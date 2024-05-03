Психолог Щепилов: "инфоцыган", недобросовестных психологов и бизнес-тренеров, вычислить несложно. Узнайте как

Психолог Щепилов рассказал, как определить онлайн-мошенника

4:28 Your browser does not support the audio element. Общество Практика

В Госдуме планируют создать реестр "инфоцыган" — недобросовестных психологов и бизнес-тренеров. Как вычислить мошенников в этой сфере, как самостоятельно найти хорошего онлайн-специалиста, важно ли для бизнес-тренера иметь опыт руководства собственной успешной компанией, Pravda.Ru рассказал бизнес-тренер, психолог, эксперт по коммуникациям Сергей Щепилов.

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— Сергей Анатольевич, если человек хочет купить онлайн-курс, как определить, что он общается с некомпетентным специалистом?

— Везде работает здравый смысл. Если я собираюсь чему-то научиться, я прежде всего посмотрю, что это за человек, к которому я иду. Разумеется, должно возникнуть доверие, поэтому я:

слушаю выступления этого человека,

читаю его экспертное мнение в соцсетях.

Например, я хочу купить курс гимнастики и иду к доктору на вебинар. Я пока ещё не знаю, доверять ему или нет, но в течение его выступления понимаю: "Да, мне нравится, его мнение подтверждено моим личным и медицинским опытом". И я понимаю: "Всё отлично". Я терпеливо жду, когда он дойдёт до конца, потому что знаю, после этого будет продажа. Тогда я смотрю на сумму и понимаю, готов ли купить за эти деньги гимнастику или нет.

Если же человек начинает так: "Вот у меня портфолио, вот я на Бали. У меня несколько квартир, которые я сдаю в аренду, и это позволяет мне жить безбедно. Но сейчас я вам хочу продать курс". Здесь я задаю себе вопрос: "Если у тебя есть деньги, на которые ты можешь жить, зачем ты тратишь своё драгоценное время на продажу курсов?" Можно просто выключить на этом месте или задаться вопросом: "Доверяю я этому человеку или нет?"

— Как определить, что перед тобой действительно профессионал, что ты получишь огромную пользу для своего бизнеса, приобретя те или иные курсы, сходив на мастер-классы тех или иных спикеров?

— Поможет опыт. Сейчас всё можно забить в поисковую систему и посмотреть выступления этого человека, чем он раньше занимался.

Когда меня нанимают в компанию, прежде всего говорят: "Пришлите, пожалуйста, ваше резюме". В нём список компаний, в которых я работал. Я могу о чём-то рассказать, о чём-то не могу, потому что я больше коуч, чем бизнес-тренер, а первая компетенция коуча — это конфиденциальность. Поэтому я могу сказать, где работал, но не могу назвать людей, с которыми работал.

Человек, который хочет себе нанять тренера, должен руководствоваться здравым смыслом и интуицией, должен понимать, симпатичен ему специалист или нет.

Если это фирма, то там уже поставлена система обучения. Компании, как правило, имеют дело с тренерскими продюсерами, то есть они уже знают, кого нанимают. Кроме того, есть сарафанное радио и рекомендации.

— Ещё один важный критерий, на мой взгляд, — это чего добился сам бизнес-тренер, был ли он руководителем компании, как компания развивалась под его началом, учился ли он сам этому ремеслу за рубежом или в России. Достаточно ли таких критериев, чтобы принять решение?

— Есть пословица: "Для того чтобы преподавать геометрию, не нужно быть треугольником". И мне для того, чтобы быть бизнес-консультантом, не обязательно добиваться самому бизнес-успехов. Я помогаю человеку, который этим занимается, лучше понять себя, свои действия и цели. Поэтому тут и да, и нет.

Если речь идёт о консалтинге, тогда это важный критерий, безусловно. Но тогда человек, который понимает, что ему пора расширяться, достигать более высоких целей, идёт к бизнесмену, который добился тех самых результатов. Но это не совсем коучинг, а скорее наставничество.

Кстати, один из критериев, как подбирать себе учителя: если вам говорят, что для всех работает одна волшебная таблетка "делай раз, делай два, делай три", то надо задуматься, потому что не бывает готовых рецептов.

Понятно, что есть похожие ситуации, стандартные процедуры, но везде нужен индивидуальный подход.

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