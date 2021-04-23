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Автор Александр Полянский

Олег Нилов: от "Добровидения" — к добровидению и сбережению народа!

Общество

Один из инициаторов фестиваля "Добровидение" депутат Государственной думы Олег Нилов рассказал "Правде.ру" о том, каким планируется фестиваль в мае этого года, о концепции фестиваля и перспективах его развития.

Олег Нилов: от "Добровидения" — к добровидению и сбережению народа!

— Олег Анатольевич, с чем связан перенос в этом году времени проведения VI фестиваля "Добровидение" с осенних месяцев, в которые фестиваль проводился в прошлые годы, на май?

— Осень 2021 года будет временем большой политической турбулентности в связи с парламентскими выборами. И фестиваль "Добровидение" не надо мешать с этими событиями.

Первая ближайшая возможность проведения массового мероприятия, учитывая продолжающуюся пандемию, — конец мая. Надеюсь, что третья волна пандемии коронавируса не вмешается в наши планы — пока прогнозы эпидемиологической ситуации обнадеживающие.

Еще одна причина: хотелось бы отметить 24 мая, День Кирилла и Мефодия — День славянской письменности и культуры, крупным культурным мероприятием, как раз связанным с национальной культурой. Кроме того, 27 мая — День города Санкт-Петербурга. Это еще одна дата, к которой привязан фестиваль "Добровидение" нынешнего года: это подарок на день рождения любимому городу.

— Ну и, наверное, третья причина — альтернатива "Евровидению", которое тоже проходит в мае?

— Нет-нет, с "Евровидением" никак не связано, мы считаем фактор майского "Евровидения" как незначимый, нет цели проводить "Добровидение" в пику ему.

Этот конкурс мало того, что стал, как и многое другое, абсолютно политизирован и управляем, так и находится на последнем издыхании — ему недолго осталось. Конкурс был придуман когда-то шведскими политиками-композиторами и тогда действительно отражал европейские музыкальные тенденции. Вспомним ансамбль ABBA и многих других прекрасных музыкантов, выступавших на прежнем "Евровидении", которое было 40-50 летназад.

Прежнего "Евровидения" давно нет. Эксперты справедливо называют современное "Евровидение" гей-парадом под музыку. Нам с этим явлением даже не музыкальной культуры…

— …и не культуры вовсе.

— …совершенно верно — бескультурья. Так вот, нам с этим конкурсом спорить не о чем.

— Но фестиваль "Добровидение" изначально задумывался как некий ответ "Евровидению"?

— Скорее как духовно-нравственный ответ современным тенденциям музыкальной антикультуры, в том числе и современному "Евровидению", и прочим "новым волнам" и "нашествиям"…

В мае 2014 года, после победы Кончиты Вурст на "Евровидении", я выступил с инициативой создать песенный конкурс, где песни исполнялись бы на национальном языке артиста и в народной песенной манере, в музыкальном сопровождении народных инструментов — и обязательно артисты должны быть в народных костюмах!

фестиваль
фестиваль "Добровидение"

Первый фестиваль состоялся в 2016 году. С тех пор он проводится каждый год с участием артистов из регионов России и зарубежных стран. Активное участие в зарождении и развитии фестиваля приняли народный артист СССР Иосиф Давыдович Кобзон, безвременно ушедший от нас, Валентина Владимировна Терешкова.

Прошлогодний фестиваль "Добровидение-2020" собрал более 700 участников из 40 регионов России. Среди участников и гостей были Государственный Омский русский народный хор, хор Валаамского монастыря, коллективы "Агидель" из Татарстана и "Сявал" из Чувашии, ансамбль "Пташица" из Санкт-Петербурга, народный артист России Александр Михайлов, народный артист России Василий Герелло, победитель телевизионного конкурса "Голос" иеромонах Фотий, Нелли Кобзон, губернаторы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сенаторы, депутаты Государственной думы и многие другие.

Почетным гостем фестиваля была программа "Играй, гармонь" Первого канала. Пять часов длился заключительный концерт, более 500 артистов приняли в нем участие!

В связи с пандемией иностранное участие в "Добровидении" в прошедшем году было ограничено, но на фестивале выступило множество национальных коллективов, работающих в России.

Так, в концертной программе приняли участие народный любительский ансамбль грузинского танца "Сихарули", эстонская фольклорная группа Heebo, армянский танцевальный ансамбль "Наири" и ингерманландский вокально-танцевальный ансамбль "Тайвас".

