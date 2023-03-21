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Александр Приходько

Казак-воин: пшеницу убрал, родных обнял и – на передовую!

3:01
Общество

Нередки те случаи, когда казаки в зону специальной военной операции уходят семьями — отец и сын сражаются плечом к плечу. Воюют они героически, демонстрируя потрясающую отвагу и боевой дух.

Терский казак Дмитрий Ивахин
Терский казак Дмитрий Ивахин

До начала СВО Дмитрий Ивахин был фермером на Ставрополье. Работал, содержал большое хозяйство. Терский казак — многодетной отец, недавно стал дедом. А после объявления спецоперации сменил рабочую одежду на военную форму.

— Когда я пришел в военкомат, меня не хотели брать, — рассказывает глава семьи, отец семерых детей. — Но разве можно казака удержать? Мы с шашкой раньше, чем с женой венчались, так всегда было. Моя Юля поняла меня.

 

Вслед за Дмитрием ушли добровольцами на передовую и двое его сыновей. Старший Степан попал в разведку вместе с отцом. Младший Александр — командир танка.

— Отец — пример настоящего казака и воина, — делятся братья Ивахины. — Он наш выбор по-мужски поддержал. Мы на батю во всем равняемся, потому за ним сразу же пошли, чтоб не стыдно было потом руку пожать.

Вынужденная передышка у Ивахина-отца случилась, когда надо было срочно убирать пшеницу.

— Каков на гумне, такой и на войне, — улыбается казак. — Мы не только воюем за русский мир, в жатву мы берем другое оружие в руки. Убрал пшеницу, внука обнял и обратно на передовую уехал.

 

Отца и старшего сына, вместе выполнявших боевые задачи на Изюмском направлении, представили к государственным наградам как отличившихся в боях.

Самое страшное там, "за лентой", считает Ивахин, совсем не смерть, а то, что порой не в силах человека помочь другому: "Казак смерти не боится, он Богу всегда знадобится". Скорейшей встречи с Богом желает боец своим врагам.

— Пусть Бог прощает их, наша задача — организовать им встречу, — лукаво щурится казак. — Я сыновей своих всегда учил защищать слабых. И говорил, что добро бывает с кулаками. Может это противоречит православию, да простят меня наши батюшки, но я считаю так: Получил по щеке, дал в лоб, а потом спроси: "Ну что, подставить другую щеку?"

О том, что казачество хорошо воюет, известно издревле.

Сегодня снова заговорили о легендарных казаках-пластунах, которые являются блестящими разведчиками, виртуозно орудующими во вражеском стане. Недавний пример — подвиг бойца с позывным "Кубань", который в одиночку взял опорный пункт националистов под Кременной: "Потомок знаменитых кубанских пластунов — пеших казаков, которых сравнивали с японскими ниндзя за их способность сражаться в совершенно неординарных условиях, действовал решительно", написало на днях издание "Аргументы и факты".

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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