Саид Ниналалов: опасаюсь, что Дагестан станет Афганистаном

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Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова в Дагестане встретилась с учёным и писателем Саидом Ниналаловым. Он рассказал, как силы из-за рубежа активно настраивают республику против всей России, к чему приводит плохое образование школьников и студентов и почему Дагестан скоро станет "вторым Афганистаном" в отношении религии и прав женщин.

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— Казалось, что после серьёзных контртеррористических операций (КТО) проблема терроризма в Дагестане решена. И вдруг происходят события 29 октября. Как могло такое случиться в многонациональном Дагестане?

— Мы запустили воспитание людей. За эти годы появилась новая молодёжь — невоспитанная. Они считают себя мусульманами, но таковыми не являются, потому что ислам изначально — религия мира, добра, света, понимания друг друга. Если я хочу кого-то привести в ислам, я должен своим примером показывать, что ислам — это хорошо.

— Но тем не менее как могло дойти до погрома в аэропорту? В республике все знали, что народ закипает, с начала обострения в секторе Газа. Информация про аэропорт пришла за трое суток. Почему не отреагировали?

— Ситуация в аэропорту — это упущение и старшего поколения, и руководства республики, и спецслужб республики. Весь город знал, что должно произойти.

Мне звонили за три часа до этого из Москвы, из Израиля, говорили: будет что-то нехорошее, будьте осторожны, сделайте что-то с этой ситуацией. Говорили: самолёт летит, будут провокации.

Мы сообщили в органы власти. Почему не перекрыли аэропорт, почему они допустили это всё, я понять не могу. Или это осмысленная провокация со стороны тех, кто должен отвечать за аэропорт, или это недосмотр. Я не знаю, чьи головы полетят и полетят ли вообще.

— Ощущение, что ситуацию пытаются спустить на тормозах. Идут обращения, в том числе от спортсменов: давайте разойдёмся мирно. Но ведь произошло преступление!

— Есть российский суд, который должен судить по российскому закону. Но он будет судить именно так, как ему скажут в Москве. Не в Махачкале, а именно в Москве определят, как наказывать людей, которые совершили эти преступления.

Разгромили аэропорт — режимный объект. Я никогда не думал, что в Дагестане, да и вообще в России, люди, протестуя против чего-то, начнут громить магазины, воровать компьютеры. Это случилось. То есть молодёжь была либо обкуренная, либо что-то было с этой молодёжью не то.

Ведь из Израиля приехали люди, которые там лечились, — раз. Может быть, беженцы от войны — два. Но не приехали сюда агенты МОССАДа, бойцы ЦАХАЛа. И зачем было на них нападать? Толпа впала в безумие.

Издалека постоянно подогревают Дагестан, создавая обстановку ненависти к Москве, ненависти к недагестанцам, придумывая ситуацию, что Дагестан якобы находится в оккупации.

— В Дагестане очень высок культ силы, много спортсменов, особенно в борьбе без правил. То есть образование не самая сильная сторона Дагестана?

— Если судить по количеству выпускников школ, у нас должно быть 150 участников Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) и 10 победителей. А у нас всего два призёра этой олимпиады. И всего 29 стобалльников — это 0,5% от выпускников. А должно быть 4%.

В Дагестане очень сильно упал уровень образования, к сожалению.

Мы строим новые школы, садики. Но их не хватает. Недавно заммэра Махачкалы Эмилия Раджабова объявила, что Махачкале нужно 50 школ, чтобы все дети учились в первую смену и могли заниматься дополнительным образованием. У нас 47 детей в классе. Какое может быть образование в таких условиях?

Ставка на культ силы — это очень нехорошая ставка. Этот культ создают люди, которые не совсем понимают, что такое настоящая борьба, настоящая победа. Культ силы уходит в примитивное: "Я тебя сильнее, я тебя побью". Для многих участие в спортивных соревнованиях — это социальный лифт. Способ выбиться в люди не интеллектом, не мозгами, а чисто физической силой. Да, это тоже труд. Но он не должен являться для Дагестана определяющим. Нигде в Коране не сказано, что можно бить человеку морду.

— Дагестан считается одной из самых религиозных республик. В Дербенте была школа теологической мысли. Почему 29 октября люди устроили погром, прикрываясь религиозной позицией? Куда муфтият смотрел?

— Когда был активный ваххабизм, проповедники так называемого "чистого ислама" работали адресно. Они человека отлавливали, зомбировали и потом уже отправляли кого-то убивать.

Муфтият работает с массой людей, он не работает адресно. Люди в мечети послушали проповедь и ушли до следующей пятницы. А если ты верующий человек — должен пять раз в день молиться, исполнять все предписания ислама. Но нам нужно работать адресно с молодыми людьми, которые склонны к насилию, неправильным шагам. Ведь в мечети и в миру видно, как ведут себя люди. У каждого должен быть религиозный наставник. Я должен знать, к кому мне обратиться, с каким имамом посоветоваться. Если, например, нас зовут ехать в аэропорт бить "яхудов" (евреев).

В Дагестане в VI-IX веках был Хазарский каганат, наши предки исповедовали иудейскую религию, а потом её сменил ислам. Горские евреи, таты пришли сюда из Ирана в VI-VII веке и остались здесь. После развала Советского Союза и начавшегося затем хаоса многие уехали.

— Что изменилось в Дагестане за те несколько лет, что мы с вами не виделись?

— Два самых важных пункта.

Первый пункт — Дагестан стал туристическим центром России. Второй пункт — Дагестан потихоньку уходит в религиозную структуру.

Часто местные говорят: Дагестан — исламская республика. На самом деле Дагестан является частью светского государства России.

Однако в Дагестане гораздо больше стало женщин и девушек в хиджабах. Если раньше была тенденция: девушка надевает хиджаб и надувает губы — значит, она хочет замуж. А сегодня надевает:

хиджаб,

никаб.

То есть прячет лицо, остаются только глаза. Этого в Дагестане не было никогда. В последние годы всё больше таких девушек. Причины этого мы пока не знаем.

У меня огромное опасение, что Дагестан станет Афганистаном, Ираном именно в отношении религии и прав женщин.

Я живу здесь, учу студентов, у меня растут дети. Я хочу, чтобы Дагестан оставался частью светского государства России. Необходимо социально-экономическое развитие Дагестана, просвещение дагестанцев именно в современном осмысленном научном духе.

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