Онлайн-образование ведёт к цифровому слабоумию

Чем опасна цифровизация образования, кому это выгодно и как можно спасти детей от физических и психических проблем, вызванных игрофикацией и виртуальным обучением, рассказала главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой кандидат исторических наук, доцент, директор центра "Достояние Отечества” Ольга Четверикова.

Цифровое слабоумие

— Ольга Николаевна, что сейчас происходит в сфере образования?

— Реализуется форсайт-проект "Образование-2030". Там четыре этапа. Мы подходим к четвёртому этапу — ликвидации традиционных образовательных систем. ЕГЭ — второй этап — разрушение советского образования, коммерциализация. А сейчас идёт тотальная цифровизация, при которой традиционное образование будет невозможно. А цифровое образование — это не образование.

— Но есть программы, которые помогают лучше усваивать материал именно удалённо.

— Есть хорошая книга Манфреда Шпицера, немецкого нейропсихолога. На немецком языке она вышла как "Цифровое слабоумие", у нас — "Антимозг".

Использование компьютерных технологий в обучении ведёт к цифровому слабоумию, потому что в результате у детей происходит атрофия участков мозга, и они уже не могут нормально развиваться.

Как следствие — клиповое мышление, неспособность:

читать,

понимать,

усваивать,

мыслить,

рассуждать.

Как только вы ребёнку даёте гаджет, вы должны понять, что дальше он пойдёт по пути ограниченного, искажённого развития мозга. Чем раньше начинает, тем сложнее это потом изменить. Происходят необратимые процессы. Наши замечательные психиатры, в частности Кулебякина — психотерапевт, который занимается цифровым аутизмом, эти проблемы знает не понаслышке.

— По статистике, с внедрением ЕГЭ 80% выпускников в Москве не в состоянии правильно прочесть и полностью понять текст.

— Ставилась задача резко ограничить способность детей думать и рассуждать, понизить их интеллектуальный уровень. Не нужны люди думающие, потому что при инклюзивном капитализме (его описал Клаус Шваб) нужны примитивные исполнители, которые тупо нажимают на одну кнопку. Нужны люди послушные в политическом плане, которые не задумываются о будущем. Людей превращают, как сказал Фурсенко, в квалифицированных потребителей. Они не творцы, а потребители.

Стратегия заложена была в 90-е годы. То, что осталось советское, нужно было коммерциализировать, потом оцифровать. Мы оказались у разбитого корыта. У так называемой образовательной системы нет будущего. Когда дети оказались на дистанте, родители увидели, в чём реально заключается так называемое обучение, и большая часть общества поняла, что мы зашли в тупик. Дальше мы получим поколение физически и психически больных людей, потому что дети, сидящие за компьютерами, физически нездоровы.

— В школе вместо обычной физкультуры появилась теория по физкультуре. Кроме того, её часто заменяют другими предметами — русским, математикой, биологией.

— Поскольку детей погружают на 100% в виртуал, то всё, что связано с реальной жизнью, должно быть исключено:

труд,

физкультура,

походы,

поездки.

Одно дело, когда человек ходит по музею, он это видит, может в этом участвовать. А другое дело, когда сидит ребёнок перед экраном и смотрит. Его мозги по-другому развиваются. Это всё описано у наших психоневрологов, психиатров. Это знал любой педагог. Неслучайно педагогическое образование высоко ценилось, особенно в 30-40-х годах, наши педагоги были наследниками лучшей классической школы в мире.

До сих пор лучшие учебники те, которые называются сталинскими. Если хотите научить ребёнка математике, русскому языку, химии, биологии — берите эти учебники.

Рано или поздно встанет вопрос о возрождении классического образования. Дети развиваются каждый день. А их посадили на дистант, и дети 2 года не развивались, не учились. Это нужно компенсировать самим родителям.

"Мы ждём перемен!"

— Со стороны властей есть понимание, что надо менять систему?

— Нет. Правительство, Министерство просвещения реализуют проект цифровизации всего и вся.

Вместо учебников — цифровые учебники. Вместо учителей — искусственный интеллект. Вместо оценок — цифровой профиль обучающегося. Вместо дипломов — цифровые платформы.

Те же электронные доски очень вредны. Они портят детям зрение, электромагнитное излучение вредно влияет на мозг, эндокринную систему. Наши биофизики это описали, в том числе Юрий Григорьевич Григорьев.

— Как быть с сумасшедшей нагрузкой? Дети сидят в школе до 16:00, носят гору учебников.

— Потому что нужна имитация образовательной деятельности. В советское время нагрузка была строго рассчитана, научно обоснована:

психологи,

врачи,

учителя,

педиатры

знали закономерности развития психики, нервной системы у ребёнка. Сегодня педиатры отстранены от этого процесса. Развитие образования определяют Министерство просвещения и Министерство цифры. Цифровики заменили медиков, учителей.

Программа идёт из Всемирного экономического форума, Всемирного банка. Высшая школа экономики, московская школа управления "Сколково", Агентство стратегических инициатив приспособили глобальные стратегии к реальности России.

Основная методика в этих программах — игрофикация, погружение в виртуальный мир. Там нет классической педагогики, потому что она несовместима с их конечными целями превратить человека в цифрового аватара для метавселенной.

— Что происходит с самим ЕГЭ? Оценки выпускников с каждым годом всё хуже, с заданиями творится что-то немыслимое.

— Весь проект цифровой школы провалился. ЕГЭ — это лишь подготовка к цифровизации. Сначала дети на листочках сдают, а потом будут просто на экране на кнопки нажимать примитивно: так или нет.

Наша задача сейчас — не критиковать а создавать своё. Готовить:

законопроекты,

программы,

учителей.

Наш фонд называется "Достояние Отечества". Мы должны все силы бросить на то, чтобы создать общество, которое сможет восстановить наше образование, как и все остальные сферы. Потому что стоит ли возрождать инженеров, если нет заводов, ликвидируются целые направления промышленного развития? Они же уже попытались создать атлас новых профессий: архитектор виртуальных миров и т. д. Оказалось, что это совершенно не нужно.

Нужны люди, которые элементарно умеют работать руками. А таких людей нет. То есть люди уже скоро отвёрткой, молотком не смогут пользоваться. Виртуал возвращает человека в состояние дикаря.

Люди разучились читать, писать, мыслить, рассуждать, говорить. Обратите внимание, как сейчас говорят дети. Они не могут пересказать то, что прочитали, потому что не понимают прочитанное.

— Человек всегда был склонен к лени. Весь прогресс служит для того, чтобы было проще.

— Проще идти вниз, чем подниматься наверх. Но у нас есть возможность читать Манфреда Шпицера. Кто-то сказал, что нужно иметь мужество, чтобы хотеть знать правду, даже не знать, а просто хотеть знать правду. Многим удобнее её не знать. Потому что иначе им придется менять образ жизни, а им комфортно так, как они привыкли.

Но комфорт будет сужаться. За него надо будет расплачиваться свободой воли. Потому что не человек будет решать, как ему жить, а за него это будут решать другие.