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Ульяна Власова

Всё изменится завтра и счастье придет после определенных событий: 6 утверждений, которые стоит прекратить внушать себе

3:26
Общество » Семья

В жизни каждого человека, на пути к саморазвитию и счастью, существует немало обстоятельств, идей и убеждений, которые могут оказаться источником самообмана. Разум человека постоянно прибегает к маленьким лживым утешениям, чтобы облегчить бытие в мире, где стресс и сомнения тесно сопровождают ежедневную жизнь. Но иногда эти мысли являются токсичными и могут препятствовать личному росту и счастью. Эксперты HerBeauty. co назвали шесть наиболее распространенных утверждений, которые важно перестать говорить себе, чтобы начать жить более осознанно и счастливо.

Всё изменится завтра и счастье придет после определенных событий: 6 утверждений, которые стоит прекратить внушать себе
Фото: activopr.com

"Я стану счастливым после…"

Это типичная ложь, имеющая множество вариаций. Она утверждает, что счастье наступит после определенного события, изменения или действия. Такой вид обусловленности мешает видеть текущую ситуацию и переключает внимание на далекое будущее. Например, ожидание, что счастье придет после того, как накопите деньги на путешествие. Вместо этого, спросите себя, почему вы не можете начать радоваться сейчас, и что мешает вам принимать жизнь такой, какая она есть.

"Завтра начну тренироваться"

Это касается не только физических упражнений. Люди часто откладывают положительные изменения в жизни. Независимо от того, какие цели вы ставите перед собой, начинать нужно прямо сейчас. Придумайте маленькие шаги и приступайте к ним немедленно. Не оправдывайтесь завтрашним днем, потому что каждый день бездействия отодвигает вас от цели.

"Я не заслуживаю любви"

Эта мысль может проникать в разум даже без сознательного согласия. Она способна влиять на выбор отношений, где человека не ценят. Прежде чем оставить это убеждение, начните с того, чтобы полюбить и уважать сами себя. Любовь к себе — основа здоровых отношений с окружающими. Откройтесь, изучите свои желания и убеждения, и возможно, вам потребуется пересмотреть их.

"Он изменится, потому что я люблю его"

Отношения требуют усилий обеих сторон. Если человек постоянно нарушает доверие и неуважительно обращается с другими, то любовь его не изменит. Каждый человек способен меняться только по собственному желанию. Не нужно становиться спасателем и ожидать чуда.

"Моя мечта слишком велика, я даже не буду пытаться"

Мечта о большем — это один из важнейших мотиваторов в жизни. Успешные бизнесмены, изобретатели и актеры тоже начинали с идеи. Важно не отказываться от своей мечты, даже если она кажется далекой и нереальной. Постепенные шаги и стремление могут привести вас к цели.

"Я недостоин успеха"

Эта ложь может ограничивать и мешать воплощению мечты. Переоцените собственные способности и учтите, что каждый человек заслуживает успеха. Откроется много новых возможностей, если вы поверите в себя и начнете действовать, даже если будете делать ошибки.

Избавившись от этих ложных убеждений, вы станете ближе к достижению счастья и мечты. Первый шаг — это осознание и отказ от негативных убеждений, которые мешают вашему росту и благополучию.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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