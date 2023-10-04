Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ульяна Власова

Никаких ссор и постоянные уступки: 7 стереотипов о браке, которые давно устарели

2:23
Общество » Семья

Брак – это несомненно важное событие в жизни многих людей. Но зачастую мы накладываем на него ожидания, которые могут оказаться далеки от реальности. Вот семь распространённых мифов о браке от HerBeauty.co, которые следует забыть, чтобы создать здоровые отношения.

Никаких ссор и постоянные уступки: 7 стереотипов о браке, которые давно устарели
Фото: @ soloveyfoto

Брак решит все проблемы

Свадьба не является универсальным лекарством от всех жизненных проблем. Если у вас были душевные раны, депрессия или чувство одиночества до вступления в брак, они не исчезнут магически. Счастье и благополучие зависят от вашего личного состояния и многих других факторов.

Партнёр должен быть лучшим другом

Хотя близкие и доверительные отношения с партнером важны, не обязательно, чтобы он был вашим лучшим другом. Каждая пара уникальна, и отношения могут развиваться по-разному. Главное, чтобы они были здоровыми и счастливыми для вас обоих.

Отношения, как в сказке

Реальные браки требуют усилий и работы, даже если вы счастливы в паре. Новые проблемы возникают по мере роста отношений, и вам придётся их решать вместе. Не бойтесь столкновений, помните, что ваши совместные усилия помогут вам укрепить брак.

Отсутствие ссор

Ссоры и конфликты нормальны в браке. Они могут помочь решить проблемы и понять, что важно для вас обоих. Главное — находить компромиссы и решения, которые устраивают обоих партнеров.

Всё нужно делать вместе

Хотя совместное время важно, ваши личные интересы и увлечения также имеют значение. Не обязательно проводить каждую минуту вместе. Собственное хобби и личное пространство помогут вам сохранить баланс в отношениях.

Постоянные компромиссы

Постоянные компромиссы могут нанести вред вашим отношениям. Важно уважать личные границы и говорить правду о своих чувствах. Обсуждение проблем и поиск решений, которые будут устраивать обоих, очень важны.

В браке нет одного правильного пути. Каждая пара уникальна, и ключевым моментом является открытость, уважение и готовность расти вместе. Забудьте о мифах и создайте свои собственные здоровые отношения, основанные на взаимопонимании и любви.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Новости Все >
Ищенко о неизбежности переговоров с Украиной: "Будут по-любому"
Музыкальный продюсер Владимир Киселев награжден Георгиевским крестом ДНР
Учёные ТГУ открыли метод экспресс-диагностики рака по крови и дыханию
Пашинян намеренно помогает Западу вытолкнуть Россию с Кавказа
Житель Красноярского края застрелил мужчину на охоте, приняв его за дикого зверя
WT: Запад стал показывать, что поддержка Украины не будет бесконечной
"Страна.ua": взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области
ВКС России остановили высадку украинского десанта в Крыму — подробности
Актёр "Тихого дона" Зубенко умер на 62-м году жизни из-за тяжёлой болезни
Стала известна приблизительная цена за новый "Москвич 6"
Популярное
Над Россией завоют сирены: зачем власти проводят спецучения и включат оповещения

Сирены оповещения с объявлением "Внимание всем!" завоют для проверки над всей РФ 4 октября, а 3 октября начаты национальные учения "на случай ядерной войны".

Национальная тренировка по ГО: сирены над страной, ведомства на учениях
Армения необдуманно бросает вызов РФ. Кто за это заплатит?
Россия ответит на вызов Армении, которая включилась в проект "анти-Россия"
Сотни соединений: РФ готовит мощное наступление, заявили в США
Министра обороны Германии разъярило мнение, что с Россией можно было договориться
Армения необдуманно бросает вызов РФ. Кто за это заплатит? Любовь Степушова КС ограничил действие нормы Конституции о свободе СМИ Инна Новикова Американские СМИ пишут о слабостях армии США Олег Володин
Русский спецназ объявил охоту на предателя Кузьминова
Планируется ли дополнительная мобилизация в РФ, объяснил Шойгу
Чем Россия будет сбивать Storm shadow и ATACMS
Чем Россия будет сбивать Storm shadow и ATACMS
Последние материалы
Музыкальный продюсер Владимир Киселев награжден Георгиевским крестом ДНР
Учёные ТГУ открыли метод экспресс-диагностики рака по крови и дыханию
Пашинян намеренно помогает Западу вытолкнуть Россию с Кавказа
Никаких ссор и постоянные уступки: 7 стереотипов о браке, которые давно устарели
Житель Красноярского края застрелил мужчину на охоте, приняв его за дикого зверя
Анкара предлагала Баку и Еревану новый Шёлковый путь
WT: Запад стал показывать, что поддержка Украины не будет бесконечной
"Страна.ua": взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области
ВКС России остановили высадку украинского десанта в Крыму — подробности
Актёр "Тихого дона" Зубенко умер на 62-м году жизни из-за тяжёлой болезни
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников