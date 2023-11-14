Энрик Муслимов: в Дагестане второй год устраивают провокации

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Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побеседовала в Дагестане с министром по национальной политике и делам религий республики Энриком Муслимовым. Он рассказал, как проходили переговоры с участниками протестов в аэропорту, почему именно в Дагестане активизировались провокаторы и есть ли смысл устраивать пропалестинские акции в России.

Фото: openverse by Ильяс Букаров is licensed under CC BY-SA 4.0

— Энрик Селимович, Дагестан всегда славился своей многонациональностью, поэтому погром в аэропорту, который произошёл 29 октября, потряс всю Россию. Как вообще такое могло случиться?

— Дело в том, что публикации о событиях в секторе Газа: убийство мирных жителей, женщин и особенно детей, — не могли оставить равнодушными ни одного нормального человека, не только по религиозным соображениям, но и чисто по-человечески. А в Дагестане добавилось ещё и то, что здесь 95% жителей — представители ислама. И на этих чувствах ловко сыграли те внешние силы, которые после начала СВО не давали покоя Кавказу, в первую очередь Дагестану. Почему именно нам?

Во-первых, это многонациональный, многоконфессиональный регион, где живет 3 миллиона 200 тысяч человек. Во-вторых, Дагестан занимает важное геополитическое, стратегическое положение, граничит с пятью государствами, имеет и морскую границу, и сухопутную.

Поэтому Дагестан попытались расшатать после начала СВО, потом после мобилизации. У них ничего не получилось. В итоге на наших чувствах сыграли сейчас специально созданные информационные ресурсы, которые находятся за пределами Российской Федерации.

— Вы поехали в аэропорт в тот вечер, 29 октября. Что за люди там собрались?

— Да, мы поехали с министром по делам молодёжи. Мы разговаривали с разными группами. До аэропорта мы прошли 1,5 километра пешком, потому что был затор из автомобилей.

В аэропорту были разные люди. Возраст — от 18 до 35 лет. Некоторые были в масках. Сначала, когда мы выступали, часть из них хотели с нами разговаривать.

Как только мы доходили до какого-то решения, нам мешали провокаторы. Допустим, участники выбирали пять делегатов, остальные должны были покинуть международный терминал. И тут же находились те, кому это было невыгодно. Они кричали "Аллаху акбар", и мы возвращались на исходную позицию. И так несколько раз.

Мы объясняли, что люди, которые из Израиля приезжают в Дагестан, не убийцы. Но это уже не доходило до определённой части собравшихся. Кто-то находился под воздействием наркотиков или алкоголя.

Конечно, оценка должна быть жёсткой в отношении тех, кто конкретно принимал участие в массовых беспорядках. Это всё зафиксировано видеокамерами в аэропорту, на дорогах. Неотвратимость наказания никто не отменял.

— Я разговаривала с разными людьми. Они говорят, что население закипало все три недели, с 7 октября. В соцсетях шли призывы устраивать бойкот евреям, не сдавать им жильё, не кормить. Почему не было реакции со стороны властей? Ведь было известно, что они пойдут в аэропорт, их можно было заранее остановить.

— Негативную информацию в соцсетях распространяли и в прошлом году, с начала СВО: "Давайте проведём митинг здесь, там"; "Давайте после пятничного намаза соберёмся на улице Акушинского, будем стоять". Это очень длинная улица, где много машин, всегда пробки. Представьте, что люди выходят и стоят, огромная территория блокируется. И провокаторы могли бы использовать эту ситуацию. В основном призывы делал канал "Утро Дагестан". И в этот раз в "Утро Дагестан" выложили целую памятку, как действовать в аэропорту: "Не пререкайтесь с сотрудниками органов правопорядка, просто кричите "Аллаху акбар такбир".

Зачем проводить митинг в Российской Федерации — в государстве, глава которого первым среди мировых лидеров сказал, что конец этому конфликту можно положить, если исполнить решение ООН о создании Палестинского государства? Именно этого добиваются палестинцы.

То есть митинги проводят в Нью-Йорке, Лондоне, Париже. Там власти поддерживают политическое руководство Израиля. А наш президент же не поддерживает. Какая необходимость в митингах? Поэтому религиозными лидерами республики было принято решение...

Во-пераых, совершить намаз, просить Всевышнего о прекращении огня. Во-вторых, объявить сбор гуманитарной помощи. Собрали 50 млн рублей.

Разместили отчёт, чтобы все видели, что деньги потрачены по назначению. Как только будет возможность, гуманитарная помощь будет доставлена в сектор Газа.

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