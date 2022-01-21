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Автор Ирина Гусакова

Подводные камни трудового договора: чек-лист от эксперта для устраивающихся на работу

Общество » Практика

Трудовой договор — ключевой документ, регулирующий отношения работника и работодателя. Именно на него придется опираться при возникновении гипотетических конфликтов между сторонами. Поэтому в интересах самого же работника перед началом трудовой деятельности внимательно изучить подписываемый документ и разобраться во всех его непонятных или двояких пунктах.

Договор на квартиру

Чтобы не возникло ситуации, когда ожидания, сложившиеся на собеседовании, не совпали с реальностью трудовых будней, следует обратить особое внимание на некоторые моменты в тексте контракта. О тонкостях и нюансах рассказал читателям Pravda.Ru президент Национальной Ассоциации "Комплаенс" Владимир Балакин.

На что следует обратить внимание в трудовом договоре

Должностные обязанности

Обязательно поверьте, насколько подробно и точно прописаны ваши будущие трудовые функции. Это должны быть четкие, конкретные действия, а не размытые формулировки с припиской "и т. д.", под которые можно подвести все, что угодно.

Если в договоре упоминается должностная инструкция — не забудьте изучить и ее.

Заработная плата

Помимо того, что в документе должен фиксироваться постоянный оклад, также следует проверить условия выплаты стимулирующих премий и надбавок, если таковые имеют место быть. Когда принципы получения дополнительных бонусов не прописаны официально, работодатель может перестать выплачивать их в любой момент, и вы ничего не докажете.

Не менее важно уточнить, вся ли зарплата "белая" или какая-то ее часть выдается в конверте. Все знают, что "серые" схемы оплаты труда законодательно запрещены, однако такая практика расчетов с сотрудниками до сих пор присутствует во многих компаниях.

График труда и отдыха

В идеале стандартная рабочая неделя не должна составлять более 40 часов. В договоре должно быть четко указано, сколько дней в неделю и какой промежуток времени вам следует посвящать выполнению должностных обязанностей.

Если же график труда по каким-то причинам вам не подходит, всегда можно попробовать обсудить этот момент с работодателем и сдвинуть время начала и окончания работы на более комфортное. Но такие договоренности следует закреплять в письменном виде, а не просто на словах. Иначе в случае конфликта работник остается незащищенным, ведь отсутствие на рабочем месте можно расценить как нарушение трудовой дисциплины со всеми вытекающими негативными последствиями.

Работа

Опциональные нюансы

Если ваша должность подразумевает неразглашение коммерческой тайны, испытательный срок, отработку определенного периода времени за обучение, которое оплачивает организация, вредные условия труда и прочие нестандартные детали, все они обязательно должны отображаться в тексте документа.

В дальнейшем работодатель по договоренности может внести изменения в условия трудового контракта, но только те, которые не ухудшают положение сотрудника.

Подпись

Обращайте внимание, кто и на каком основании подписывает договор со стороны фирмы. Точно ли это должностное лицо уполномочено на такие юридические действия? Обычно право подписи принадлежит директору на основании устава или исполняющему его обязанности по доверенности.

И главное: храните свой экземпляр трудового договора, как зеницу ока. Даже если сейчас взаимодействие с работодателем максимально дружелюбное и ничего не предвещает беды, никто не застрахован от корпоративных конфликтов, которых в судебной практике достаточно большое количество. Трудовой договор призван не только определять ваши обязанности, но и защищать ваши права.

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