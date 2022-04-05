Психолог: почему нужно запретить культуру отмены

Культура отмены позволяет лишить популярности любого известного человека за сказанные много лет назад слова или неудачные фото. Как зачинщик травли выбирает жертву, что заставляет толпу в соцсетях подключаться к травле и можно ли на самом деле отменить Достоевского или Чайковского, рассказала Pravda. Ru системный психолог Алёна Леонова.

Отменить Достоевского

— В последнее время стало модным отменять деятелей культуры. Пострадала Роулинг: от неё отреклись даже актёры, которые играли Гарри Поттера и Гермиону. Она получила много неприятных писем с угрозами. "Отменили" Джонни Деппа, Фёдора Достоевского, Петра Чайковского. У некоторых преступлений есть срок давности. Но почему в культуре отмены этого нет?

— Интернет хранит всё. Когда возникает течение против известного человека, люди, занимающиеся оголтелой травлей, раскапывают истории 5-15-летней давности.

— Но человек за десять лет мог изменить своё мнение.

— Это не имеет значения для тех, кто занимается гонениями. Им нужны аргументы в пользу того, что этот человек ничего не достоин. Они могут откопать неудачные:

фотографии,

слова.

Мало того, они могут что-то придумать, интерпретировать это совершенно по-другому. Этим же занимаются конкретные люди, а травит толпа. Но поставляет основу для травли небольшая группа людей. Остальные просто занимаются перепостом, и явление приобретает массовый характер.

— Почему эта травля хаотична?

— Потому что это интернет. Возникает ситуация, на которую кто-то реагирует. Реакция может быть эмоциональной, из серии "какой кошмар, что же он делает". Реакция может быть продуманной: этого человека надо показательно выпороть. И человека, сказавшего неосторожное слово, начинают гонять.

У соцсетей колоссальная сила. Такая власть не может не развращать. Потому что кто-то чувствует себя всемогущим: "Боже мой, я могу отменить Джоан Роулинг или Джонни Деппа, насколько же я крутой".

— Насколько я могущественен, если могу отменить Чайковского или Достоевского.

— Я боюсь, что здесь нет той остроты ощущения, как в случае, когда отменяют ныне живущего человека, который получает реальные доходы. Можно, конечно, попытаться отменить Достоевского, но Достоевский умер и ему всё равно.

— Но если отменить Достоевского и Чайковского, это больно ударяет по самолюбию того, кто считает себя связанным с Достоевским и Чайковским.

— Но ведь к этой категории относятся все русские люди.

У нас сейчас пытаются всю нацию "отменить", а не только Достоевского и Чайковского. Положа руку на сердце, мне смешно, когда пытаются отменить Достоевского. Боже мой, где вы — и где Достоевский!

Наказание за травлю

— В случае с Джоан Роулинг наказание не равнозначно преступлению. Она всего лишь защитила свою принадлежность к женскому полу и имеет право на это. Почему наказание бывает чрезмерным?

— Потому что это никак не регулируется. Это не закон, а просто чьё-то желание затравить известного человека.

— Нужен закон, который бы регламентировал травлю в интернете на мировом уровне. Изменится ли что-то, если виновника начнут бойкотировать?

— Для него всё изменится: жизнь, благополучие. Ему будет плохо. Но здесь много аспектов. Во-первых, есть люди, которые становятся свидетелями травли, но при этом они поддерживают жертву.

Есть даже "травма свидетеля". Это неприятное психологическое переживание, когда тебя не бьют, но ты очень боишься. Потому что, с одной стороны, переживаешь за человека, которого травят; с другой стороны, боишься оказаться на его месте.

Любой известный человек в следующий раз поостережётся высказывать свою точку зрения. Это ведёт к чрезмерно рафинированной, выхолощенной позиции, когда человек уже боится слово сказать.

— Может ли толпа ошибаться?

— Конечно, толпа не следователь. Она не ведёт расследование, не собирает доказательства, не выслушивает оправдания того, кого она обвиняет. У неё задача одна: ату его, ату!

Роулинг же неоднократно объясняла, что она ни в коем случае не против трансгендеров, ЛГБТ-сообществ, что она к ним относится с уважением, но считает, что женщину нужно называть женщиной.

Она просто отстаивала своё право это делать, а не призывала всех остальных делать так же, как она. Но её же не слушали.

— А нужна ли вообще культура отмены? Есть ли от неё польза?

— Мне культура отмены не нравится. Потому что здесь широчайшее поле для злоупотреблений, манипуляций, шантажа.

Но если уж пытаться найти в этом что-то хорошее, то можно предположить, что известные люди не будут говорить во всеуслышание вещи, которые будут осуждаться большинством. То есть они два раза подумают, прежде чем:

призывать к насилию в отношении кого-то,

оскорблять кого-то для хайпа.

Хотя, с другой стороны, если за всё это же самое будет чёткое преследование по закону, то они тоже этого делать не будут. А бессмысленная и беспощадная травля, когда человека за любое слово может погнать толпа, разрушить его жизнь, карьеру, лишить его дохода, возможности выходить на улицу, на мой взгляд, это очень плохо. Конечно, должна быть законодательная ответственность и за само преследование.