"Кошмарить" не дадим: рабочие оборонного предприятия обратились к Бастрыкину

7:20 Your browser does not support the audio element. Общество

За последние десятилетия проблема рейдерства предприятий ОПК эволюционировала и теперь уже выступает прямой угрозой безопасности страны. Не стал исключением и Сарапульский электрогенераторный завод (СЭГЗ), сотрудникам которого лично удалось столкнуться с беззаконием силовиков и желанием организаторов рейдерской атаки обогатиться за счет государства.

На днях сотрудники завода, включая и молодежь, и ветеранов, составили коллективное обращение к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой пресечь беззаконие в отношении бывшего генерального директора предприятия Сергея Мусинова, задержанного по обвинению в мошенничестве и отправленного под домашний арест.

Подобное обращение с экс-руководителем предприятия, который сейчас является советником гендиректора по общим вопросам, вызвало возмущение у трудового коллектива, В обращении к Бастрыкину сотрудники завода отметили, что считают арест Мусинова попыткой силового давления на завод. И их доводы не беспочвенны.

Завод — действительно лакомый кусочек. Ведь из заложенных в бюджете страны на национальную оборону 5 трлн рублей большую часть суммы получат заводы, занимающиеся выпуском военной техники. И в их числе Сарапульский завод, который создает компоненты для стратегических ракет и генераторы для самолетов, а также выпускает оборудование для лифтов и двигатели для трамваев в рамках импортозамещения. И теперь деятельность завода в очередной раз по угрозой из-за амбиций бывшего полковника кировской полиции Светланы Бучневой.

Напомним, что в прошлом году в отношении ряда сотрудников этого завода было возбуждено странное уголовное дело, цель которого явно была в изъятии документов завода. СМИ писали, что дело инициировала госпожа Бучнева, выступавшая как сотрудник отдела экономической безопасности АО "Технодинамика" — холдинг имеет долю в капитале завода и явно планирует поправить свое финансовое положение за счёт поглощения процветающего завода.

Именно Бучнева и ее начальник Александр Волков приложили все усилия для того, чтобы силовики задержали бывшего гендиректора Сарапульского завода Сергея Мусинова. Любопытно и другое, на каком основании представители коммерческой организации имеют такое влияние на удмуртских силовиков?

Примечательно еще и то, как оперативно задержали Мусинова — ведь накануне ареста он намеревался выступить на экспертной сессии в Совете Федерации как действующий депутат регионального парламента. Видимо, инициаторы атаки на Сарапульский завод побоялись, что бывший гендиректор сможет рассказать в Москве много интересного.

Не остались в стороне и сенаторы, отметив, что проблема рейдерства предприятий ОПК уже угрожает национальной безопасности страны. Они собрались вместе с экспертами 24 апреля в Совете Федерации, чтобы обсудить введение запрета на продажу таких активов до окончания СВО. Ведь под угрозой остановки находится не только завод в Сарапуле, в ходе экспертной сессии некоторые депутаты сообщили, что им регулярно поступают жалобы промышленников на необоснованные проверки с попытками возбудить уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Эта статья уже давно стала волшебной палочкой для следственных органов, которая позволяет на пустом месте отправлять неугодных предпринимателей в СИЗО, разоряя их бизнес.

Во время дискуссии сенатор Елена Афанасьева отметила, что действия силовиков часто идут вразрез с установками, которые неоднократно озвучивал президент России Владимир Путин, — о необходимости перестать кошмарить бизнес. В 2022 году были даже введены моратории на проверку предприятий. Но сигналы о неправомерных проверках и изъятии документов по-прежнему продолжают поступать, что представляет серьезную угрозу для стратегически значимых предприятий.

Депутат, председатель Российского союза налогоплательщиков Артём Кирьянов также согласился, что до сих пор возбуждение уголовных дел по материалам таких проверок проходит достаточно спонтанно. И историю с Сарапульским заводом депутаты считают самой показательной. Так, летом прошлого года благодаря вмешательству депутатов Госдумы, к которым обратились сотрудники завода, испугавшиеся потерять рабочие места из-за буйства силовиков, действия Бучневой удалось пресечь.

Как отметил депутат Михаил Делягин, после обсуждения в Госдуме на некоторое время дестабилизация деятельности завода прекратилась. Однако в последнее время завод вновь стали "кошмарить" — так, в марте к директору одной из компаний-акционеров СЭГЗ пришли с обыском. Причём силовики изъяли даже уставные регистрационные документы.

Как отметил адвокат Михаил Жихарев, обыски проводились на основании справки сотрудника полиции, он же ссылался на некие показания свидетелей о преступной деятельности акционера.

"Я ознакомился с этими показаниями, и у меня сложилось ощущение, что это была фантазия или предположение оперативного сотрудника", — отметил Жихарев.

По словам адвоката, все это похоже больше на давление с целью навязать определенные условия акционеру завода, поскольку инициаторами выступили сотрудники "Технодинамики", имена которых фигурируют в документах.

"Эпоха "купи-продай" ушла в прошлое. Мир уже никогда не будет прежним, и наша страна должна обратить внимание (и обращает внимание!) на внутреннее производство, иначе никак… У меня всегда возникает один вопрос, который я регулярно задаю: кто конечный бенефициар, кому это выгодно? Уж точно не государству", — прокомментировал ситуацию вокруг завода известный адвокат Шота Горгадзе.

Учитывая, что, согласно отчету начальника корпоративно-юридического управления завода Вероники Кожокарь, за последние годы финансовые показатели предприятия стабильно росли, то есть чем пополнить свой карман. Как предположил Михаил Делягин, прибыль завода позволит новому собственнику не только окупить затраты на рейдерскую атаку, но и существенно обогатиться.

В ходе круглого стола в Совфеде коллектив завода поддержал и гендиректор столичного НПО "Темп" имени Короткова Денис Иванов, ведь он столкнулся с похожей ситуацией в 2016 году. Причем силовики ничем е гнушались, даже несовершеннолетний сын Иванова был вызван на допрос.

Михаил Делягин предложил свое видение решения проблемы:

"Необходимо введение реальной ответственности сотрудников правоохранительных органов и судов за заведомо незаконные действия".

Стоит надеяться, что этот посыл дойдет и до Бастрыкина, ведь и на нечистых на руку сотрудников правоохранительных органов должна найтись управа.