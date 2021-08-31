В "Роскосмосе" стали проверять сотрудников на полиграфе

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в рамках борьбы с коррупцией занялся "зачисткой" родственных кланов в госкорпорации.

Экспертиза добропорядочности

Дмитрий Рогозин рассказал общественности, что в "Роскосмосе" при назначении на любую значимую должность сотрудников пропускают через полиграф:

"Кандидатам задаются два вопроса: первый касается его экономической добропорядочности, второй — его добропорядочности как гражданина. Эта история была введена по моему решению, она позволяет отсеивать людей, которые странно отвечают на поставленные вопросы. Поэтому гигантскую работу за последние годы провела эта система, в основном очистив от людей, которые использовали бюджетные средства и своё властное положение для самообогащения или продвижения родственников. Сейчас мы также практикуем избавление от родственных кланов. Мне докладывают, если такое имеет место".

Об эффективности прорывного лайфхака Дмитрия Рогозина свидетельствуют периодические сообщения Следственного комитета России об очередном коррупционном скандале в госкорпорации.

Верно, полиграф способен уловить волнение испытуемого, когда тот откровенно врёт, но, как в своё время рассказывал один ветеран КГБ СССР, который проработал много лет в самом "логове" американской разведки, он неоднократно проходил через эту процедуру и ни разу не попался. Говорил, что просто верил в то, о чём врал.

Судя по тому, как скоро ложь об "экономической добропорядочности" стала мейнстримом, то и обладатели роскошных особняков в окрестностях Москвы, на южных окраинах России и за её пределами за годы сумели уверовать, что пользовать государственные средства — это нормально. А когда это стало нормой, то и ни один мускул не дрогнет, когда в опросник для прохождения полиграфа включат прямые вопросы, требующие однозначного ответа — "да" или "нет".

Удар по кумовству

Борьба с родственными кланами — давний приём маркетинговых коммуникаций. Им пользуются со времён первой коррупционной схемы, рождённой человечеством. В Советском Союзе тоже проводили подобные кампании, но всё больше для публики, которая жаждала ощущения, что некая справедливая "железная рука" способна вычистить, как Дмитрий Рогозин, всю кумовскую скверну из стройных рядов отечественной номенклатуры.

Однако, на деле "большие" начальники как пристраивали родственников на "тёплые" места, так и продолжают это делать, попутно во всеуслышанье заявляя о борьбе с клановой протекцией.

Правда, вполне может статься, что хейтеры напрасно мечут гневные посты по теме родственных кланов в социальных сетях. Последние десятилетия показали, что дети представителей отечественной правящей политической элиты и сознательной номенклатуры удивительным образом оказываются настолько талантливыми, что назначаются на должности от глав компаний с государственным участием до министров.

Да и как можно заподозрить представителей номенклатуры в кумовстве? Вот и Дмитрий Рогозин не верит в гуманоидных инопланетян, но и не исключает их существования:

"У меня нет никаких фактов, чтобы в это верить. Но, если говорить о моих личных убеждениях, я считаю, что вселенная бесконечна и во времени, и в пространстве, поэтому бесконечным может быть шанс существования жизни во Вселенной".

Тем не менее, с коррупцией как-то надо бороться и демонстрировать общественности свою решительность. Возможно, в пылу неравной битвы с хищениями и семейным протекционизмом полетят и головы представителей действительно настоящих трудовых династий, но это уже будет рассматриваться как естественные издержки.

Заявленный Рогозиным процесс фильтрации кадров несколько походит на то, как российский модуль "Наука" вертел на орбите МКС. Вроде бы ничего особенного не происходило, и станция работала. Все, по счастью, живы и какое-то движение тоже присутствовало. Ровно так и с кадровыми издержками, которые как множащиеся трещины на отечественном сегменте "Заря" Международной космической станции, вроде бы, опасны, но погоды пока не делают.

Педагогическая наркология

Глава "Роскосмоса" в который раз продемонстрировал своё умение трансформировать проблему в успех. Теперь мало кто скажет, что руководство госкорпорации не уделяет внимание проблеме кумовства. Тут Дмитрий Олегович, бесспорно, указал ориентир для действий на упреждение.

В этом плане, как сообщил один из популярных Telegram-каналов, главному врачу одного из наркодиспансеров Бурятии ещё очень далеко до таланта предвидения Дмитрия Рогозина, который недавно предложил расстреливать коррупционеров.

Главврач наркодиспансера Андрей Михеев устроил свою супругу к себе на работу и даже придумал для неё новую должность — заведующей отделением профилактики, медицинского психолога. Жена Михеева Лариса Сансанова по профессии учитель, не имевшая ни малейшего отношения к медицине, вдруг стала врачом. Но на беду главврача Михеева, как сообщил тот самый Telegram-канал, Росздравнадзор не дремал и начал проверку:

"Михеев утверждал, что жена пациентов не принимает, а работает со СМИ и всякое такое, но должностные инструкции (за его же подписью) доказали обратное. Суд главврачу тоже не поверил — он получил выговор, диспансер — штраф, а Сансанова — увольнение".

Подобные трансформации случались, и не раз. Одна знакомая врач-стоматолог рассказывала, как к ней пришла её давняя знакомая и попросила научить сверлить зубы. Поинтересовавшись, для чего ей это понадобилось, та ответила, что муж ей купил стоматологическую клинику, а она с детства мечтала стать стоматологом.

Другой мой знакомый с юности мечтал стать полковником и выйти на пенсию в 40 лет. Любимая тёща, в ту пору немалая "шишка" в МВД, помогла зятю и тот в одно мгновение из менеджера зала продуктового магазина стал экспертом-криминалистом. Сам он к этому относился поначалу с юмором и сугубо прагматически. Потом втянулся. Стал ли он в итоге полковником, как мечтал, и вышел ли в 40 лет на пенсию, история умалчивает.

Может и правда, Дмитрий Рогозин справится с коррупцией и кумовством в отдельно взятой госкорпорации, чтобы стать примером "добропорядочности как гражданина", тем самым посрамив своих хейтеров. Если, конечно, внезапно не прилетят гуманоидные инопланетяне и всё опять не испортят.

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