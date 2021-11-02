Самые презираемые женские профессии в СССР

В СССР, где не было частного капитала, рейтинги различных профессий несколько отличались от нынешних. Так, существовали специальности, на которых работали преимущественно женщины, и которые считались непрестижными в силу низкой оплаты или квалификации работниц.

Уборщица

Пожалуй, не было в Советском Союзе более презираемой профессии, чем уборщица. Считалось, что туда идут неудачницы, которые ничего не умеют в жизни, кроме как возить тряпкой по полу. Да и зарплата у уборщиц даже по советским временам была копеечной.

Дворничиха

Профессия дворника являлась чуть более престижной, чем профессия уборщицы. Работа была, пожалуй, тяжелее — ведь зимой приходилось расчищать снег. Зарплата тоже была небольшой, правда, иногда дворнику как работнику ЖЭКа полагалась служебная квартира.

Чернорабочая

В СССР всячески превозносился рабочий класс. Но в основном это касалось непосредственно производственных профессий. Например, перевыполнившая план ткачиха могла стать героем труда и даже депутатом. А вот к женщинам, выполнявшим так называемые чёрные, малоквалифицированные работы, например, укладку асфальта или шпал, это не относилось. Работа была очень тяжёлой, а получали такие работницы меньше, чем те, кто работал на станках.

Продавщица

За прилавком в СССР чаще всего стояли женщины. Профессия продавца была лишь немногим почетнее, чем профессия дворника или чернорабочей. Считалось, что в торговлю идут те, у кого не хватает мозгов, чтобы учиться. Да и оклады были не ахти. Но всё это в советскую эпоху с лихвой компенсировалось доступом к дефицитным продуктам и товарам. Продавцов не слишком уважали, но многие старались с ними дружить, чтобы иметь возможность доставать дефицит.

Почтальонша

Почтальоны получали гроши за ежедневное таскание тяжёлых сумок с почтой и пенсией. Ведь в советские времена люди выписывали доступную прессу пачками, активно писали друг другу письма, а пенсию разносила именно почта. Правда, был один плюс — работали почтальоны обычно только до обеда.

Медсестра

Считалось, что в медучилище идут те, кому не хватило способностей для учёбы в вузе. Хотя многие медицинские сёстры были по-настоящему квалифицированными и иногда знали больше врачей, зарплаты у них были небольшими, и в советском обществе данная специальность не котировалась. Хотя услугами медсестёр активно пользовались и в частном порядке, например, нанимая их ставить уколы или ухаживать за больными родственниками.

Воспитательница в детском саду

В советские времена, чтобы стать воспитательницей, достаточно было окончить дошкольное отделение педучилища или годичные курсы. Платили воспитателям копейки, а работать с детьми было нелегко. К тому же, по работе приходилось постоянно писать отчёты, искать подходы к трудным детям и их родителям, дрожать перед заведующей и различными комиссиями… В общем, шли в эту профессию либо по призванию, либо если не было других вариантов.

Нянечка

Нянечки были повсюду — в больницах, детских учреждениях, санаториях, и выполняли там самую неквалифицированную работу — мыли полы, разносили еду… Зарплаты у них были кот наплакал, правда, частенько они имели доступ к остаткам пищи на кухне, а в больнице подрабатывали уходом за лежачими пациентами.

Повариха

При всех мало-мальски крупных учреждениях имелись столовые и буфеты, а значит, и повара. Получали они мало, но всегда имели возможность брать домой продукты, чаще всего — бесплатно.

Домработница

Домработниц в СССР особенно не уважали, так как считали обслугой. Ведь для того, чтобы готовить, стирать и убирать, не нужно было заканчивать даже техникум. Чаще всего домработниц нанимали обеспеченные интеллигентные семьи. Одно время их было принято брать из деревни: деревенские девушки охотно ехали в город за "лучшей жизнью" и не имели особых амбиций. Некоторые домработницы всю жизнь работали в одном доме и практически становились членами семьи.

Сегодня ситуация изменилась. В эпоху капитализма продавец-консультант в бутике, медсестра или нянечка в коммерческой клинике, воспитатель в частном детском саду или домработница в богатой семье могут зарабатывать больше, чем, например, преподаватель государственного вуза или журналист. И нередко в эти профессии идут даже женщины с высшим образованием.

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