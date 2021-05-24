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Автор Игорь Буккер

Система школьного образования излишне бюрократизирована и усложнена

Общество

После критики президента России школьных учебников Министерство просвещения России их проверило и сообщило, что половина из проанализированных программ не в полной мере отражает события Великой Отечественной войны. В Государственной Думе отметили, что российская наука испытывает критический недостаток в финансировании. О других злободневных проблемах нашего образования и многом другом ведущему "Правды.Ру" Игорю Буккеру рассказал заместитель директора Институт российской истории РАН по научной работе, доктор исторических наук Сергей Журавлев.

Система школьного образования излишне бюрократизирована и усложнена

— Сергей Владимирович, российская наука уже давно находится чуть ли не на грани фола, потому что финансируется крайне недостаточно. Недавно это и в Думе отметили. По расходам ВВП на науку Россия занимает чуть ли не 100-е место. На это указал глава профильного комитета Госдумы Вячеслав Никонов.

Недавно в Послании Федеральному собранию Владимир Путин отметил, что в некоторых школьных учебниках истории не сказано даже про Сталинградскую битву. После этого началась массовая проверка учебников. Но есть и другая точка зрения.

Про Сталинградскую битву в общем и целом все и так знают, а в короткий курс программы впихнуть всё просто нереально и невозможно. Приходится чем-то жертвовать. По вашему мнению, как можно выйти из этого положения? Какими должны быть учебники?

— Ситуация на самом деле — очень сложная. Трудно винить авторов учебников, поскольку перед ними поставлены конкретные задачи. Трудно винить учителей, поскольку они находятся в ситуации, когда втиснуть гигантский по хронологии, по проблематике курс необходимо в очень ограниченное количество часов.

Приоритеты

Поэтому вопрос заключается в приоритетах: какие у государства, у общества на сегодняшний день приоритеты. Понятно, что школа, школьное образование ориентировано и на знания, и на воспитание человека.

Нужно оптимально совместить две эти составляющие, чтобы одновременно школа знания давала и одновременно эти знания воспитывали определенные качества человека.

Естественно, среди этих качеств должны быть патриотизм и любовь к Родине, но одновременно и самостоятельное мышление, потому что молодой человек должен уметь анализировать, критически осмысливать ситуацию и источники.

В принципе, всё то, что мы имеем сейчас и ориентировано именно на раскрытие потенциала молодого человека, школьника. Здесь есть возможность у учителя проявить свои творческие способности.

Конечно, проблем в школе тоже много. На мой взгляд, одна из главных — это чрезмерная бюрократизация школьного образования. Даже если сравнивать с советской эпохой, то мы имеем сейчас этого больше.

Стандарты

Ученые, в том числе мы — ИРИ — непосредственно участвовали в создании историко-культурного стандарта по истории России. Там действительно заложены основные темы, которые должны получить освещение в школьных учебниках, основные даты и имена.

И мы должны были, конечно, сделать всё, чтобы это соответствовало исторической достоверности на уровне мировых стандартов. Это мы, собственно говоря, и сделали.

Я еще раз внимательно просмотрел действующий сейчас историко-культурный стандарт, на основе которого составляются все остальные документы Министерством просвещения.

Там есть Сталинградская битва, естественно, оборона Брестской крепости и городов-героев, героизм советских людей, проявленный в ВОВ, Ялтинская международная конференция и судебные процессы над нацистскими преступниками.

В общем, всё, что сейчас в прессе обсуждается активно, в историко-культурном стандарте есть. Последняя его версия в конце 2020 года утверждалась Министерством.

Уровни

  • Это — первый уровень, в котором непосредственное участие принимают историки, ученые.
  • Следующий уровень — на основе этого стандарта разрабатываются линейки учебников.

В линейке учебников закладываются типовые характеристики: основные события и даты. Как правило, авторами учебников тоже выступают ученые.

  • А дальше уже начинается то, что от нас, к сожалению, не зависит — разработка так называемого учебно-методического комплекса и общефедеральных стандартов образования, так называемые ФГОС.

Это относится к методической работе школ. Делают это специалисты в области педагогики. Такие общие вещи для всех школ тоже хорошо известны, они доступны, их утверждают тоже в Министерстве.

Школа и учитель

Каждая школа, а точнее каждый учитель, на основании этих общих базовых программ составляет свою учебную программу непосредственно для обучения школьников.

Он, конечно, учитывает и историко-культурный стандарт, и те учебники, которые школа выбирает для обучения истории, учитывает и всевозможные рекомендации, которые идут от Министерства.

Но, тем не менее, у учителя при разработке этих рабочих материалов, рабочих программ имеется довольно большая возможность для проявления творчества, естественно, в рамках того узкого круга учебных часов, которые выделяются на историю в принципе в школе. Это, конечно, хорошо.

Здесь мы сталкиваемся с ситуацией, когда речь идет об учителе, который заинтересован в том, чтобы дать интересный, творческий материал, сочетать обязательную сторону школьной программы, которая сдается в ЕГЭ, и одновременно дать какой-то дополнительный материал, который заинтересует ученика и может каким-то образом расширить его представления.

Вот такая творческая жилка заложена, но возможности упираются в то, насколько загружены учителя, будут ли они творчество проявлять или нет, и в какую сторону это творчество будет проявляться.

Мне кажется, что никакого контроля до недавнего времени не было над этими рабочими программами, которые учителя сами составляют. Теперь, судя по информации СМИ, Министерство просвещения проверило примерно 2700 вот таких рабочих программ в школах, ученики которых на ЕГЭ показали невысокие знания.

Вообще у нас сейчас создана излишне сложная многозвенная система школьного образования.

Видимо, надо бы как-то ее минимизировать, поскольку уж слишком она многозвенная. И, естественно, контроля серьезного на данном этапе добиться довольно сложно.

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Редактор: Юрий Кондратьев, Куратор: Наталия Красовская
Темы учебники образование история россии сергей журавлев
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