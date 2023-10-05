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Инна Новикова

Клименко: вложения в программистов окупятся в третьем поколении

4:46
Общество » Практика

Массовый отъезд айтишников после начала СВО сказался на отечественной ИТ-индустрии. Что заставило некоторых специалистов вернуться и как государство может воспитать своих хороших программистов и математиков, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Клименко: вложения в программистов окупятся в третьем поколении
Фото: coinmarkets.net

— Герман Сергеевич, многие наши талантливые IT-специалисты уехали в другие страны, и мы ничего не делаем, чтобы их вернуть. Как исправить ситуацию?

— Система обучается на ходу. Государство сказало: "Как вернуть айтишников? Давайте сделаем льготную ипотеку". Но ведь программисты придумали Airbnb, каршеринг. Там не предусматривается покупка квартиры, там предусматривается лёгкое перемещение по миру по мере надобности. Вся поддержка ушла на "железячников", тех, кто занимается отечественным софтом, который не тиражируем.

У меня два тезиса:

  • отечественных процессоров нет,
  • льготы не работают.

Рапортуют о том, что кто-то вернулся, но возвращаются-то неудачники, которые не нашли работу. Нам нужны senior, middle, то есть программисты, только с ними надо работать. У нас прекрасный министр "цифры" Шадаев, иногда у него проскакивает мысль, что нам льготы не нужны, и я тоже говорю: "Коллеги, не надо льготы, дайте заказы". Давайте лучше заказы размещать, тогда стимулируются разработки.

Понимаете, у нас же отчитываются цифрами. Сказали: "Нужно 250 тысяч айтишников. 150 тысяч в вузах училось, давайте наберём ещё 100 тысяч мест". Но программист — это либо есть, либо нет, вы не можете взять любого человека и сделать из него программиста.

Я знаю действительно серьёзных людей из тех, кто вернулся: возникли идеологические расхождения, семейные обстоятельства, по медицинским причинам очень многие возвращались, потому что ценник на лечение там выходит за рамки, удобные для наших товарищей. Но сами льготы для интернет-индустрии не эффективны.

— Если программист — это человек с особым складом мышления, то, наверное, их нужно отбирать заранее по всей стране, учить. Ведь в Советском Союзе с первого класса отбирали в школах способных ребят.

— Совершенно верно. Точно так же работала модель для шахмат, математики. Именно поэтому у нас математика была сильная, и мехмат МГУ котировался в мире, он и сейчас котируется. Шахматы были национальным спортом в России.

В мировом шахматном табеле о рангах до 1985 года были одни наши, потом, когда Союз развалился, там были разные страны, но опять же одни наши. Сейчас среди сильных игроков индусы и китайцы. Они переняли нашу школу мотивированного образования.

— Но наши ребята всё равно выигрывают олимпиады по физике, химии, математике, географии и т. д.

— Знаете, бывает продовольственная и финансовая безопасность, а это научная безопасность. Мы это всё пропустили. Государство, по каким-то неведомым для нас причинам, считало, что МФТИ есть, пусть учатся, сами вырастут. Не вырастут они сами! Их надо искать, привозить, всячески о них заботиться. Мы эту тему развалили. Сейчас пытаемся её создавать. "Яндекс.Школы" клонируются по всей территории России. Но без участия государства такая история не пройдёт.

Мы умеем строить долгосрочные программы, когда нам приспичило, но обычно это происходит в последний момент. Я семь лет назад побывал в Воронежском университете, потом ещё в нескольких университетах, и везде были кафедры Microsoft, SAP. Я говорю: "Их надо выгнать, потому что они готовят сотрудников себе. Тем более, они выбирают себе сливки". А мне ответили: "Пусть "Яндекс" сам справляется". Я говорю: "За Microsoft стоят все международные деньги, за "Яндексом" — деньги, которые только здесь зарабатывают, и без участия государства".

Государство должно выделять деньги не просто на образование, а на образование умных, потому что иначе мы не получим ничего. Я не сказал бы, что всё плохо, но именно элитную часть, программистов, математиков, надо готовить: восстанавливать саму систему и серьёзно ею заниматься. Это окупится в третьем поколении, не в первом.

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Автор Инна Новикова
Инна Новикова - с 2000 года - генеральный директор, главный редактор интернет-медиахолдинга "Правда.Ру". *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Темы герман клименко
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