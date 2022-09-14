Украинский боевик, взятый в плен в Мариуполе на меткомбинате им. Ильича, признался, что принимал наркотики для борьбы со страхом.
Как рассказал бывший заместитель командира по воспитательной части ВСУ Сергей Батынский, из-под Донецка его роту перебросили в Мариуполь, где держать оборону приходилось под постоянными обстрелами и налётами авиации.
"Не боится только сумасшедший, страх это человеческий фактор, который имеет сдерживающие критерии. Страшно!" — поделился он с корреспондентом издания Украина.ру.
По словам пленного, от страха он чувствовал "помрачение", но позже ему дали какие-то таблетки "от головной боли", после которых он ощутил прилив сил и смог быстро встать в строй.
Также Батынский отметил, что тактика союзников по осаде промзоны Мариуполя дала свой результат.
"Боеприпасы закончились, и мы потихонечку стали сдаваться в плен", — рассказал бывший боевик.
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