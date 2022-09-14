Пленный боевик ВСУ из Мариуполя: нам давали таблетки "от страха"

Украинский боевик, взятый в плен в Мариуполе на меткомбинате им. Ильича, признался, что принимал наркотики для борьбы со страхом.

Как рассказал бывший заместитель командира по воспитательной части ВСУ Сергей Батынский, из-под Донецка его роту перебросили в Мариуполь, где держать оборону приходилось под постоянными обстрелами и налётами авиации.

"Не боится только сумасшедший, страх это человеческий фактор, который имеет сдерживающие критерии. Страшно!" — поделился он с корреспондентом издания Украина.ру.

По словам пленного, от страха он чувствовал "помрачение", но позже ему дали какие-то таблетки "от головной боли", после которых он ощутил прилив сил и смог быстро встать в строй.

Также Батынский отметил, что тактика союзников по осаде промзоны Мариуполя дала свой результат.

"Боеприпасы закончились, и мы потихонечку стали сдаваться в плен", — рассказал бывший боевик.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предупредил США, что военная помощь киевскому режиму может дорого обойтись Вашингтону.