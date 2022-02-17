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Автор Ольга Лазарева

"Роза Хутор" организует раздельный сбор отходов в клиентской зоне

Общество

В 2018 году "Роза Хутор" начал системную работу по сбору перерабатываемых отходов, образующихся на его территории для последующей утилизации.

"Роза Хутор" организует раздельный сбор отходов в клиентской зоне

На текущий момент на переработку курорт в среднем ежемесячно направляет более 16 тонн картона и бумаги, тонну пластика и более 5 тонн стекла. За прошедший январь, в один из самых загруженных месяцев, только макулатуры на курорте было заготовлено более 23 тонн. В пересчете на объем эти показатели покрывают порядка 40% общего потока образующихся отходов. Таком образом поставленная в начале 2018 года цель по сокращению на 20% объема отходов, направляемых на захоронение, достигнута с хорошим заделом.

В систему заготовки вторсырья на курорте вовлечены фактически все работающие на его территории бизнесы, включая отели, рестораны и магазины. Собранные перерабатываемые отходы находят сбыт на локальном рынке вторсырья, где включаются в состав более крупных партий и направляются на перерабатывающие производства. Однако эти результаты достигнуты пока только в хозяйственной зоне курорта, где осуществляется доставка и распаковка закупок.

"Когда речь заходит о раздельном сборе отходов, все вспоминают о разноцветных бачках для стекла, металла, бумаги, пластика и т. д. Однако нужно в первую очередь сосредотачиваться на том, что в этих контейнерах накапливается. Только этот подход позволяет избежать классической ошибки — когда их содержимое приходится перегружать в мусоровоз. Часто вместе с ПЭТ-бутылками, в контейнеры неизбежно попадает и то, что этот поток будет загрязнять. Поэтому для сбора вторсырья на общедоступной территории нужны и ресурсы на сортировку. Занимаясь сбором вторсырья в хозяйственной зоне, до недавнего времени мы воздерживались идти в клиентскую", — комментирует директор по устойчивому развитию курорта "Роза Хутор" Дмитрий Колосов.

Однако сформированная на курорте система, включающая регулярный и бесплатный сервис по удалению перерабатываемых отходов, транспорт, перевалочную базу, оборудование и сеть уличных контейнеров, позволяет постепенно приближать систему раздельного сбора отходов ближе к людям. Недавно на "Роза Хутор" был организован раздельный сбор отходов бумаги для печати и ПЭТ-бутылок в офисе и при уборке номеров в ряде гостиниц.

Наиболее значительных результатов в этом направлении добился отель RidersLodge, расположенный в Горной Олимпийской деревне. В начале этого года отель успешно реализовал эксперимент по предоставлению гостям доступа к контейнерам для раздельного сбора мусора в лобби и в лифтовых холлах многоэтажной гостиницы.

"Мы установили на доступной для постояльцев территории систему двухпоточных станций для раздельного сбора пластика и для всего остального. Результат стал для нас неожиданным и приятным открытием — гости продемонстрировали удивительную аккуратность. Они старательно используют контейнеры по назначению и не допускают смешения вторсырья с мусором. ПЭТ из контейнеров в специальных цветных мешках, позволяющих не перепутать его с прочим мусором, без промежуточной сортировки перемещается на погрузочно-разгрузочную площадку гостиницы, где его забирает заготовитель вторсырья. Оказалось, что внутри помещений люди поддерживают более высокий уровень культуры обращения с отходами, чем на улице. Эту особенность поведения мы стараемся учитывать — призываем гостей не выбрасывать перерабатываемый пластик в мусорные урны в номерах, побуждаем их интерес к участию и поощряем усилия в соцсетях", — заявляет генеральный менеджер отеля RidersLodge Мария Крашенинина.

Таким образом, гости "Роза Хутор" получают то, что вполне могут ожидать от путешествия на горный курорт — возможность внести свой вклад в дело сохранения природной среды. Опыт отеля RidersLodge представляет собой позитивный пример не только для "Роза Хутор", но и для всей индустрии гостеприимства в России. Курорт планирует распространить этот опыт во всех своих отелях, исходя из необходимости предоставить гостям возможность участвовать в практике ответственного обращения с отходами.

Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы сочи роза хутор краснодарский край
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