Из них только 40 человек совершили действия, из-за которых их можно было бы внести в такой перечень.

В позапрошлом году было 11 случаев хулиганства, а в минувшем уже 8. К грубым нарушениям также относится и курение на борту самолета, отметил Владимир Александров.

В свою очередь замглавы Ространснадзора Владимир Черток заявил, что тех, кто попадет в "черный список" уведомят об этом заранее, а не перед самим вылетом, когда у человека уже билеты на руках.

Между тем, отмечается, что отстраненный от полета рейсами одной авиакомпании, может воспользоваться услугами другого перевозчика. Перечень дебоширов пока не является единым для всех авиакомпаний.

Черток также напомнил, что у перевозчиков появилось больше оснований подать в суд на нарушителя спокойствия во время полета. Таким образом, хулиганам грозит и реальный срок. Уже есть случаи, когда пассажиры садились в тюрьму на шесть месяцев.

Следующим шагом после легализации "черных списков" может стать инициатива обеспечить экипаж правом применять к буйным пассажирам различные меры сдерживания, в том числе наручники. Кстати, ранее с такой идеей выступил "Аэрофлот".

Добавим, что сейчас существуют рекомендации со стороны всемирных организаций в области гражданской авиации, которые допускают использование даже электрошокеров. А Россия является одной из участниц Международной организации гражданской авиации и постепенно приводит в свое законодательство эти меры по борьбе с дебоширами.

Пока же стюарды могут только обороняться. У экипажа нет ни полномочий, ни средств, чтобы угомонить буйного человека.

Новый закон о дебоширах мало что изменит. Так считает член комиссии при президенте России по развитию авиации общего назначения Юрий Сытник.

- Одних хулиганов на борту сменят другие. Подрастает новое поколение. В самолеты будут садиться очередные подвыпившие, которые будут скандалить, кидаться на попутчиков и стюардесс.

Раньше проблема с хулиганами решалась очень легко. Экипажи летали с оружием, и никаких эксцессов не было. Штурман или второй пилот вполне мог успокоить разбушевавшегося.

С другой стороны, ситуации бывают разные. Человек боится летать, выпил, но рассчитал свои силы, а его тут же в "черный список". И он не может пользоваться самолетом, который является таким же общественным транспортом, как и автобус.

Что касается спецсредств сдерживания. Часть стюардов может пройти специальную подготовку, которая поможет успокоить любого пассажира. Скрутили дебошира, усадили на место и зафиксировали. Но, что касается "черных списков", по моему мнению, мера не действенная.

Более жесткие ограничения для тех, кто хулиганит на борту предлагает первый замглавы комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов.

- Я считают, что людям, которые устраивают дебош на борту, вообще надо отказать в полетах не на год, а на пять. Причем, запретить садиться в самолеты любой авиакомпании. Поведение таких хулиганов очень опасно и для пассажиров, и для экипажа.

- Можно же применить средства фиксации. Например, наручники, а затем усадить разбушевавшегося на его место?

- А кто оденет на дебошира наручники? Девушки-стюардессы? Хорошо, когда среди экипажа или пассажиров есть те, кто сможет скрутить нетрезвого человека. В основном утихомирить дебошира и помогают его попутчики. Нельзя же в каждый самолет посадить сотрудника правоохранительных органов.

Что касается наказания для буйных пассажиров. Пока, единственное, что можно сделать - это перетерпеть его поведение, затем сдать полиции, лишить пятилетнего права на полеты. В ряде случаев необходимо и посадить нарушителя. 

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