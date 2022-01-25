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Автор Василий Амирджанов

Минкульт закрепит указом президента духовные скрепы

Общество

Министерство культуры России сформулировало перечень духовно-нравственных ценностей, которые станут защищать силовики.

 

Закрепление скреп

На общественное обсуждение вынесен проект указа президента России "Основы ‎государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".

Минкульт определяет "традиционные ценности" как нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, которые передаются будущим поколениям и лежат "в основе российской цивилизационной идентичности и единого культурного пространства страны":

  • жизнь, достоинство, права и свободы человека;
  • патриотизм, гражданственность, служение Отечеству ‎и ответственность за его судьбу;
  • высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд;
  • приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость;
  • коллективизм, взаимопомощь ‎и взаимоуважение;
  • историческая память и преемственность поколений; единство народов России.

Опиум народа

 

Размышлять о ценности жизни, вероятно, способнее в отдалённой русской деревушке в ожидании оптимизированной медицинской помощи. О достоинстве — в зимний вечер в деревянном туалете типа "сортир" на семи ветрах. О правах и свободе человека — в комфортабельном автозаке.

Формулировки в проекте указа президента всё-таки довольно общие. Гражданин, который страшно далёк от формальных носителей знания о справедливости, рассказывающих о приоритетах духовного над материальным в одеждах в десяток зарплат простых работяг, может и истолковать тезис о служении Отечеству и ответственности за его судьбу как призыв к радикальным действиям.

Единство народов — прекрасная мечта! Примерно, как и тезис советских времён о дружбе народов, с воплощением которого мне довелось столкнуться в Советской армии, как Анне Карениной с локомотивом. Тогда я, к своему удивлению, узнал, что, оказывается, комсомолец может ударить комсомольца. Землячество, помноженное на мутировавшую дедовщину, цвело пышным цветом и пахло далеко не "Шанелью".

Подменить законность идеологическим опиумом, конечно, проверенный большевистский лайфхак, но действует он лишь какое-то время. Даже в тоталитарном государстве советским властям не удалось добиться послушания на ментальном уровне.

С исторической памятью ещё сложнее. Когда агитпроп рисует почти идиллические картины советского прошлого без ГУЛАГа и миллионных жертв коммунистического режима, историческая память легко может налететь на людскую и перевести тему единства в самое что ни на есть противостояние.

Далеко не все готовы отказаться от памяти о своих репрессированных родственниках, игнорировать окопную правду о Великой Отечественной войне Даниила Гранина и других писателей-фронтовиков, назвать фальсификаторами истории соотечественников, которые делятся непарадными рассказами о блокаде Ленинграда.

Во всём виноват Запад

 

Авторы проекта президентского указа говорят об осмыслении "социальных, культурных, технологических процессов и явлений на основе традиционных ценностей", чтобы "реагировать ‎на новые вызовы, сохраняя цивилизационную идентичность России ‎и учитывая накопленный культурно-исторический опыт".

К большому сожалению, развитие репрессивно-запретительной системы фактически лишило и научное сообщество, и простых граждан возможности дискуссии на исторические темы. Одно неверное движение языком — и ты уже в "экстремистах".

Для того чтобы что-то осмыслить, надо для начала досконально изучить этот самый опыт. Причём — без идеологической химеры, которую усиленно продвигает отечественный агитпроп. Чтобы хирургу понимать, как спасти человека, ему не нужны лозунги и оценки текущего момента правящей политической элиты. Врачу нужен достоверный и грамотный анамнез.

В этом контексте в Минкульте определили и "чуждую российскому народу и разрушительную для российского общества систему идей и ценностей", то есть деструктивную идеологию, которая "насаждается США и их союзниками":

  • культ эгоизма, вседозволенности и безнравственности;
  • отрицание идеалов патриотизма и служения Отечеству;
  • отрицание продолжения рода и созидательного труда;
  • отрицание позитивного вклада России‎ в мировую историю и культуру.

Авторы проекта указа президента РФ считают, что активность проводников деструктивной идеологии "объективно противоречит национальным интересам Российской Федерации". Чиновники Минкульта России уверены, что "западные недоброжелатели" подвергают страну риску, в том числе:

  • формирования условий для саморазрушения общества, ослабления дружеских, семейных и иных социальных связей;
  • усиления социокультурных разрывов и социального неравенства, обесценивания идеи созидательного труда;
  • подрыва доверия к институтам государства, в особенности ‎к правоохранительным органам и к системе образования.

Точно, это американцы не дают россиянам дружить и создавать семьи! С неравенством — неправда. У нас и глава "Газпрома", и простой работяга могут стать "Героями труда". С подрывом тут немного перегнули. У нас настолько крепки институты государства, что только им самим по силам справиться с такой непростой задачей. Отрицание этой крепости равносильно отрицанию традиционных духовно-нравственных ценностей. Главное — случайно не перепутать их с "деструктивной идеологией".

Погода в доме

 

В Минкульте полагают, что для сохранения и укрепления "традиционных ценностей" предстоит широкий фронт работ. Это вам не бороться с обнищанием населения и аварийным жилым фондом. Эта задача поважнее будет. Граждане же без духовных скреп, как голодный без пирожных.

Вот и чиновники предлагают официально подогнать под идеологические тренды, в том числе, и государственную поддержку мероприятий в культурно-образовательной сфере. Взять под полный контроль информационное пространство, образование и воспитание молодых поколений.

Силовики же, по мнению авторов документа, должны обеспечить "совершенствование форм и методов деятельности правоохранительных органов с целью поиска эффективных путей профилактики и пресечения противоправных действий, направленных ‎на разрушение традиционных ценностей".

Шли, шли по "особому" пути и снова вернулись к пресловутому "человеку с ружьём". Чиновников, видимо, абсолютно не смущает статья 13 Конституции РФ:

"В Российской Федерации признаётся идеологическое многообразие… Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной".

Безусловно, надо понимать всю глубину наших глубин и осознавать важность исторического момента: главней всего — погода в доме, а всё, что кроме, легко уладить с помощью "пенька".

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Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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