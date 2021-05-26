Сергей Журавлев: нужна дебюрократизация школы

Министерство просвещения России является заложником общего процесса происходящего в нашей стране. Все мы существуем не в вакууме, а очень взаимосвязаны. Поэтому в школьной системе и программах за последние годы также накопилось много недостатков и перекосов. От этого надо избавляться. Обо всем этом и многом другом ведущему "Правды.Ру" Игорю Буккеру рассказал заместитель директора ИРИ РАН по научной работе, доктор исторических наук Сергей Журавлев.

Читайте начало интервью: Система школьного образования излишне бюрократизирована и усложнена

— Сергей Владимирович, вы сказали, что сейчас система школьного образования — очень сложная — многозвенная и излишне бюрократизированная, и хорошо было бы её минимизировать. Зачем Министерство образования создало такую систему и почему не может её упростить?

— Я понимаю ситуацию, в которой оказалось Министерство, поскольку оно является заложником того процесса, который шел у нас в течение предшествующих 30-ти лет.

Я учился в советской школе и знаю учителей, которые преподавали историю в советской школе и в современной школе преподают. Они тоже могут сравнивать. И многие из них говорят, что были, конечно, свои плюсы и минусы, но всё-таки надо возвращаться по возможности к прежней системе.

Первое и самое главное — нужна дебюрократизация школьного образования. Сейчас уж слишком много всяких отчетов, планов, документации, директивных материалов приходит учителю. Он просто обложен бюрократической машиной со всех сторон.

— На бюрократизацию жалуются и в здравоохранении, и в органах внутренних дел, она — везде. Как от этого избавиться?

— Да, с одной стороны, цифровизация дает нам возможность освободиться от бумажной процедуры, но, с другой стороны, всевозможные новые электронные формы, которые заполняет учитель, к сожалению, очень часто дублируются. Поэтому система отчетности и плановости требует очень существенного пересмотра.

Также большая проблема в сложности самой системы — она состоит из многих звеньев. Кроме того, у нас же есть разные школы. Есть всевозможные специальные школы, которые обучаются по своим особым программам.

Вся эта сложность, многозвенность и многослойность создаёт очень много проблем. Каким-то образом это обязательно надо минимизировать, может быть, отчасти взяв за пример советский опыт, вернувшись, хотя бы в основе, к той системе.

Личность учителя

Мне кажется, что очень много всё-таки зависит от личности учителя. Никуда мы от этого не денемся. Если учитель пользуется авторитетом, если он заинтересован в том, чтобы давать знания, если это творческая личность, то это — очень хорошо.

Тогда ученики будут любить Родину и знать предмет, они будут заинтересованы, чтобы дальше по жизни, уже после выпуска из школы, воспринимать информацию о нашем прошлом соответствующим образом, критически мыслить и правильно делать выводы.

Но если мы реально хотим двигаться вперед, развивать и совершенствовать наше образование, нужен комплексный подход. Недостаточно проверить 2700 рабочих тетрадей и сказать, что 70% из них имеют недостатки и требуют корректировки, в том числе, с точки зрения освещения ВОВ.

Образование учителей

Нужно обратить внимание и на образование учителей в педагогических ВУЗах. Не секрет, что у нас, к сожалению, очень маленький процент выпускников педагогических институтов идет работать в школу. Из этого процента, который идет работать в школу, учителей новаторов, творческих личностей — тоже не так много.

Нам нужно повышать престиж профессии учителя в обществе. В последнее время это уже делается, но нужны еще дополнительные меры, плюс к этому, конечно, нужно что-то делать с оплатой труда учителя.

Все мы уже говорим, даже кричим о том, что зарплата в московском регионе, в крупных городах порой в разы выше, чем в небольших сельских или районных школах. Не должна быть такая разница, такое различие.

Но не только зарплатой единой. Престиж профессии учителя необходимо повышать не только материальными факторами. Есть другие механизмы — моральные. И, конечно, государство и Министерство может делать больше в этом плане.

Сейчас уже делается немало, но можно подумать над еще большим количеством такого рода мер. Надо, начиная с улучшения образования учителей и образовательных программ, идти дальше по цепочке вниз, учитывая весь комплекс школьного образования. Это — единая связка.

Комплекс и стандарт

К составлению историко-культурного стандарта и учебников ученые, в том числе историки, сейчас только на этих первых двух этапах привлекаются. А далее, когда речь идет уже о методике, разработчики историко-культурного стандарта и учебников не участвуют в разработке хрестоматий и других материалов, учебно-методического комплекса в целом.

Хотелось бы, конечно, чтобы ученые привлекались и к этой работе. Если они являются авторами учебников, а это — основная часть учебно-методического комплекса, то на мой взгляд, они должны быть причастны и к разработке других составляющих.

Понятно, что этим они должны заниматься вместе с учителями и методистами, с профессионалами в области преподавания истории в школе. Я уверен, что в Министерстве это прекрасно понимают и будут это делать.