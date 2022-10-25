Украина превратила ВСУ в "зомби-армию": прут на убой

Очевидно, что Запад поставляет на Украину не только оружие. Под "средствами спасения и медицинской помощи" вполне могут скрываться наркотики или их компоненты.

Солдаты ВСУ под Херсоном идут в бой, будучи накачанными тяжёлыми наркотическими препаратами. Об этом в эфире программы Соловьёв Live рассказал помощник заместителя губернатора Херсонской области Сергей Мороз.

"Разговаривали на передовой с ребятами, они сказали, что укронацисты все идут под чем-то тяжёлым, наркотическим: у них нет страха. Их накачивают перед боем какими-то тяжёлыми наркотиками, после которых они теряют вообще чувство страха. Они просто идут вперёд. В них стреляют, у них руки-ноги отрывает, а они ползут дальше вперёд, как зомби".

Так украинская власть поступает со своими собственными военными, накачивая их наркотиками и фактически бросая на убой, и уже многие боевики ВСУ полегли под Херсоном, добавил он.

Украина — наркогосударство

Собственно, о массовом использовании тяжёлых наркотиков в рядах ВСУ стало известно уже вскоре после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ещё весной, в ходе боёв за освобождение Мариуполя, нашими войсками было обнаружено несколько нарколабораторий. Один из участников битвы за Мариуполь тогда поделился со мной впечатлениями:

"Это боевые наркотики. Боец под этими веществами не чувствует ни страха, ни боли, у него подавлена воля, он не способен принимать решения, он тупо выполняет приказ и прёт вперёд. Я в него стреляю — он дёргается, но продолжает идти, как киборг или зомби. Когда уже пятую пулю в голову всадил — только тогда он упал".

Всё указывает на то, что наркотизация на Украине возведена в ранг государственной политики. Посмотрите любое, наугад, выступление или интервью пока ещё президента этого так называемого государства — Владимира Зеленского. Медицинские специалисты сходятся во мнении, что этот человек злоупотребляет психоактивными веществами. Причём, злоупотребляет в такой степени, что это очевидно даже и не специалистам: спутанность мыслей выдаёт несвязная, сбивчивая речь, он не контролирует ни свой поток сознания, ни собственную мимику, да и с глазами у него явно не всё в порядке.

Как говорится, каков поп — таков и приход. И под припудренным носом у такого "главы государства" можно протащить любое выгодное дельце. Давно уже ясно, что сам Зеленский ничего не контролирует и не решает.

Звёздно-полосатые уши

Простые причинно-следственные связи бывают, наверное, только в учебниках. Тем не менее, некоторые действия глобальных политиков позволяют делать определённые предположения.

Например, США старательно замалчивают тему украинских лабораторий. Что там разрабатывалось и производилось — боевые наркотики, вирусы, что-нибудь ещё смертоубийственное? Очевидно, что ничего хорошего от этих "научных экспериментов" ожидать не приходится.

Параллельно с этим, США так хватко вцепились в Украину, что прогнули Европу выполнять хотелки Зеленского и даже рассорились с нефтяными магнатами Ближнего Востока, несмотря на топливно-энергетический кризис. Недальновидно? Как бы не так.

Дядюшка Сэм свято блюдёт свой интерес, а торговля оружием и наркотиками ещё выгодней, чем торговля нефтью. И Украина на данный момент — лучший рынок сбыта и того, и другого.

Абстинентный синдром

Боевые наркотики, которыми накачивают солдат ВСУ на "зомби-войну" — это, скорее всего, мощные анксиолитики (транквилизаторы). Помимо уже описанных свойств, они обладают и побочными эффектами:

вызывают психическую и физическую зависимость;

нарушение когнитивных функций и психомоторных навыков;

усиление агрессивности и ажитации;

ухудшение памяти.

Почти риторический вопрос: смогут ли нынешние солдаты ВСУ, которые выживут в этой "войне до последнего украинца", когда-нибудь вернуться к нормальной мирной жизни?

Сейчас об этом как-то не принято задумываться — других задач более чем достаточно. Но ближе к завершению СВО и интеграции "новых территорий" в российское жизненное пространство эта проблема встанет перед нами в полный рост.

А дядюшка Сэм к тому времени умоет руки и найдёт себе новый рынок сбыта.

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