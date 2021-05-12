У казанского стрелка "крышу сорвало" не вдруг. Были "звоночки"

Страшная трагедия в Казани, где 19-летний парень, возомнивший себя богом, взял ружьё и пошёл убивать учеников гимназии, в которой и сам он когда-то учился, никого в России не оставила равнодушным. От рук отморозка погибли девять человек. Семеро из них — дети.

Почти сразу правоохранители выяснили: ружьё Ильназ Галявиев купил на совершенно законных основаниях. У него и лицензия была.

И сразу возникает вопрос: как? Как ему в психоневрологическом диспансере выдали справку о том, что он здоров? Или и в самом деле никаких проблем с психикой у него не было и руководили им какие-то иные, невыясненные пока причины, а поведение на первом допросе и "осознание себя богом" — не более, чем попытка "закосить под дурака"?

В программе "Точка зрения" Игорь Букер искал ответы на эти вопросы с помощью Татьяны Потемкиной, семейного психолога в Центре системной семейной терапии.

— Трагедия, конечно, страшная. И пока информации для того, чтобы делать какие-то выводы — мало. Но вот о чем уже сейчас можно говорить — это о порядке выдачи оружия.

Мы знаем, например, о том, как тщательно подходят профессиональные службы к подбору летчиков. Летчики проходят огромную батарею психологических тестов, потому что берут только людей с уравновешенной нервной системой, которые не склонны к импульсивным проявлениям, не склонны к агрессии.

И, конечно, те люди, которые получают оружие, очевидно, должны быть проверены тщательно, максимально серьезно. И разного рода отклонения или неуравновешенность должны быть поводом для отказов в выдаче лицензии на ношение и в покупке оружия.

Наверное, есть специальные службы, которые могут это как-то регламентировать и определять.

— Про Галявиева знакомые с ним люди говорят как про человека неконфликтного и спокойного. Чего не скажешь, если посмотреть опубликованные кадры первого допроса. Как психолог скажите: может у человека враз "сорвать крышу". Вот так, капитально? И можно ли определить, что от человека могут быть какие-то проблемы, если он получит в руки оружие?

— Есть специальные тесты, которые определяют склонность человека к насилию, свободно плавающую тревожность, то есть тревожность, которая может тоже приводить к определенным сдвигам, сбросам, к каким-то эмоциональным порывам.

Что касается его спокойствия и уравновешенности… Это ведь только фасад.

Никто же не знает, какие процессы происходили у него, например, с сентября 2020 года, когда он стал пропускать занятия.

Что с ним случилось? Обычно, когда резко меняется поведение человека, это сигнал. Либо о том, что у него что-то случилось, либо о начале психического заболевания.

Близких людей это должно насторожить. Как минимум. Я не знаю, какие у него отношения с родными. Выводов делать не могу.

Что же касается администрации и преподавателей колледжа… Парень-то совершеннолетний. Поэтому вмешаться в его личную жизнь они не могли.

"Звоночки", которые были

Как его знакомые могли не заметить постов в Telegram-канале, где он писал, что "он Бог, он всем покажет". Это очень похоже на острый психоз. Или как минимум на какое-то психотическое расстройство.

Почему никто тревогу не забил?

Повторюсь, я не могу делать выводы. Могу лишь предположить на основе тех немногих подробностей, которые есть.

Так вот. Всё, что парень этот писал в соцсети, говорит об одном:

у него была подавленная агрессия, которая является реакцией на какие-то условия жизни;

причем эти обстоятельства не давали ему накопившуюся агрессию выплеснуть.

Вот, как вы выразились, "крышу и сорвало".

Понимаете, если человек боится выразить себя, то, безусловно, у него может накопиться это напряжение. И если какие-то особенности психики или даже не выявленная болезнь подталкивают его к разрядке, то это может быть разрядка очень тяжелая.

Конечно, напряжение, особенно в городской среде, у подростков очень высокое. Очень много информации, которую все мы поглощаем. Не всегда подростки могут эту информацию как-то фильтровать. У них нет этих навыков.

Задача взрослых — научить их справляться со своими чувствами, научиться открыто говорить, просить о помощи, если они чувствуют какое-то напряжение.

Несомненно, во всех учебных заведениях должна быть какая-то служба поддержки, в которую подросток или молодой человек может обратиться.

Должна быть у ребенка — да у любого человека — возможность получить психологическую помощь.