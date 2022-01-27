Как натренировать память? Больше читайте!

Ещё в 2016 году были проведены научные исследования, доказавшие, что наш мозг способен запоминать огромные объёмы информации. Если измерять её в цифровых единицах, то получится целый петабайт.

Это означает, что каждый человек за свою жизнь может прочитать тысячи книг и выучить несколько десятков языков. Но мы знаем, что на деле мало кто может похвастаться такими достижениями. Тем не менее память можно улучшить. Как это сделать, рассказал невролог Виктор Санторини.

Средство против деменции

Основная проблема заключается в том, что мы просто не можем запомнить информацию, особенно когда её поступает слишком много. По словам специалиста, наша память делится на кратковременную и долговременную. Первая позволяет удерживать в уме ограниченный объём сведений не более 20 секунд. Вторая может хранить данные в течение длительного времени, иногда всю жизнь.

Но с возрастом способность запоминать обычно ухудшается. Мы можем тут же забыть информацию, которую нам только что сообщили. Часто не помним имена и фамилии знакомых, какие-то факты… Эта тенденция может усугубляться и приводить к деменции.

Между тем улучшить функции запоминания можно очень простым и доступным способом, говорит Санторини. Это чтение!

Можете смеяться, но вывод был сделан в ходе исследования, в котором приняли участие 300 добровольцев, находившихся уже в преклонном возрасте. Американские неврологи наблюдали за ними в течение шести лет. За это время большинство пожилых людей скончались. После их смерти мозг каждого был проверен на предмет патологических изменений.

Оказалось, что у тех, кто читал больше среднего, на 32% реже возникали проблемы с памятью. У тех же, кто не читал совсем, когнитивные нарушения развивались на 48% быстрее, чем у тех, кто находился по этому показателю на среднем уровне. Очевидно, чтение "тренирует" нейронные связи.

Интернет вместо книг

В детстве нам обычно приходится читать, потому что этого требуют в школе. По окончании школьного обучения заниматься чтением продолжают далеко не все. Даже учась в вузе, человек может читать только учебники. В зрелом возрасте привычка к чтению зачастую и вовсе отсутствует.

Раньше люди брали с собой книги, чтобы скоротать время в дороге. Но сегодня их заменили смартфоны. Мы предпочитаем сидеть в соцсетях и мессенджерах. Конечно, там тоже попадаются тексты, но в голове остаются лишь отдельные фрагменты информации.

Как правильно читать?

Санторини советует сделать чтение ежедневным занятием. Под чтением следует понимать не прокручивание ленты новостей в Интернете, а именно книги. Причём разных жанров — триллеры, интеллектуальную литературу, нон-фикшн…

Лучше всего читать бумажные издания, так как чтение с экрана ноутбука или планшета портит зрение, а подсветка блокирует гормон мелатонин, что ведёт к нарушению биоритмов. Особенно если мы читаем на ночь.

Но, поскольку мы всё же живём в двадцать первом веке, да и бумажные книги нынче стоят дорого, то можно обзавестись ридером — электронной читалкой, которая может имитировать бумажные страницы.

Если вы не можете уделять чтению 1-2 часа без перерыва, читайте хотя бы отрезками по 20-30 минут. Лучше, если вы будете это делать в тихой и спокойной обстановке.

Не стоит читать слишком быстро, говорит невролог. Тогда вы не будете усваивать прочитанное. Лучше прочесть меньше, но запомнить то, что прочитали.

Можно, конечно, не верить в эффективность метода, но попробуйте сами — и очень скоро вы убедитесь, что память стала острее.

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