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Олег Володин

AB News: дочь бизнесмена "выжила в Сочи и Крыму" на 1 млн рублей

2:48
Общество » Практика

Дочь московского бизнесмена убежала из дома на юг России, где выдавала себя за студентку пединститута и смогла "выжить на 1 млн рублей" своих карманных расходов. Об этом со ссылкой на паблик "ЧП Юг России" сообщили авторы AB News.

AB News: дочь бизнесмена "выжила в Сочи и Крыму" на 1 млн рублей
Фото: Telegram: AB News

По их словам, произошедшее с 20-летней девушкой похоже "на сюжеты дамского сериала и комедии": дочь застройщика из Москвы бросила родной дом и родителей после расставания с бойфрендом.

Она оставила дома (чтобы её не нашли) все гаджеты и банковские карты, но взяла с собой 1 млн рублей наличными, выданный ей на следующий месяц как "карманные расходы".

"Александра забрала документы и уехала в Сочи, а после — в Крым на попутной машине. О своём статусе и достатке она никому не сообщала, выдавая себя за студентку из столичного пединститута", — пишут друзья девушки.

Они добавляют, что отец-бизнесмен со своей службой безопасности тут же нашёл дочь (по фото в запрещённой соцсети), но позволил ей "подышать свободой", однако "даже во время морских прогулок и интима на побережье" за ней скрытно следила охрана.

Авторы с иронией пишут, что, "пройдя все "лишения и тяготы", в виде самостоятельной аренды жилья, питания в кафе, общения с простыми людьми, работы официанткой на пляже и несколько курортных романов", девушка вернулась к матери-художнице и бизнесмену-отцу.

После этого в своём популярном сообществе, посвящённом "познанию себя и нахождению призвания" она заявила: теперь она уезжает жить в Крым.

По словам VIP-дочери, отец не только пообещал купить ей достойную квартиру на полуострове и дать денег на собственную винотеку и арт-мастерскую, но и "приехать в Крым и подумать о работе своей фирмы на полуострове".

В соцсетях по-разному реагируют на историю Александры.

  • Часть комментаторов высказывается в ключе: "Нам этих богатых не понять — у неё был "всего" миллион на месяц. И она мужественно на него прожила. Бедняжка, наверно, себе во многом отказывала".
  • Другие комментаторы пишут еще хлеще, дескать, "она всегда знала, что может вернуться, если станет совсем невмоготу; капризная девочка сбежала из дома, прожрала 1 млн рублей, позанималась сексом у моря и вернулась обратно — всё".
  • Немало и тех, кто поддерживает новую "крымчанку", — например, популярно мнение: "Быть богатым никому не запрещено. А девочка молодец — не побоялась что-то поменять в своей жизни, найти себя самостоятельную. Главное, что она не натворила всяких глупостей, помирилась с родителями и решила заняться своим делом".
Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы крым сочи
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