Большая концертная программа была представлена 10 и 11 октября 2020 года на площадках Российского этнографического музея, Государственной академической капеллы и на берегу озера на открытой сцене загородного клуба "Дача".

фестиваль
фестиваль "Добровидение"

— Расширится ли круг участников "Добровидения-2021" по сравнению с прошлогодним?

— Расширить круг участников до нескольких тысяч на первом отборочном этапе мы бы хотели, но пока не можем по эпидемиологическим причинам. По этим же причинам в этом году мы не сумели провести отборочные этапы.

Фестиваль "Добровидение-2021" начнется с концерта лауреатов "Добровидения-2020". На прошлогоднем мы как раз смогли провести первый и второй этапы отбора, но гала-концерт в 7-тысячном СКК "Сибур-арена" пришлось отменить. 24 мая этого года гала-концерт состоится.

Концерт, как обычно, пройдет со зрителями, с трансляцией на федеральных, региональных телеканалах, каналах других стран — например Белоруссии. Кстати, прошлогодние этапы фестиваля транслируются сейчас, в преддверии "Добровидения-2021", по каналу "Беларусь-24" каждую пятницу до конца апреля в 23 часа. Канал есть в интернете, все выступления можно посмотреть и в прямом эфире, и в записи. Все телетрансляции "Добровидения" можно найти на нашем сайте.

— Какие планы на будущие годы?

— Задача фестиваля — предоставить возможность народным артистам, может быть, впервые выйти на большую сцену и на большие экраны: помочь артистам и миллионам телезрителей встретиться. И дать нам возможность донести до зрителей незыблемые ценности национальной музыкальной, песенной и духовной культуры.

Для этого нужен доступ на радио и TV, которые сегодня заполнены в основном непотребством. Представители иных музыкальных культур и ценностей заполоняют в том числе и государственные телерадиоканалы. Все эти рэперы, панкующие блогеры, низкопробная попса — так называемый раньше андеграунд — сегодня загнали в подполье народную музыкальную культуру.

Нам с огромным трудом удается попасть лишь на некоторые телеканалы, потому что, для того чтобы самим создать телевизионный продукт с высокими требованиями по звуку, свету, режиссуре и выйти в телеэфир в прайм-тайм, нужны миллионы!

фестиваль
фестиваль "Добровидение"

Ни копейки бюджетных денег, денег специальных фондов, к сожалению, так и не удается получить. Фестиваль живет только благодаря энтузиазму, вере и преданности нашим традициям наших участников, организаторов, меценатов.

Генеральный партнер конкурса — санкт-петербургский социальный предприниматель и меценат Роман Василенко. Фестивалю оказывают финансовую помощь также ПАО "Газпром", АО "Россельхозбанк", ОАО "РЖД". Конечно, многие земляки — наш знаменитый Санкт-Петербургский государственный институт культуры во главе с ректором Александром Сергеевичем Тургаевым. Большой вклад в развитие фестиваля внес режиссер "Добровидения" Аскольд Аркадьевич Конович.

Этого, увы, пока недостаточно для прорыва на серьезный международный уровень. Мы приглашаем поддержать проект партнеров, заинтересованных в сохранении и развитии народной и духовной культуры народов нашей страны, а также надеемся и на государственную поддержку.

Речь идет ни много ни мало о сбережении духовного, культурного стержня, вокруг которого мы будем формировать здоровую духовно-нравственную культуру наших народов.

Фестиваль решает государственную, стратегическую задачу — сбережения и приумножения народа, именно народа, а не населения или электората. Однако как с демографией, так и с народной культурой пока совсем не здорово.

Уверен, что этот проект будет с каждым годом обретать все больший общественный интерес и поддержку. Тем более что и президент России дал поручение о создании песенного конкурса в России. Поручение о систематическом освещении фестиваля главными национальными телеканалами дало и правительство. О поддержке "Добровидения" заявили Московская патриархия и АО "Национальная Медиа Группа".

Народное искусство, в особенности народная песня, никогда и никуда не исчезнут. Красоту, гармонию, верность традициям и культуре предков мы благодаря "Добровидению" сможем донести до новых поколений россиян. Вместе с молитвой "Добровидение" поможет и в радости, и в борьбе!

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Куратор: Наталия Красовская
Темы фестиваль олег нилов
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