Cколько денег оставила банда из Red Dead Redemption 2 в Блэкуотере

3:17 Your browser does not support the audio element. Общество Отдых Компьютерные игры

События Red Dead Redemption 2 происходят в 1899 году, но один человек примерно подсчитал, сколько бы стоили богатства банды сегодня.

Банда Ван дер Линде в Red Dead Redemption 2 хочет вернуть свои спрятанные сокровища в Блэкуотере. Один энтузиаст потратил время, чтобы вычислить текущую стоимость этого тайника. Несмотря на то, что шедевр Rockstar с открытым миром был выпущен в 2018 году, он по-прежнему остается одной из лучших игр Steam в 2022 году, и нетрудно понять, почему. Благодаря захватывающей сюжетной линии, замечательному развитию персонажей и реалистичному игровому миру многочисленные фанаты до сих пор погружаются в это историческое переосмысление Америки.

Red Dead Redemption 2 достигла выдающегося рубежа, превысив 50 миллионов продаж. Хотя Rockstar широко известна своей флагманской серией Grand Theft Auto, франшиза Red Dead Redemption не менее популярна, хотя и несколько отстает по количеству продаж. Тем не менее, это достижение демонстрирует, что у RDR по-прежнему есть преданное сообщество, и фанаты по-прежнему стремятся исследовать сложные детали игры и огромный мир.

Недавно игрок Red Dead Redemption 2 решил оценить стоимость оставленных богатств, которые Артур Морган и его банда оставили в Блэкуотере. Игрок высчитал, что 150 000 долларов, которые Ван дер Линде пытался получить, будут стоить более 4,5 миллионов долларов(340 миллионов рублей) в сегодняшней валюте. Если быть точным, если бы эта история произошла в январе 2023 года, преступники преследовали бы ровно 4 579 132,65 долларов (322 084 742 рублей). Учитывая эту сумму, становится понятно, почему персонажи были так полны решимости вернуть свои сокровища.

Red Dead Redemption 2 — видеоигра, действие которой происходит после событий в Блэкуотере, неудавшегося ограбления, которое вынуждает банду бежать и скрываться. Основная сюжетная линия игры вращается вокруг главного героя Артура и его соратников, которые стремятся накопить достаточно средств, уклониться от правоохранительных органов и в конечном итоге вернуться в то место, где они спрятали огромное состояние перед своим поспешным побегом. Неустанная погоня банды за деньгами является важным аспектом сюжета игры и выделена точной цифрой.

Очарование Red Dead Redemption 2 заключается в акценте на повествовании, развитии персонажей и потрясающих визуальных эффектах, что делает ее одной из самых привлекательных видеоигр всех времен. Несмотря на решение Rockstar переключить свое внимание на разработку GTA 6, популярность игры не уменьшилась, и многочисленные фанаты стремятся ещё раз взять на себя роль Артура Моргана и пройти игру ещё несколько раз.