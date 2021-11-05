Парфюмер: чтобы быть успешным, нужно нравиться как можно большему количеству людей

Как восстановить обоняние после коронавируса, как и зачем выбирать идеальные духи и почему у женщины в коллекции должно быть много ароматов, рассказала главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой советский и российский парфюмер, основатель школы парфюмерного мастерства и автор эксклюзивных ароматов Жанна Гладкова.

Доверяйте интуиции

— Жанна Анатольевна, мы с вами 10 лет назад разговаривали, вы сказали, что различаете 8400 запахов. Сейчас, наверное, их стало больше?

— Нет. Это то количество душистых веществ, которые были синтезированы человеком. То есть всё, что имеет молекулярный вес меньше 400. Пока больше не сделано.

— При коронавирусе пропадает обоняние. Как это можно компенсировать? Как вернуть? Как из этого выбраться?

— Я сама это пережила. У меня пропадало обоняние и даже было ощущение, что всё закончилось. Я даже думала позвонить девочкам, чтобы они разобрали лабораторию, чтобы ничего не пропало.

Это происходит не с обонятельными мембранами, а с головным мозгом, с центром обоняния. Обонятельные и вомероназальные мембраны не страдают. Но страдает ощущение человеком мира. Ведь то, что мы с вами видим вокруг, это только отражение эмоций. Если эмоции подавлены, рисуют нам картинки печальные, то таким человек и становится.

Когда ты себя настраиваешь на позитивный лад, пытаешься почувствовать больше радости, то перенастраиваешь мозг, даешь ему импульс счастья. Ведь мы сгустки энергии — отрицательной и положительной. Что мы в себе культивируем, такими и предстаем миру.

Вирус старается нас утащить в негатив, а мы должны сопротивляться:

наблюдать за облаками,

нюхать цветы,

придумывать образы,

смотреть прекрасные картины,

читать хорошие книги.

Эволюция человеческая основана на желании нравиться, быть привлекательным. Если в себе это культивировать, то гораздо быстрее восстанавливается обоняние, желание жить, ощущение радости жизни. Так как парфюмерия наиболее тонко влияет на эти процессы, то вдыхать, вдыхать, вдыхать ароматы.

Человеку, чтобы поправиться, нужна радость: вкусная еда, улыбки окружающих, интересные, смешные фильмы. А бывает, абсолютно здоровый человек может умереть от горя. Отрицательная энергия — это подстёгивающий элемент, чтобы мы шли в высоту.

— У некоторых женщин только одна упаковка духов на все случаи жизни. Это неправильно?

— Это неправильно. Она же не ходит в одной и той же одежде. А аромат — это отражение внутренней сущности. Когда мы вводим в гармонию внешность воссозданную и внутренние ощущения, это и есть красота. А если у неё один аромат, она не меняется ни внешне, ни внутренне? Такого быть не может.

— Как подобрать для себя подходящие духи?

— Как правильно выбрать? Вот вы увидели человека и влюбились. Энергия пошла. Выбирать аромат нужно, как любовь. Если вы нанесли на блоттер, и у вас аж в горле начинает стучать, вы думаете "ой…", то это показатель.

Внутренний голос Бога в нас — это интуиция. Если она говорит, что это надо попробовать, то она не просто так это говорит.

Затем наносите на запястье: при соединении с кожей происходят необъяснимые изменения, и появляется аромат. У вас возникает ощущение радости, вы начинаете улыбаться.

Ещё такой момент. Когда аромат дорого стоит, обычно думают: ой, там, наверное, слёзы единорога или кровь девственницы. Ничего там нет, там то же самое, из чего делается всё остальное. Это я вам как парфюмер говорю.

Любая композиция за любую цену сделана из одного и того же.

Надо выбирать то, от чего забилось ваше сердечко. Даже не реагируйте, что это дешёвый бренд. Доверяйте только своей душе. Представьте, вы встречаете человека, а вам говорят: "Да ты что? Он такой козёл, у него машины нет. Зачем он тебе нужен?" А вы жить без него не можете. Если вы разрушите свою любовь, выйдете за богача, вы даже не сможете с ним любовью заниматься, потому что вам будет противно. И вы аромат этот не будете носить, только потому, что он такой дорогой. Он вас не украсит, а разрушит.

— Бывает, что духи испортились, изменили запах?

— Да. Это в основном за счёт активного кислорода происходит. Но не надо до этого доводить. Никогда не выбрасывайте упаковку. Поток света с кислородом дают свободный радикал, который может всё разрушать. Поэтому лучше в затемнённом месте или в упаковке держать. При комнатной температуре. И больше двух-трёх лет не хранить. Не покупайте большие объёмы. 30 мл — это прекрасный объём для женского аромата. Вы совершенно спокойно сможете его использовать до этого печального момента.

Аромат прекрасного цветка

— Статус человека определяется его красотой и привлекательностью. Парфюмерия создаётся, чтобы нравиться. Потому что для человека, который нам нравится, мы сделаем всё.

Если ты хочешь быть успешным, ты должен нравиться как можно большему количеству людей.

— Правильный аромат — сплошной альтруизм. Окружающим запах приятен, но сам человек не чувствует на себе духи, которые ему нравятся. С чем это связано?

— Когда мы с вами что-то наносим на кожу, идёт информация в обонятельный центр мозга.

Энергетически не совпадающий с нами аромат не усиливает, а разрушает вас. То есть вы выглядите хуже, чем до нанесения этого аромата.

Если аромат соответствует энергетически вам сиюминутно, обонятельный центр говорит, что всё хорошо, и отключается. Поэтому вы не слышите запах. Точно так же, как мы не слышим запах собственного тела, если всё нормально. Только появление болезненных моментов сразу даёт аромат. Если мы чувствуем аромат целый день, мы напрягаем обонятельный центр, не даём ему отключиться, и он нам отомстит, устроит:

головную боль,

аллергию,

неприязнь окружающих.

Аромат должен стать вашим запахом. Цветок, источающий красивый аромат, всегда привлекает. Когда аромат с вами слился, он усиливает энергию вашей привлекательности.

Или, допустим, подходит человек, одет от кутюр, всё на месте, но источает зловоние. Потому что если она надела не свой аромат, он превращается на ней в зловоние. Говорят: "У неё такие духи противные". Просто они ей не подходят.

Когда вы, как вам кажется, не слышите этот аромат, то через вомероназальные пазухи, которые запах партнёра чувствуют (современная парфюмерия — это на 60-70% мускусно-амбровые вещества, и это круче, чем "Виагра"), вы всё равно его ощущаете, и на вас это действует.

И тогда женщина начинает гнуть спинку, смотреть другими глазами, по-другому двигаться. Это очень важный момент.

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