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Автор Ольга Лазарева

СМИ нашли элитную квартиру у семьи адвоката Савиновой

Общество

Петербургский адвокат Светлана Савинова вновь попала в поле зрения СМИ, которые выяснили, что во время судебного процесса с участием богатейшего ректора России Владимира Литвиненко она смогла приобрести жилплощадь в элитном жилом комплексе на улице Нахимова. По имеющейся информации, стоимость квартир в ЖК начинается от 23 миллионов рублей.

СМИ нашли элитную квартиру у семьи адвоката Савиновой

По данным из открытых источников, Светлана Геннадьевна купила элитную квартиру во время судебной тяжбы между ректором Горного института Владимиром Литвиненко и его дочерью Ольгой. Савинова тогда представляла интересы Владимира Стефановича. Семейный конфликт возник из-за споров о дальнейшей судьбе дочери Ольги Литвиненко — ректор настаивал на том, что внучка должна находиться под его попечительством. При этом, как утверждала Ольга Владимировна, в рамках судебного разбирательства Савинова транслировала ложную информацию, утверждая, что сам конфликт является для дочери Литвиненко, работавшей тогда депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга, лишь предвыборным пиаром, а также — что за несколько месяцев Ольга якобы лишь дважды навестила дочь.

Именно в тот период, согласно имеющейся информации, адвокат и приобрела элитную жилплощадь. На одном из популярных сайтов объявлений недвижимость площадью 60 квадратных метров в ЖК на Нахимова продается за 23,5 млн рублей, что составляет почти полмиллиона долларов. Есть в этом жилом комплексе квартиры по 30 и 50 миллионов рублей, а в непосредственной близости от дома находятся элитные школы, фитнес-центры, премиальные супермаркеты и зеленый сквер.

На сегодняшний день квартира Светланы Савиновой зарегистрирована на ее дочь Екатерину Корман, которая получила жилплощадь по договору дарения от матери. При этом у Екатерины в социальных сетях опубликованы фотографии из окон не менее престижного ЖК "Светлый мир внутри", расположенного в Курортном районе Санкт-Петербурга. Стоимость однокомнатной квартиры там начинается от 17 млн рублей, а двухкомнатные апартаменты обойдутся не менее чем в 25 млн. Стоит отметить, что отдыхать семья Екатерины Корман предпочитает на дорогих курортах Барселоны и побережья Эгейского моря.

Ранее СМИ сообщали и об автомобильных предпочтениях Савиновой. Например, по Санкт-Петербургу адвокат передвигается, в основном, на иномарке Mercedes G-класса с "красивыми" номерами, стоимость которого, по скромным оценкам, может составлять около 8 миллионов рублей, а на родственников Светланы Геннадьевны оформлен другой недешевый автомобиль — Infinity QX70.

Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что после публикаций о том, что госпожа Савинова любит фотографироваться с сомнительными селебрити, не поддерживающими специальную военную операцию России на Украине, среди которых можно выделить историка моды и ведущего популярной телевизионной программы Александра Васильева, привыкшая к роскошной жизни адвокат ограничила доступ к своим социальным сетям.

Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
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