Сдержат ли авиадебоширов наручниками

"Аэрофлот" уверен, что в России необходимо по закону разрешить экипажам авиакомпаний и сотрудникам службы безопасности применять в отношении дебоширов специальные средства сдерживания.

В частности, российский перевозчик напоминает про инцидент с пассажиром, который хулиганил на рейсе из Москвы в Петропавловск-Камчатский. Мужчина нарушал общественный порядок и даже ударил одного из бортпроводников. Дебошира усмирили другие пассажиры и стюарды. Кстати, хулигана уже задержали.

Проблема с авидебоширами сейчас особенно актуальна. Об этом "Правде.Ру" заявил главный редактор портала AVIA RU Network Роман Гусаров.

- Принимать меры к авиадебоширам уже давно пора. Человека, который разбушевался, особенно будучи в алкогольном состоянии, очень трудно остановить. Он не реагирует на замечания бортпроводников и попутчиком.

Между тем, у экипажа нет ни полномочий, ни средств, чтобы угомонить такого человека. Стюрды могут действовать только в рамках закона о самообороне, их возможности крайне ограничены.

Однако, как успокоить хулигана? Только посадить его на место и привязать. То есть для этого нужны ремни, наручники. Ну, и немловажно законодательно позволить экипажу применять все эти специальные средства сдерживания.

- Как не перейти тонкую грань и понять, когда уже необходимо применять такие меры?

- Даже, если человек не трезв, но не проявляет агрессии, не ломает имущество авиакомпании, не кидается на бортпроводников и попутчиков, то трогать его по закону нельзя. Но, когда начинаются хулиганские действия, то, конечно же, ему нужно помешать и привязать к креслу до появления на борту сотрудников правоохранительных органов.

- Не получится ли так, что бортпроводники неправильно оценят ситуацию и применят спецсредства не в той ситуации?

- Обычно такого не происходит. Экипаж, еще раз отмечу, по закону не может "заламывать руки" просто так. Авиадебошира пытаются успокоить и уговорить вернуться на свое место. Кстати, западная практика показывает, что там с такими хулиганами не церемонятся, а действуют очень жестко. Хотя и существует заблуждение якобы права пассажиров там соблюдают.

А нарушают порядок на борту заграничных перевозчиков даже чаще, чем у нас. Но не стоит переносить все западные правила в нашу страну. Впрочем, у нас аваиакомпании итак не применяют никаких санкций против нарушителей, не составляет протоколы и решений не выносит.

Кроме того, считаю, что салоны самолетов необходимо оснастить видеокамерами, что поможет избежать обвинений. Кстати, законом такое предусмотрена. Однако, на мой взгляд, серцифицированного оборудования сейчас нет. Неплохо бы снабдить устройствами видеофиксации и экипаж. То есть он сможет в любой момент включить запись и зафиксировать инцидент.

Добавлю, что у человека есть право обратиться в суд за компенсацией морального вреда, если он считает, что спецсредства к нему применили зря.

- Что вы понимаете под спецсредствами, которые надо применять к дебоширам: наручники, электрошокеры или что-то другое?

Ни в коем случае не должно быть никаких электрошокеров, газовых баллончиков или пистолетов с резиновыми пулями. Все это крайне опасно использовать на борту воздушного судна в замкнутом пространстве, когда самолет летит на огромной скорости на большой высоте, с существенным перепадом давления внутри вне, это все может привести к катастрофическим последствиям.

Я уже не говорю о том, что злоумышленник может оказаться сильнее, отобрать все эти средства и применить против всех остальных, кто летит этим рейсом.

Неспроста же еще в аэропорту у пассажиров забирают все опасные предметы. Это делается для того, чтобы обеспечить безопасность на борту. Поэтому специальными средствами сдерживания должны стать только наручники и ремни. Этого вполне достаточно, чтобы вернуть хулигана на место.

Хотелось бы надеяться, что будет меньше случаев авиадебоширства, но к сожалению, это больше похоже на меесты. Надо не прятаться от этого явления, а разрабатывать методы борьбы с ним.

Гендиректор Международного консультативно - аналитического агентства "Безопасность полетов" Сергей Мельниченко говорит, что он против оружия у экипажа, как таковое есть в некоторых зарубежных авиакомпаниях, но пластиковые наручники - вполне хорошая идея.

- Можно даже снабдить команду электрошокерами. Потому, что бортпроводницам не в силах справиться самостоятельно со многими мужчинами.

В свою очередь первый зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев полагает, что надо очень осторожно подходить к передаче прав по физическому сдерживанию и использованию спецсредств, не правоохранительным органам.

Впрочем, он отмечает, что исключением являются те случаи, когда действия некоторых пассажиров создают реальную угрозу жизни и здоровью окружающих.

- Мне кажется, что путь высоких штрафов, черных списков, и оглашение имен таких героев, наверное, будет более эффективен, поскольку всероссийская слава в качестве дебошира и денежные штрафы вряд ли будут стимулировать подобные подвиги впредь.

Однако, если рассматривать случай, когда какой-либо нетрезвый пассажир отказывается выключить гаджет во время набора высоты - не повод применять к нему силу, а также разворачивать самолет.