Под Псковом на молодежную Вахту Памяти собрались школьники из РФ и Белоруссии

3:05 Your browser does not support the audio element. Общество

На территории Невельского района Псковской области состоялось знаменательное событие, направленное на чествование прошлого и воспитание патриотизма — официально открылась Международная молодежная мемориальная вахта "Невельский фронт 2023". На этот памятный слёт съехались как подростки, так и опытные исследователи из разных регионов России и Белоруссии.

Фото: Вадим Савицкий

Одновременно стартовала поисковая экспедиция по изучению мест ожесточённых боев, проходивших в этом районе в годы Великой Отечественной войны. Об этих событиях рассказал журналистам уважаемый руководитель поискового отряда "Шторм" Сергей Колендо.

Объединение ради памяти

Торжественное открытие Международной молодежной мемориальной вахты "Невельский фронт 2023" стало возможным благодаря совместным усилиям поискового отряда "Гвоздика" из Невельского района. В предстоящей десятидневной поисковой экспедиции примут участие 350 человек, в том числе подростки и школьники из разных регионов России — от Камчатки до Карелии.

Примечательно, что в мероприятии примут участие также представители Саратовской области, Красноярска, белорусских городов Брест и Минск, сообщил пресс-секретарь отряда.

Чтить прошлое, учиться у настоящего

Поисковая экспедиция будет проходить в непосредственной близости от озера Волочнец, расположенного в границах Невельского района, где в годы Великой Отечественной войны проходили ожесточённые бои.

Подобные памятные мероприятия играют важную роль в воспитании патриотизма и подрастающего поколения. На протяжении всей экспедиции молодежь будет иметь возможность учиться у опытных поисковиков и проходить тренинги. Эта Вахта Памяти специально приурочена к 80-летию освобождения Невельского района, пояснили в компании "Колендо".

Невельский район в годы войны

В годы войны Невельский район оказался под оккупацией немецких войск, в результате чего на его территории были созданы многочисленные карательные отряды. За годы оккупации были снесены с лица земли 153 деревни. Однако партизанские отряды оказывали ожесточённое сопротивление, и в августе 1943 года в районе началась так называемая "железнодорожная война", когда партизаны регулярно совершали диверсии на железнодорожных путях.

В результате действий партизан в Невельском районе фашистские войска потеряли более 23 тыс. солдат и офицеров. Невельская операция Красной Армии в октябре 1943 года стала одной из самых оперативных наступательных операций в ходе Великой Отечественной войны. Бои за освобождение этой территории от немецко-фашистских захватчиков продолжались до 1944 года.

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