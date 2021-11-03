Моргенштерн спровоцировал дискуссию о Дне Победы

К хейтингу Моргенштерна за суждения о праздновании Дня Победы присоединяются всё новые представители власти, популяризируя его мнение.

Выкладки ВЦИОМ

В конце октября 2021 года в интервью Ксении Собчак Моргенштерн заявил, что не видит смысла в праздновании Дня Победы. Рэпер считает, что масштабные и дорогостоящие мероприятия намекают на то, что "гордиться больше нечем".

Когда же поднялся шум по поводу его высказываний, отдалённо напоминающий конструктивную критику, артист извинился и уточнил, что он не умалял значимости события и признался, что просто не понимает этого праздника.

Тема, поднятая рэпером Моргенштерном, стала настолько популярной, что заставила Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провести специальный опрос, который показал, что:

79% знакомо имя рэпера Алишера Моргенштерна;

с мнением артиста не согласны 68% (74-75% среди старшего поколения);

22% — согласны (31-37% среди молодёжи).

В том самом нашумевшем интервью Моргенштерн заявил, что не следует жить прошлым, в том числе слишком широко празднуя Победу в Великой Отечественной войне, а предпочтительнее двигаться дальше, достигая новых побед, в том числе в IT и космических технологиях:

70% не согласны с этим суждением;

согласны — 22% (30-37% среди молодёжи).

Застрявшие в прошлом

Будто отвечая на пожелания Моргенштерна о новых победах в космосе, на лентах информационных агентств появилось сообщение об очередном достижении, которое может стать долгожданным прорывом — Россия и Зимбабве договорились вместе исследовать космическое пространство. После успешного полёта на МКС артистки с кинорежиссёром это уже вторая топовая новость, придавшая прочности духовно-нравственным скрепам.

Тем не менее, как бы это ни было печально, несмотря на усилия отечественного агитпропа, созданная правящей политической элитой система предлагает жить историческим прошлым, не акцентирует внимание на настоящем и, как советский лидер Никита Хрущёв, обещавший к 1980 году построить в СССР коммунизм, фантазирует о светлом будущем, периодически спекулируя на величайшей трагедии ХХ века.

Наращивание современных вооружений, эффективность которых против вероятного противника может проверить лишь реальная война — это, конечно, здорово, но как это связано с благополучием и достатком граждан, пока никто не торопится объяснить. Молодые люди, неиспорченные советскими шаблонами восприятия мира, и вправду не понимают.

Некоторых представителей старшего поколения вполне устраивает жупел советских времён, что кругом враги и не до жиру. Другие же давно задаются вопросом, когда же государственные ассигнования на прошлое переориентируются на текущий момент истории.

Презрением наказать

Парад Победы

Член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат Государственной думы от КПРФ Андрей Алёхин был категоричен в оценках высказываний Моргенштерна. Парламентарий, уточнив, что не сильно переживает из-за результатов опроса ВЦИОМ, заметил:

"А этим (согласным с Моргенштерном — Прим. ред.) надо просто показывать, что они, мягко говоря, не правы. И называть вещи своими именами. Моргенштерна, людей, которые не любят свою Родину, надо презирать. Или просто не замечать и не обращать внимания".

Предложение коммуниста Алёхина называть вещи своими именами, по нынешним временам, легко можно отнести к экстремизму. Подобный вызов властям будет даже покруче оголения на Красной площади груди или ягодиц, прикрытых стрингами, или выхода с пустыми листами бумаги на пикет к правительственному учреждению или одному из офисов силовиков.

Можно, конечно, не замечать чужие мнения. Удобно и не слышать, что человек хочет донести до своих соотечественников и властей, но было бы недальновидно игнорировать факт, что мнение о чрезмерных затратах на любые празднования, которые сейчас и подсчитать хлопотно, не такое уж и редкое.

Что касается любви к Родине, так тут тоже существуют определённые проблемы. Измерить степень патриотизма среди участников белого движения во время Гражданской войны и революционных красноармейцев — практически нереализуемая затея.

Запретить же мыслить самостоятельно — трудная задача, которую и в сталинские времена решить было проблематично даже террором против собственного народа. Сегодняшние репрессивно-запретительные тренды и вовсе могут иметь ещё более тяжкие последствия для русской государственности, нежели развал СССР.

Опасная глухота

Моргенштерн

Парадигму "Можем повторить!", которая поначалу воспринималась властями как разухабистая патриотическая удаль, уже даже "наверху" стали критиковать. Видимо, постепенно приходит осознание масштаба людского горя, в которое предлагалось ещё раз окунуть уже нынешние поколения россиян.

На фоне обнищания граждан, о котором то и дело в течение пары десятков лет рассказывает президент России, и последствий от ковидных "выходных с сохранением зарплаты" гигантские затраты на всевозможные праздники и правда несколько удивляют.

Многие самостоятельно мыслящие граждане нередко высказываются в соцсетях о постепенной трансформации Дня Победы из шумного праздника в День поминовения многомиллионных жертв чудовищной войны и придания пронзительной камерности этой исторической дате. Примерно таким образом этот день и отмечали в советское время, повторяя как горькую молитву: "Лишь бы не было войны!"

При всей кажущейся одиозности образа Моргенштерна и формулировок, за которые он извинился, не стоило бы забывать, что этот исполнитель один из самых популярных в России, которого слушает молодёжь. Да и он сам — та самая молодёжь, которая мыслит трансгранично и отличается свойственным ей максимализмом и превалированием гуманистических начал.

Рэпер просто высказал свою точку зрения, не умалив при этом подвига советского народа в Великой Отечественной войне. Предложил в очередное "непростое время" государству жить по средствам и не забывать про ныне живущих людей, в том числе и вечно ждущих улучшения жилищных условий и материального достатка оставшихся ветеранов ВОВ.

Разумеется, его высказывания теперь можно без особых усилий подогнать под законы об оскорбляющихся по любому поводу, но ведь подобная категоричная и показная глухота властей и привела в конечном счёте к Великой русской революции, когда били красных, пока не побелеют, и белых, пока не покраснеют.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.