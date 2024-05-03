Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Антон Бекетов
Психолог Щепилов: "инфоцыган", недобросовестных психологов и бизнес-тренеров, вычислить несложно. Узнайте как

Психолог Щепилов рассказал, как определить онлайн-мошенника

4:28
Общество » Практика

В Госдуме планируют создать реестр "инфоцыган" — недобросовестных психологов и бизнес-тренеров. Как вычислить мошенников в этой сфере, как самостоятельно найти хорошего онлайн-специалиста, важно ли для бизнес-тренера иметь опыт руководства собственной успешной компанией, Pravda.Ru рассказал бизнес-тренер, психолог, эксперт по коммуникациям Сергей Щепилов.

Психолог Щепилов рассказал, как определить онлайн-мошенника
Фото: pixabay.com by Free-Photos from Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

— Сергей Анатольевич, если человек хочет купить онлайн-курс, как определить, что он общается с некомпетентным специалистом?

— Везде работает здравый смысл. Если я собираюсь чему-то научиться, я прежде всего посмотрю, что это за человек, к которому я иду. Разумеется, должно возникнуть доверие, поэтому я:

  • слушаю выступления этого человека,
  • читаю его экспертное мнение в соцсетях.

Например, я хочу купить курс гимнастики и иду к доктору на вебинар. Я пока ещё не знаю, доверять ему или нет, но в течение его выступления понимаю: "Да, мне нравится, его мнение подтверждено моим личным и медицинским опытом". И я понимаю: "Всё отлично". Я терпеливо жду, когда он дойдёт до конца, потому что знаю, после этого будет продажа. Тогда я смотрю на сумму и понимаю, готов ли купить за эти деньги гимнастику или нет.

Если же человек начинает так: "Вот у меня портфолио, вот я на Бали. У меня несколько квартир, которые я сдаю в аренду, и это позволяет мне жить безбедно. Но сейчас я вам хочу продать курс". Здесь я задаю себе вопрос: "Если у тебя есть деньги, на которые ты можешь жить, зачем ты тратишь своё драгоценное время на продажу курсов?" Можно просто выключить на этом месте или задаться вопросом: "Доверяю я этому человеку или нет?"

— Как определить, что перед тобой действительно профессионал, что ты получишь огромную пользу для своего бизнеса, приобретя те или иные курсы, сходив на мастер-классы тех или иных спикеров?

— Поможет опыт. Сейчас всё можно забить в поисковую систему и посмотреть выступления этого человека, чем он раньше занимался.

Когда меня нанимают в компанию, прежде всего говорят: "Пришлите, пожалуйста, ваше резюме". В нём список компаний, в которых я работал. Я могу о чём-то рассказать, о чём-то не могу, потому что я больше коуч, чем бизнес-тренер, а первая компетенция коуча — это конфиденциальность. Поэтому я могу сказать, где работал, но не могу назвать людей, с которыми работал.

Человек, который хочет себе нанять тренера, должен руководствоваться здравым смыслом и интуицией, должен понимать, симпатичен ему специалист или нет.

Если это фирма, то там уже поставлена система обучения. Компании, как правило, имеют дело с тренерскими продюсерами, то есть они уже знают, кого нанимают. Кроме того, есть сарафанное радио и рекомендации.

— Ещё один важный критерий, на мой взгляд, — это чего добился сам бизнес-тренер, был ли он руководителем компании, как компания развивалась под его началом, учился ли он сам этому ремеслу за рубежом или в России. Достаточно ли таких критериев, чтобы принять решение?

— Есть пословица: "Для того чтобы преподавать геометрию, не нужно быть треугольником". И мне для того, чтобы быть бизнес-консультантом, не обязательно добиваться самому бизнес-успехов. Я помогаю человеку, который этим занимается, лучше понять себя, свои действия и цели. Поэтому тут и да, и нет.

Если речь идёт о консалтинге, тогда это важный критерий, безусловно. Но тогда человек, который понимает, что ему пора расширяться, достигать более высоких целей, идёт к бизнесмену, который добился тех самых результатов. Но это не совсем коучинг, а скорее наставничество.

Кстати, один из критериев, как подбирать себе учителя: если вам говорят, что для всех работает одна волшебная таблетка "делай раз, делай два, делай три", то надо задуматься, потому что не бывает готовых рецептов.

Понятно, что есть похожие ситуации, стандартные процедуры, но везде нужен индивидуальный подход.

Смотрите видеоверсию интервью

Автор Антон Бекетов
Антон Бекетов — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Обсудить
Новости Все >
Актёр из "9 роты" Сослан Фидаров высмеял Максима Галкина* и Дмитрия Назарова
Единственная дочь Задорнова показала редкое фото с мужем-ливанцем
Диетолог Копытько: богатые белком продукты помогают разогнать метаболизм
Эксперты рассказали, как узнать цвет кожи у кошки
"ОПК-Восход" запустило завод по производству специальных фитингов в Санкт-Петербурге
Бритни Спирс обвинила мать в публикации недостоверной информации о драке в отеле
Катя Гордон обрушилась с критикой на Анастасию Волочкову: "Зачем врать?"
Белорусская федерация футбола объяснила выбор даты матча с Россией
Милонов уверен, что Ивлеева съездила на Донбасс для "очистки биографии"
Швейцарские учёные выяснили, что тригонеллин может помочь в борьбе с саркопенией
Популярное
Иосиф Пригожин вышел из себя из-за слов про Аллу Пугачёву: "Она передумала, и мы за ней должны бежать?"

Продюсер Иосиф Пригожин вступил в перепалку с подписчиками из-за комментария про Аллу Пугачёву.

Иосиф Пригожин поспорил с подписчиками из-за Аллы Пугачёвой
Пригожин опубликовал кадры с праздника в честь дня рождения Киркорова
Продюсер Иосиф Пригожин показал фото со дня рождения Филиппа Киркорова
Слизней как не бывало: вот чего они боятся, как огня — простая обработка избавит от вредителей
Daily Mail: Россия показала пример другим странам, как может помочь золото
ГУР Украины жалуется Западу, что "армия страны — всё" Дмитрий Плотников Михаил Звинчук включил десант и удар по Крымскому мосту в список угроз Олег Володин
Как сейчас выглядит 72-летняя мама певицы Жанны Фриске: "Фигура — статуэточка"
Ошибки при замене свечей, которые могут стоить вам "капиталку" двигателя
Эффективное и экологически чистое удобрение для томатов
Эффективное и экологически чистое удобрение для томатов
Последние материалы
Диетолог Копытько: богатые белком продукты помогают разогнать метаболизм
Эксперты рассказали, как узнать цвет кожи у кошки
"ОПК-Восход" запустило завод по производству специальных фитингов в Санкт-Петербурге
Бритни Спирс обвинила мать в публикации недостоверной информации о драке в отеле
Катя Гордон обрушилась с критикой на Анастасию Волочкову: "Зачем врать?"
Белорусская федерация футбола объяснила выбор даты матча с Россией
Милонов уверен, что Ивлеева съездила на Донбасс для "очистки биографии"
Швейцарские учёные выяснили, что тригонеллин может помочь в борьбе с саркопенией
ЦБ и Минцифры запустят платформу согласий на Госуслугах до конца года
У Анфисы Чеховой перестал открываться глаз после укола ботокса в Дубае
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников