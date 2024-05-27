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Петр Ермилин
Судебные приставы начали принимать постановления, противоречащие судебным актам. Правовой переворот?

Московские приставы начали заменять судей, изменяя и дополняя судебные акты

5:14
Общество » История Правды.Ру

Всем известно, что приставы — это должностные лица, которые принудительно обязывают других исполнять решения в первую очередь судов. Потому они часто и называются судебными. Т. е., суд принял решение, а его кто-то игнорирует, тогда-то и берётся за дело пристав, принудительно заставляя исполнить судебный акт.

Московские приставы начали заменять судей, изменяя и дополняя судебные акты
Фото: r77.fssp. gov. ru by Пресс-служба ГУФССП по г. Москве is licensed under public domain

В поисковиках по запросу "бездействие судебных приставов" можно найти большое количество рекомендаций, что и как надо делать, т. е. вопрос неэффективности службы среди пользователей Сети достаточно актуальный. Но Pravda. Ru столкнулась с совсем иной стороной работы службы судебных приставов Москвы.

Две недели назад в редакцию и к нашим провайдерам поступило уведомление из Роскомнадзора, что один из текстов, опубликованных на наших страницах, внесён в реестр информации запрещённой к распространению по решению суда. В обоснование уведомления РКН указал:

"Размещена информация, содержащая сведения, не соответствующие действительности, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Красильникова А. В. и Университет "СИНЕРГИЯ", доступ к которой ограничивается на основании постановления Солнцевского ОСП ГУФССП России по г. Москве от 11.04.2024".

Само постановление судебного пристава нам никто не показал.

Нам пришлось временно заблокировать показ пользователям текста на основании уведомления РКН, поэтому мы не можем показать его непосредственно.

Сотрудники редакции открыли указанную в уведомлении страницу сайта и… не нашли в ней ни единого слова ни о Красильникове А. В., ни об университете "Синергия". Более того, текст статьи был вообще на другую тему.

Что ж, начали искать решение Солнцевского районного суда г. Москвы, на основании которого действовал пристав. Нашли. Никакие страницы Pravda. Ru в ней не упоминались, иск был заявлен к ООО "Момент истины", который был рассмотрен без явки сторон и, как следует из судебного акта, даже без формального отзыва ответчика. Т. е., судебную власть, по всей видимости, использовали для решения каких-то иных вопросов.

Учредитель Pravda. Ru Вадим Горшенин, бывший не так давно членом Общественного совета судебных приставов г. Москвы, обратился с запросом к главному приставу Москвы Николаю Коновалову со следующими вопросами:

  1. Почему некий пристав из Солнцевского ОСП ГУФССП, обязанный по закону обратиться сначала к лицу, не исполняющему решение суда, не сделал этого? Почему в редакцию, даже после обращения к главному судебному приставу, до сих пор не прислали постановление, которое касается нашего издания?
  2. Какая правовая связь между вынесенным судебным решением и постановлением пристава?
  3. Каким образом судебное решение может быть связано с текстом, в котором фигуранты судебного разбирательства даже не упоминаются, да и речь идёт совсем о другом?

Николай Коновалов пока молчит. Пока за него ответила начальник отдела по взаимодействию со средствами массовой информации Дарья Грачёва. Её официальное письмо пришло без необходимых реквизитов (номер, дата), без обращения к лицу, обратившемуся в службу приставов.

И любопытно то, что Грачёва в первом же абзаце выдала желаемое за действительное.

"Информируем, что резолютивная часть судебного решения от 30.11.2023 года, указанного в обращении, также содержит следующее: "Запретить распространение сведений на иных сайтах, страницах сайтов в сети "Интернет" путём ограничения доступа к ним".

Мы ещё раз пересмотрели судебное решение. Предлагаем судить читателям, есть ли в судебном акте такие слова. Их нет там даже близко.

Бывший член Общественного совета ГУФССП России по г. Москве Вадим Горшенин прокомментировал ответ начальника отдела по взаимодействию со средствами массовой информации Дарья Грачёва следующим образом:

"В данном случае мне, например, очевидна некомпетентность команды Николая Коновалова. Вполне возможно, что, пристав, принявший постановление о запрещении публикации в Pravda. Ru, либо писал его "от балды", либо по просьбе каких-то третьих лиц. И это надо было бы расследовать отделу собственной безопасности ГУФССП по г. Москве.

Но чтобы из этого ГУ приходили отписки, основанный на выдуманных фактах, вижу впервые. Вопрос здесь уже стоит к организации работы всего столичного управления судебных приставов, поскольку речь идёт о подтасовках, на мой взгляд, на разных уровнях столичной службы приставов".

Pravda.Ru будет пристально следить за ходом рассмотрения этого дела, и мы не исключаем в нём коррупционную составляющую.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Вадим Горшенин
Вадим Горшенин — председатель совета директоров Правды. Ру *
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