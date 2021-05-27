Историк: Региональные учебные пособия по истории сильно отличаются от федеральных

Какие проблемы со школьными учебниками и программами удалось решить в последнее время? Почему претензии остаются? Как можно решить эти вопросы? Как гармонизировать региональную и общероссийскую историю? На эти и другие вопросы ведущего "Правды.Ру" Игоря Буккера ответил заместитель директора ИРИ РАН по научной работе, доктор исторических наук Сергей Журавлев.

Читайте начало интервью:

Система школьного образования излишне бюрократизирована и усложнена

Сергей Журавлев: нужна дебюрократизация школы

— Сергей Владимирович, какие основные претензии к школьным учебникам? Почему так получается? Что и как надо менять?

— Проблема заключалась в том, что только в 2014 году был принят историко-культурный стандарт. Уже после этого были разработаны несколько линеек новых учебников по этому стандарту. А внедрялись они в школах уже в более поздний период.

Творчество без двоякости

Поэтому так получилось, что часть школьной программы тогда проходила по старым учебникам, которые были, к сожалению, не очень высокого качества. Теперь учебники, конечно, стали получше, но и к ним у меня с профессиональной точки зрения есть некоторые претензии и вопросы.

Но особенно много претензий и вопросов — даже не к учебникам, а к другим составляющим учебно-методического комплекса. Например, должны быть качественные карты и атласы, рабочие тетради, в которых задания даются.

Всё это в большей степени должно быть нацелено на развитие творческих способностей. В тоже время не должно быть настолько категорических ситуаций, когда на прямо поставленный вопрос можно ответить и так, и эдак, и оба ответа будут правильными.

Сейчас такие ситуаций, к сожалению, есть. Я сам в рабочих тетрадях, например, это видел. Обо всём этом должен идти обстоятельный разговор в профессиональной среде — среди ученых, и, безусловно, педагогов. Для этого нам надо наладить более тесный контакт. Это было бы очень хорошо.

— В советское время была всеобщая унификация. Учебники были одинаковы во всех школах страны. Потом пошел разнобой, теперь вводятся единые стандарты и определённые линейки учебников. Какие в этом плюсы?

— Действительно, начиная с 1990-х годов, после того, как советская система школьного образования была отреформирована, стало очень много разных учебников, и каждая школа, даже каждый учитель практически мог выбирать учебник, который ему нравился.

Сейчас, когда мы сделали единый историко-культурный стандарт, в его рамках было подготовлено несколько линеек. Первоначально было утверждено три линейки. Сейчас, насколько я знаю, принимается четвертая линейка учебников.

Школы имеют возможность выбрать из этих четырех линеек один из учебников. Это — хорошо. В них есть разные акценты, но принципиальных различий, конечно, немного.

Просто в одном учебнике больше внимания уделяется, например, повседневной жизни, быту людей в разные эпохи, а в другом учебнике больше представлена политическая история. На мой взгляд, это — плюсы. Всё-таки делать так жестко, как было в советской школе — только один учебник, думаю, не стоит.

Региональное образование

У нас, конечно, есть проблемы с региональным образованием, потому что региональные программы предполагают, что, помимо федерального учебника, еще есть курсы краеведения и, скажем так, региональной истории.

То есть, в чеченских школах, например, помимо федерального компонента — истории России в целом, — проходят еще историю Чечни, в Крыму — историю Крыма, естественно, московские школьники изучают историю Москвы, москвоведение и так далее.

Но при этом очень часто возникает такая проблема, что программы и учебные пособия по региональной истории не вполне состыковываются и во многих трактовках отличаются от федеральных учебников.

Региональные учебные пособия не проходят экспертизу в Академии Наук и в РАО, а федеральные учебники, естественно, проходят эту централизованную экспертизу. Вот это — тоже серьезная проблема, над решением которой необходимо думать.

Гармонизация и призма

При подготовке к сдаче ЕГЭ и поступлению в ВУЗы школы всё-таки ориентируются на федеральный компонент. Региональная история — это дополнение к федеральной, но важное дополнение.

Потому что на основании близкой каждому ученику местной истории очень часто делаются глобальные выводы, общероссийская история преломляется сквозь призму местного материала. Поэтому здесь, конечно, гармонизация необходима.

Мы в Институте российской истории пытались гармонизировать эти вещи и сделать так, чтобы общая история воспринималась всеми народами нашей страны как своя. Но это — достаточно сложно сделать.

Когда шло обсуждение историко-культурного стандарта, очень горячие дискуссии были в научной среде и в интернете. Все спорили, как всё это лучше сделать? Как и какие события лучше отразить?…

Все конструктивные предложения мы рассматривали очень внимательно и реагировали на них, пытались сделать так, чтобы это была действительно общая история всей нашей страны.