Виссарион Алявдин: вредить власти значит вредить своей стране

Что такое "дворянский менталитет", почему представители дворянского сословия служили Советскому Союзу и нужна ли идеология в школе, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой председатель Общества потомков участников Отечественной войны 1812 года, а также член руководства Российского дворянского собрания Виссарион Алявдин.

Дворянский менталитет

— Виссарион Игоревич, Российское дворянское собрание было создано в 1990 году. Тогда вы наконец встретились с родственными душами, увидели людей, которые жили так же, как и вы?

— Да, было очень радостно увидеть близких людей. Близких в культурном плане, в семейных традициях. Дворянское собрание нас объединяет элементами старого воспитания. Это заслуга бабушек. Потому что, к сожалению, дедушки не у всех были по разным причинам. Бабушки передавали не только игры, но и отношение к литературе, музыке. Ты входил в определённую культурную атмосферу. Мне казалось, что так живёт только моя семья и ещё две родственных, где мы бывали: мои двоюродные, троюродные братья. А потом мы стали встречаться в конце 80-х годов, готовить создание нашего собрания. Бывает, говоришь словечко, и человек отвечает: "Ой, у меня так бабушка говорила", а это слово, которое я слышал с детства в семье, и больше нигде. Хорошая речь, русский язык, не засорённый иностранными словами и вульгаризмами. Сейчас, когда я иду по улице, мне больно, потому что идут школьницы и матерятся или при них парень матерится, что ещё неприятнее. Я от папы никогда не слышал матерного слова, а ведь он был взрослый человек, фронтовик.

Важным было уважение к традиции, семейным ценностям, умение себя вести со старшими и с посторонними людьми.

Но главное, воспитывалось удивительное уважение к России, родине — без пафосных разговоров, но с требованием служить, работать. Вот это дворянский менталитет.

Что такое дворянин в России? Этот человек службы, государев человек. Сегодня он в Петербурге, в хороших условиях. А на следующий день приходит указ государев и подорожную выдают на Камчатку. Работать, служить. Это настолько сильное чувство осталось в наших родителях, дедах, что они даже в 20-30-е годы были на службе в Советском Союзе. На их происхождение закрывали глаза, потому что они были нужны военно-промышленному комплексу: академик Келдыш, Николай Егорович Жуковский, Туполев. В ЦАГИ полно было людей такого происхождения. Вместо того чтобы озлобиться и передать детям и внукам ненависть к режиму, эти люди сохранили принцип служения: да, не повезло, террор, но страна-то у нас одна — Россия. Она называется сейчас Советский Союз. Но мы должны служить России. И они служили.

Сейчас есть дискуссия в СМИ: раз такая жёсткая власть, давайте мы не будем подчиняться и будем вредить власти, соответственно, вредить своей стране. С точки зрения дворянства это категорически неправильно.

Потому что у нас разные государи были. Многие государи совершали ошибки. Режим был довольно жёсткий при Анне Иоанновне: чуть что — и на плаху или в Сибирь. А всё равно служили и, когда случалась война, шли воевать. Им уже было всё равно, любит их государыня, не любит, правильно наградил их государь или неправильно, Россия у нас одна. Служение Отечеству — это внутренний мощнейший императив, который был заложен во дворянстве и, как ни удивительно, сохранился и сейчас. Дворянское собрание свидетельствует о ценности патриотизма, служения Отечеству, сохранения традиционных ценностей:

семейных,

религиозных,

культурных.

Важно не стремление всё время что-то переделывать, а стремление приспособить традиции к современности, не нарушая их суть. Иногда традиции видоизменяются путём сноса всего, что только можно, уничтожением всех скульптурных памятников. Этот путь порочен. В Европе безумцы начинают издеваться над национальными героями: под предлогом того, что адмирал Нельсон — рабовладелец, англичане должны забыть о своём славном морском прошлом.

— Не зря говорят: тот, кто не хочет учить свою историю, будет учить чужую.

— Да, совершенно верно. Нам нельзя отказываться от идеологии, и в школе она должна быть. Сейчас мы формируем её, к счастью. Наконец произнесены были важные слова в процессе внесения поправок в Конституцию. Мы стали говорить, что в стране сохранятся традиционные ценности, религиозные, семейные; стали говорить о сохранении исторической преемственности не только от Советского Союза, но и от Российской империи. Нам бы хотелось, чтобы сохранились очень хорошие традиции русского образования. Потому что советская система образования унаследовала старую императорскую систему — это самое качественное образование.

Некоторые говорят: "это всё умерло, неинтересно, сейчас семья не нужна, чайлдфри лучше; зачем образование, что хочу, то и учу". Если бы эта каша возникла в обществе только на Западе, мы могли бы лишь хихикать. Но, к сожалению, это всё пришло и к нам. С этой кашей нам не по пути. В этом смысле мы очень дружны с Русской православной церковью, мусульманскими коллегами.

Опора на предков

— Сколько вообще дворян в России?

— Дворян в нашем сообществе более четырёх тысяч. На самом деле их больше, но не все хотят войти в общественную организацию. К тому же часть людей даже не знает о своих предках. Это тоже специфика нашей страны, к сожалению. Надо вспомнить, кем твой предок был, поискать в архивах. Это не личное чванство, а уважение к своим предкам: сохранить их наследие и помнить их. Здорово, когда мы можем, пусть по именам, но вспомнить людей до XVI или XIX века. Горько, когда человек не знает:

имя-отчество своего дедушки,

бабушкину урождённую фамилию.

Поэтому мы в школах проводим встречи с детьми на тему генеалогии. Можно найти огромное количество документов и интересных историй. Иногда думаешь: "Боже, какой был замечательный прадед, о котором мы знали только его имя (по отчеству у дедушки)". А этот прадед, допустим, открыл первую школу в городе, выстроил железную дорогу или просто был замечательным человеком.

Мне кажется, если люди изучают историю своей семьи, то это гарантия того, что человек будет уважительно относиться к истории страны в целом.

— Человек будет совершенно иначе относиться к себе и своим детям, если будет понимать, что за ним стоят его предки, которые сделали много славных дел и пережили все трудности.

— Конечно. Себя иногда остановишь перед плохим делом, потому что подумаешь: "Мой предок бы в гробу перевернулся, если бы стоял перед таким выбором", невольно отступишь. Что-то не будешь делать или постараешься сделать это иначе: пойдёшь на этот конфликт, но постараешься его сделать почестнее, подостойнее.