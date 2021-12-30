Pravda.Ru понесла невосполнимую утрату

Редакция Pravda.Ru понесла невосполнимую утрату. Ушла из жизни наш опытнейший редактор Татьяна Кустова.

Татьяна была для нас не просто членом команды. Для многих она была другом, наставником. Она была сотрудником, всегда готовым придти на помощь каждому из нас — и в профессиональном, и в личном плане.

Мы все потеряли невероятно скромного, честного, отзывчивого и доброго человека. Татьяна умерла в расцвете лет. Виной тому явился, так или иначе, коронавирус и… фатальные ошибки нашего здравоохранения.

Татьяна потеряла недавно близких друзей — семейная пара, муж и жена, скончались от коронавируса буквально друг за другом. Переживания, похороны, переохлаждение… Появились проблемы со здоровьем, обратилась к врачу, выписали рецепт, послали на укол в другое медучреждение… Просидев четыре часа в очереди таких же посланных, Татьяна уехала ни с чем, как ответственный человек она не могла оставить свой рабочий пост надолго…

Уже дома проявились все симптомы простуды — насморк, кашель, температура. Врач, приехавший на дом, сделал тест на коронавирус, выписал еще лекарства… На следующий день пришел отрицательный результат, и медики потеряли к Татьяне всякий интерес. Температура поднималась каждый вечер, ещё раз по вызову приехал врач: "Тест отрицательный, лечитесь…" Новые лекарства, и всё по-новой…

Татьяну увезли на "скорой" с двусторонней пневмонией в больницу, через несколько дней она скончалась… Врачи сказали: "Не выдержало сердце".

"Pravda.Ru потеряла сегодня одного из самых ценных редакторов — Татьяну Кустову. Потеряла в результате халатности всей этой действующей системы здравоохранения Москвы, сократившей поликлиники, штат службы "скорой помощи", больницы во имя исполнения пожелания президента страны о том, что медицина должна софинансироваться гражданами.

<…>

Мы разговаривали с Таней три дня назад. Отругали, что она ещё и ещё раз не вызывает "скорую", так как температура держалась на протяжении десяти дней. Она — вызвала. И — скончалась под якобы надзором врачей.

Скончалась, как понимаю, из-за того, что при высокой температуре не смогла дождаться "сердечного укола" и из-за-того, что "скорая" не приезжала на вызовы.

Я лично смерть Тани считаю результатом оптимизации медицины по-собянински. Потому что это не коронавирус, это результат комплексной работы московского правительства по оптимизации медицины, во главе которой стоит руководитель департамента здравоохранения мэрии и вице-мэр. Смерть одного из редакторов Pravda. Ru на совести и карме в первую очередь этих двух людей, ну и их непосредственного руководителя.

Таня была скалой. Если надо, она выставляла и редактировала срочные тексты среди глубокой ночи. Она обучила десятки людей пользованию системой публикации. Она была очень милым и приятным человеком. И мне очень больно, что она покинула нас. Будем её помнить…" — пишет в Facebook глава медиахолдинга Pravda.Ru Вадим Горшенин.

Главный редактор Pravda.Ru Инна Новикова в день Татьяниной смерти вспоминает о том, что произошло:

"Практически все дни с начала Таниной болезни мы были на связи. Я слышала по телефону, что ей очень плохо, еле говорит и еле дышит. Температура, горло, кашель.

Второй день болезни:

— Таня! Почему вы не вызвали врача?

— Я звонила, занято всё время.

— Звоните ещё.

Дозвонилась, докладывает: ей сказали, что сегодня поздно, пусть звонит завтра утром.

Завтра утром позвонила, сказали, что больных много, врачей мало и сегодня врач не придет, теперь норма 48 часов, ждите завтра.

Завтра вечером (это к пятому дню болезни) врач пришла. Послушала, взяла мазок. Дала антибиотики и противовирусное. Мазок оказался отрицательным, на что врач сказала: всё отлично, смысла направлять на КТ нет, и просто пейте лекарства.

И про Таню с её сердечными осложнениями и высокой температурой забыли.

В воскресенье Таня позвонила, говорили по громкой связи, и мне было более чем ясно, что всё стало гораздо хуже. Я не врач и не претендую. Но я ей сказала: "Таня, мне кажется по голосу, что у вас пневмония. Срочно вызывайте врача!"

Врач приехал только на следующий день к вечеру!

Таню забрали в больницу с двусторонней пневмонией. На следующий день нам в редакцию пришло предписание, что у неё "ковид" и всех изолировать (редакция давно удалённо работает). И вот сегодня известие о смерти.

Система старается отпихнуть всех, кто не может за себя постоять, не разбирается в интернетах, стесняется лишний раз доктора побеспокоить (такое советское), и она вполне оптимизирована под тех, кто не стесняется, знает и умеет, звонит и действует.

И не через бабушку в поликлинике, а через центральную службу, где всё учтено и записано.

Я думаю, родственники должны задать вопросы поликлинике, которая семь, а то и больше дней держала практически без внимания человека с температурой 39, не сочла нужным делать КТ только на основании ПЦР-теста (к президенту на конференцию их делали ТРИ) и успокоилась, выдав пачку первых попавшихся лекарств.

Светлая память хорошему человеку. Не думала, что все вот так глупо получится. Боец была, спортсменка, член сборной Москвы по лыжам. Оптимизация медицины её догнала!"

Остаётся, только добавить… Вся наша редакция в шоке от произошедшего. Активный, практически здоровый, жизнелюбивый и всегда оптимистично настроенный человек ушёл из жизни меньше чем за две недели… Кто виноват в этом? Да, возможно, это проблема каждого из нас — мы часто не задумываемся об угрозах нашему здоровью и их последствиях… Но когда сталкиваешься с такими ситуациями, резонно возникает вопрос: "Почему мы должны "выцарапывать" свое право на жизнь у тех, кто так же должен быть в ответе за здоровье граждан нашего государства?!"

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