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Ульяна Власова

Есть личное пространство и время для ухода за собой: 10 признаков того, что дела идут лучше, чем кажется

3:02
Общество

Бывает, что в трудные моменты люди склонны видеть жизнь как полупустой стакан. Однако важно помнить, что в жизни есть многое, чему стоит радоваться, даже если порой кажется, что что-то идет не так. Рост и прогресс, которых вы достигли, были результатом усилий, поэтому даже если что-то беспокоит, стоит гордиться своими достижениями. Эксперты HerBeauty.co называют несколько признаков, говорящих о том, что вы на пути к большему успеху, чем вы предполагаете.

Есть личное пространство и время для ухода за собой: 10 признаков того, что дела идут лучше, чем кажется
Фото: Нейросеть Шедеврум

Счета оплачены вовремя

Это уже большой успех, учитывая нестабильность времён. Если у вас есть средства на самое необходимое и даже на дополнительные расходы, вы на верном пути. Не сравнивайте себя с миллионерами — это уже большое достижение.

Вы находите время для ухода за собой

Важно уделить время себе. Если у вас есть возможность заняться чем-то кроме работы и сна, это означает, что вы заботитесь о своём психическом здоровье, чего не могут сделать многие.

Нет беспокойства о покупке продуктов

Голод — серьёзная проблема, и наличие продуктов в доме и возможность регулярного питания — это уже успех. Если вы не сталкиваетесь с проблемой отсутствия еды, то у вас всё хорошо.

Есть настоящая поддержка от кого-то близкого

Важно не количество друзей, а их качество. Если есть человек, с кем можно по-настоящему поделиться радостью и горем, это уже большое счастье.

Понимание своих ошибок

Способность учиться на ошибках — это ключ к росту. Если вы меняете поведение к лучшему или избегаете повторения оплошностей прошлого, это заслуживает похвалы.

Вы можете позволить себе немного роскоши

У вас есть возможность наслаждаться простыми радостями, такими как разнообразная одежда или заправленный бак машины. Вещи, которые для многих являются естественными, для других могут быть несбыточной мечтой.

Вы добились какого-то прогресса

Будь то учёба, достижение целей или получение работы мечты — прогресс в любой сфере заслуживает внимания и радости. Сравнивая свою жизнь с другими, не забывайте ценить свои собственные достижения.

Доверие своей интуиции

Чувство самосознания и уверенность в своих решениях — это качества, которые помогают развиваться. Важно доверять своей интуиции и следовать ей.

Наличие личного пространства

Иметь возможность пользоваться собственным пространством — это большая привилегия, даже если это просто уютная комната или уединённый уголок.

Быстрая адаптация

Умение адаптироваться к переменам — важный ключ к успеху. Пока вы готовы меняться и адаптироваться, вы на правильном пути.

Даже если кажется, что у вас всё плохо, цените то, что есть. Ваш прогресс и мелкие победы тоже имеют значение.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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