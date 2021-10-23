Зачем разглядывать зубы дарёного коня: традиции и суеверия

Подарки люди начали дарить друг другу с незапамятных времен. Слово "дарить" происходит от русского "дати". На латыни оно звучит сходно — "даре", на греческом — "дидоми", на древнеиндийском — "дадати". С подарками связано множество историй, легенд, пословиц и поговорок.

Дарёный конь

Древняя мудрость гласит, что следует "бояться данайцев, дары приносящих". Это связано с мифом о деревянном коне, подаренном троянцам спартанцами. Внутри статуи, оставленной у ворот Трои, спрятались спартанские воины, которые, как только "подарок" оставили без присмотра, выбрались наружу и открыли городские ворота для своей армии.

Самая распространённая поговорка о подарках звучит так: "Дарёному коню в зубы не смотрят". Дело в том, что раньше качество и возраст лошадей определяли по зубам, конь являлся весьма желанным подарком, и мог стоить столько, сколько сегодня стоит автомобиль. Но если лошадь была старой или больной, то ценность подарка, конечно, снижалась. Однако разглядывать её зубы, если она была получена в дар, считалось неприличным.

Считается, что впервые известную поговорку употребил в IV в. н. э. христианский богослов Евсевий Софроний Иероним. В его версии она звучала так: "Не смотрите дарёному коню в рот". В наши дни это выражение имеет иносказательный смысл: не стоит ждать многого, если вы получили что-то бесплатно.

В русском языке есть и другие высказывания с аналогичным смыслом:

"Дар не купля: не хаят, а хвалят";

"Дан мосол, хоть гложи, хоть лижи, хоть на завтра положи!";

"Будешь дарить — станем хвалить; не будешь дарить — станем корить";

"Чем дарят, тем не корят";

"На малом не взыщите, большого не ищите";

"Всяк дар в строку";

"И малый подарок не наклад";

"Дома-то и не голод, да подарок дорог";

"Не дорог подарок, дорога любовь".

Ещё существует давняя рекомендация: "Дают — бери, бьют — беги".

Немало известных деятелей затрагивали тему подарков:

"То, что куплено, — дешевле, чем подарок", — писал М. Сервантес. "Если можешь сделать подарок, то не медли с этим, помня, что обстоятельства переменчивы", — советовал Демокрит. "Я делаю подарки матери, а думаю о дочери", — говорил И. Гёте.

Подарочные приметы и суеверия

Считается, что некоторые подарки дарить вообще нельзя: скажем, жемчуг или носовые платки — к слезам, подаренное зеркало может отобрать красоту, ножи или вилки — к ссоре, и т. п. Чтобы ничего не случилось, рекомендуется отдать за подарок хотя бы символические деньги.

Раньше говорили, что подарки нельзя передаривать или избавляться от них. Но в наше время люди получают массу совершенно бесполезных презентов, и это поверье стало совершенно неактуальным.

Ещё считается неприличным разворачивать подарок сразу — мол, необходимо дождаться ухода гостей. В этом есть своё рациональное зерно.

Во-первых, если подарок не понравится, это сложно будет скрыть.

Во-вторых, если гости увидят подарок, то никому из присутствующих его позднее уже не передаришь.

Подарки и культ личности

Иосиф Сталин

Человечество дарит подарки по самым разным поводам: на день рождения, свадьбу, различные праздники, а то и просто так. Чем известнее и популярнее личность, тем больше подарков она получает.

В 2006 г. в Москве состоялась выставка "Дары вождям". На ней можно было увидеть многочисленные презенты, которые некогда преподносили руководителям нашего государства.

Рекордсменом по количеству полученных подарков оказался, конечно, Иосиф Сталин, к своему 70-летию получивший презенты со всех концов нашей необъятной планеты. К примеру, поляки одарили вождя всех народов увесистым телефонным аппаратом с наушником, стилизованным под молот, и микрофоном в виде серпа… Фривольничающие французы прислали пару деревянных сабо с барельефами Сталина и Ленина. Если башмаки стояли на месте, то вожди смотрели друг на друга, а при ходьбе каждый словно стремился вырваться вперед. К обуви прилагалось блюдо с изображением Сен-Жюста — самого кровавого вершителя Великой французской революции, по сравнению с которым даже знаменитый Робеспьер — кисейная барышня…

Умельцы из одной воинской части изготовили чернильный прибор из стреляных разнокалиберных гильз. А военнопленные — стол из ценных пород дерева. Правда, вряд ли по собственной инициативе… Маленькую ореховую трубку, презентованную американскими шахматистами, украшали резные фигурки, изображающие Сталина и Рузвельта, сидящих друг напротив друга за шахматной доской. От студентов Тбилисской Академии художеств вождь получил огромную фарфоровую вазу, рельефы на которой иллюстрировали основные этапы его жизни. Среди подарков было немало туркменских и азербайджанских ковров ручной работы и панно, изготовленных воспитанниками детских домов, с вышитыми гладью портретами Сталина. Наши бесхитростные соотечественники изготовили даже портрет Сталина из авиационных гаек и болтов.

В составе экспозиции были подарки и сталинским преемникам. Хрущёву в своё время преподнесли лампу в виде кукурузы, а Брежневу — его собственный портрет, выполненный из сахара.

Впрочем, это далеко не самое оригинальное изображение советского вождя. На той же выставке были представлены извлечённые из хранилища портреты Ленина, изготовленные из табачных листьев, шкуры молодого жеребёнка, почтовых марок, лоскутов и даже человеческих волос. Кстати, многое дарилось действительно от чистого сердца.

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