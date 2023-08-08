AB News: дочь бизнесмена "выжила в Сочи и Крыму" на 1 млн рублей

2:48 Your browser does not support the audio element. Общество Практика

Дочь московского бизнесмена убежала из дома на юг России, где выдавала себя за студентку пединститута и смогла "выжить на 1 млн рублей" своих карманных расходов. Об этом со ссылкой на паблик "ЧП Юг России" сообщили авторы AB News.

Фото: Telegram: AB News

По их словам, произошедшее с 20-летней девушкой похоже "на сюжеты дамского сериала и комедии": дочь застройщика из Москвы бросила родной дом и родителей после расставания с бойфрендом.

Она оставила дома (чтобы её не нашли) все гаджеты и банковские карты, но взяла с собой 1 млн рублей наличными, выданный ей на следующий месяц как "карманные расходы".

"Александра забрала документы и уехала в Сочи, а после — в Крым на попутной машине. О своём статусе и достатке она никому не сообщала, выдавая себя за студентку из столичного пединститута", — пишут друзья девушки.

Они добавляют, что отец-бизнесмен со своей службой безопасности тут же нашёл дочь (по фото в запрещённой соцсети), но позволил ей "подышать свободой", однако "даже во время морских прогулок и интима на побережье" за ней скрытно следила охрана.

Авторы с иронией пишут, что, "пройдя все "лишения и тяготы", в виде самостоятельной аренды жилья, питания в кафе, общения с простыми людьми, работы официанткой на пляже и несколько курортных романов", девушка вернулась к матери-художнице и бизнесмену-отцу.

После этого в своём популярном сообществе, посвящённом "познанию себя и нахождению призвания" она заявила: теперь она уезжает жить в Крым.

По словам VIP-дочери, отец не только пообещал купить ей достойную квартиру на полуострове и дать денег на собственную винотеку и арт-мастерскую, но и "приехать в Крым и подумать о работе своей фирмы на полуострове".

В соцсетях по-разному реагируют на историю Александры.