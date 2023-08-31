Педагог рассказал, как будут искоренять буллинг в школах

2:52 Your browser does not support the audio element. Общество Семья Воспитание

В преддверии учебного года Госдума разрабатывает законопроект о противодействии травле в школе. Что значит подписанный В. В. Путиным указ № 809 и помогут ли справиться со школьным буллингом классное руководство и обилие школьных кружков, Pravda.Ru рассказал профессор, д. пед. н., академик МАНПО, пресс-секретарь ВОО "Трудовая доблесть России" Сергей Комков.

Фото: Guido Kirchner/dpa

— Сергей Константинович, психологическая или физическая травля учениками или учителями наносит очень серьёзную травму ребёнку. По данным ЮНЕСКО, в России 43% детей подвергаются травле, а в мире этот показатель ещё выше. Госдума разрабатывает законопроект о противодействии буллингу. Родительское сообщество требует вынести этот документ на общественное обсуждение, оно предлагает вообще изменить подход к педагогике. Вы согласны с этим?

— Конечно. Об этом совершенно чётко говорил президент России и в прошлом году, и в этом году на Совете по образованию и науке: нужно возвращать лучшие традиции нашего отечественного образования и воспитания. Поэтому В. В. Путиным был подписан указ № 809 — о возрождении нравственных и духовных ценностей.

Школа должна стать социальным институтом, который будет возрождать духовные и нравственные ценности. Именно со школьной скамьи начинается становление личности человека, будущего гражданина нашей страны.

Мы потихонечку начинаем возвращаться к нашим лучшим традициям. Например, до недавнего времени ведь не было классных руководителей. Теперь возвращено это понятие и учителям доплачивают за классное руководство. Стали возвращать людей, которые занимаются воспитательной работой в школе. Появилась такая должность, как советник по воспитательной работе при директоре школы. Я бы сравнил это с должностью, которая существовала в своё время, — организатор внеклассной внешкольной воспитательной работы, на правах заместителя директора школы. Я в своё время был заместителем директора школы и организатором внеклассной внешкольной воспитательной работы. Вот такую должность сейчас начали вводить, потому что поняли, что дети должны в школе не только отсиживать уроки, но и заниматься тем, что приносило бы пользу сердцу, душе, развивало нравственные качества. Поэтому дети должны:

заниматься внеклассной и внеурочной работой,

проводить исследования,

развивать нравственность,

учиться в различных кружках.

Например, во многих школах появились руководители кружков. Но самое главное, что надо возвращать в школу, — это систему школьного самоуправления.